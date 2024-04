Come usare la maionese per pulire i mobili in legno

Hai mai pensato di utilizzare la maionese per pulire i tuoi bei mobili in legno? Questo rimedio può essere molto efficace. Ricordati di testarlo sempre su una piccola area poco visibile del mobile per assicurarti che funzioni.

Occorrente

una bottiglia di maionese

un cucchiaio

carta assorbente

un panno pulito

un tovagliolo

Lucida e rimuove l’opacità

Metti un cucchiaino di maionese sulla superficie del tuo mobile in legno. Massaggia la maionese nel legno utilizzando il panno. Per ottenere il massimo effetto, lascia agire la maionese durante la notte prima di rimuoverla. Questo le permetterà di penetrare in profondità nel legno e rigenerarlo.

Ripara i graffi e i segni

Se i tuoi mobili in legno presentano graffi, crepe o segni, la maionese può aiutare a ripararli. Prendi un cucchiaio di maionese (abbastanza per riempire l’area interessata) e versalo sul mobile. Stendilo con il dorso del cucchiaio e lucidalo con un panno. Lascia agire la maionese sul legno per un paio di giorni per ottenere un risultato soddisfacente.

Elimina le macchie d’acqua

Immergi un tovagliolo nella maionese e spalma la macchia d’acqua sul legno. Lascia agire durante la notte, permettendo all’olio di espellere l’umidità. Al mattino, rimuovi la maionese asciutta con un panno umido.