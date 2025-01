Avere un supporto per appendere la bicicletta alla parete può essere una soluzione ideale se hai necessità di ottimizzare i tuoi spazi e non disponi di un luogo sicuro dove tenere la tua due ruote in un garage, in un cortile condominiale o in un locale bici. Oltre a essere pratico, un supporto ben realizzato può diventare anche un elemento di design, trasformando la bicicletta in una parte dell’arredamento. Ecco come realizzare un supporto semplice, economico e funzionale per appendere la tua bici al muro.

Materiali necessari

Tavola di legno (compensato o legno massello, di circa 40×30 cm e 2-3 cm di spessore)

Ganci a L rivestiti (specifici per biciclette, facilmente reperibili nei negozi di bricolage)

Viti e tasselli (adatti al tipo di parete su cui monterai il supporto)

Trapano con punte appropriate

Metro

Livella

Carta abrasiva (per levigare il legno)

Vernice o smalto (opzionale, per rifinire il legno)

Cacciavite o avvitatore

Procedimento

Prepara il legno:

Leviga la superficie della tavola di legno con la carta abrasiva per eliminare eventuali schegge e ottenere una finitura liscia.

Se vuoi personalizzare il supporto, dipingi o vernicia la tavola di legno e lasciala asciugare completamente.

2. Scegli la posizione

Individua la parete dove desideri montare il supporto. Assicurati che sia una parete robusta e che ci sia abbastanza spazio sia per la bicicletta che per manovrarla facilmente.

Usa il metro e la livella per segnare il punto in cui fissare il supporto, assicurandoti che sia a un'altezza comoda per appendere e togliere la bici.

3. Monta i ganci a L

Posiziona i ganci a L sulla tavola di legno, distanziandoli quanto basta per sostenere la bici in modo stabile (solitamente all’altezza del telaio).

Fissa i ganci alla tavola utilizzando le viti incluse nel kit dei ganci.

4. Fissa la tavola alla parete

Con l’aiuto di un trapano, realizza dei fori nella parete nei punti precedentemente segnati.

Inserisci i tasselli nei fori e avvita la tavola di legno alla parete con viti robuste.

5. Testa il supporto

Una volta fissata la tavola, appendi la bicicletta per assicurarti che il supporto sia stabile e ben ancorato. Controlla che i ganci siano allineati correttamente e che la bici non scivoli.

