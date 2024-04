Come usare la banana per l’argenteria

U tilizzare le bucce di banana per lucidare l’argenteria è un metodo ecologico e sorprendentemente efficace. Ecco come puoi farlo.

Procedimento

Inizia mettendo alcune bucce di banana in un frullatore insieme a una piccola quantità d’acqua. Frullale insieme per creare una pasta. Prendi un panno morbido o uno spazzolino da denti e inizia a lavorare la pasta di buccia di banana sulla tua argenteria. Strofina delicatamente le aree ossidate. Dopo aver strofinato, immergi l’argenteria in acqua per rimuovere eventuali residui di pasta di banana. Asciugali con un panno pulito.

Perché funziona?

Il potassio presente nelle bucce di banana aiuta a dissolvere il solfuro d’argento e a rimuovere l’ossidazione dalla superficie, lasciando la tua argenteria scintillante.