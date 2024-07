C’è chi inizia per caso, magari per seguire un nuovo amore, e chi è nata in una famiglia di ciclisti da generazioni, per cui pedalare è naturale come camminare. Ma al ciclismo si arriva anche da altri sport o semplicemente per mantenersi in forma dopo i 40 anni. Che sia su gravel, mountain bike o bici da scorsa, lo sport delle 2 ruote in “formato donna” sta prendendo sempre più piede, anzi pedale. Lo si nota lungo le strade di tutta Italia, lo rileva Strava, la piattaforma social su cui atleti di tutto il mondo (dagli appassionati ai professionisti) caricano i propri dati di allenamento di vari sport.

Ciclismo donna: un fenomeno in crescita

Ebbene, secondo il report annuale di Strava, il numero di donne che a luglio 2023 ha registrato un’uscita in bici si è triplicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Nonostante, rispetto agli uomini, le donne abbiano il 30% di tempo in meno per allenarsi, e il 70% in più di timori legati alla sicurezza. L’età? Più ci si avvicina ai 40 anni, più si pedala, scegliendo la bici come sport principale, con un picco oltre i 55 anni. Del resto, il ciclismo è probabilmente uno degli sport che si può praticare sino a tarda età, come una certa Margherita Hack che a 80 anni ha raggiunto Grado in bicicletta, partendo da Trieste.

Courtesy @Chiara Di Fonso

Se stai pensando di abbonarti alle 2 ruote, leggi la nostra chiacchierata con una ciclista amatoriale che, proprio per venire incontro alle esigenze delle donne in bicicletta, ha aperto una community dal nome evocativo: Pedale Rosa. Troverai tante informazioni per iniziare, come superare le paure (legittime!) legate al manubrio con la piega, i pedali a sgancio, la fatica fisica. In più, tante testimonianze di chi ha inforcato una bici per gioco, e poi si è ritrovata a gareggiare in una Granfondo (gara amatoriale su lunga distanza). Che l’avventura sui pedali (rosa) abbia inizio!

courtesy @Virginia Becchetti

Perché darsi al ciclismo se si è donna

Al di là delle preferenze più o meno spiccate per la bicicletta, le motivazioni sono più o meno le stesse per gli uomini. Il ciclismo è ginnastica per l’anima oltre che per il corpo. Sono state scritte pagine intere sulla libertà che regala la possibilità di percorrere con la forza delle proprie gambe una distanza che si raggiungerebbe in auto (se si è poco allenate, un giro di 20 km in pianura è a sorpresa un gioco da ragazze). E poi c’è l’ebrezza della discesa, giusta ricompensa dopo la fatica della salita.

Ma alle donne la bici dà qualcosa in più: la consapevolezza che ci si può affrancare dai limiti del proprio corpo, soprattutto se ci si è sempre considerate un po’ deboli dal punto di vista fisico, magari per vari motivi di salute, oppure se lo si ha sempre ritenuto – a torto – uno sport maschile.

«All’inizio, detestavo le salite, anzi giravo la ruota e tornavo indietro, ora la bici mi piace viverla proprio in montagna, con dislivelli che sembrano non finire mai e ascese verso il cielo. Tutto ciò mi trasmette un senso di appagamento che compensa la fatica, ma ho iniziato incespicando come tutte» racconta Valeria Zappacosta, 32 anni, ciclista amatoriale ideatrice di Pedale Rosa, una community che unisce cicliste di tutta Italia di vari livelli (principiante, intermedio, agonistico).

courtesy @monicamarucco

Come cambia il corpo femminile praticando ciclismo

Tra i timori legati al ciclismo femminile c’è quello che la bicicletta, praticata con costanza, faccia ingrossare le gambe (sia polpacci che cosce), facendo assumere al fisico una fisionomia maschile. «In realtà, nessuno sport mi ha asciugato la silhouette come il ciclismo, e provengo dall’atletica, dal nuoto e dalla pallavolo; insomma, sin da bambina, mi son sempre mossa, anche a livello agonistico» precisa Valeria Zappacosta. «È importante, però, dare al corpo il tempo di adattarsi a uno sport molto particolare, e quindi aspettare prima di dire se il ciclismo fa dimagrire o meno: probabilmente 1 anno non basta, sempre se l’obiettivo di mettersi in sella è quello di ritrovare la forma fisica».

Nessun timore di vedere i muscoli delle gambe sviluppati come quelli dei velocisti alla Mario Cipollini, quindi. I ciclisti specializzati negli sprint di velocità (quelli che li fanno vincere le gare in volata) eseguono in palestra esercizi di potenziamento muscolare delle gambe, cosa che per la pedalata della domenica non è indispensabile, anzi.

I benefici del ciclismo per il corpo

Pedalando si dimagrisce? Non solo, la bicicletta alle donne dona tanti altri benefici dal punto di vista fisico:

contribuisce al miglioramento della funzione cardiovascolare , potenzia la capacità polmonare e aiuta a bruciare i grassi in tutto il corpo. Questo porta a una riduzione del colesterolo e della pressione arteriosa, favorendo così una migliore circolazione del sangue.

, potenzia la capacità polmonare e aiuta a bruciare i grassi in tutto il corpo. Questo porta a una riduzione del colesterolo e della pressione arteriosa, favorendo così una migliore circolazione del sangue. aiuta a mantenere la forma fisica ed è alleata nella lotta alla cellulite.

pedalare regolarmente tonifica i muscoli delle gambe e dei glutei , ma se si usa la bici da corsa ne beneficiano anche i muscoli delle braccia e del tronco , i quali lavorano per consentire l’equilibrio nella tipica posizione distesa verso il manubrio con la piega. Un beneficio non da poco, considerato che dopo i 40 anni la tonicità muscolare tende a calare.

, ma se si usa la bici da corsa ne beneficiano anche i , i quali lavorano per consentire l’equilibrio nella tipica posizione distesa verso il manubrio con la piega. Un beneficio non da poco, considerato che dopo i 40 anni la tonicità muscolare tende a calare. è uno sport a basso impatto per le articolazioni, poiché le sollecita poco, a differenza della corsa.

il ciclismo tiene sotto controllo la glicemia (gli zuccheri nel sangue), un valore che verso la menopausa è bene monitorare, soprattutto se si ha familiarità di diabete.

E quelli per l’anima

Del senso di libertà in bicicletta si è già parlato. A ciò si aggiunge la fuga dalle tristezze della vita e la calma della rabbia inespressa. Pedalata dopo pedalata, inoltre, si ha la sensazione di ottenere una migliore capacità di organizzare i propri pensieri, utile soprattutto sul lavoro. «Il ciclismo mi ha aiutato sostanzialmente ad avere molta più fiducia in me stessa, perché ho capito che, impegnandomi riesco dove pensavo di non arrivare. Sarà banale, ma la bicicletta è l’emblema di una persona che fatica e raggiunge un risultato, che sia un punteggio in una Granfondo o un progetto in azienda, non fa differenza» dice Valeria Zappacosta.

Come iniziarsi al ciclismo

Il primo suggerimento per iniziare è ascoltare il proprio corpo. «Nelle prime uscite è essenziale non strafare, soprattutto se si è a digiuno dallo sport, meglio partire da un percorso di 10-15 km in pianura e poi gradualmente aumentare di 5 km per volta. Solo dopo che ci si accorge che i 30 km non pesano più di tanto sulle gambe, si può allungare il percorso inserendo qualche salita breve e non troppo faticosa. E via di seguito, proseguire fino a quando si torna a casa stanche, ma mai distrutte» suggerisce Zappacosta.

Per allenarsi davvero, però, si devono fare almeno 2 uscite alla settimana, una più lunga e l’altra più corta, quasi tutte le settimane. Dopo i 5000 Km sulle gambe (pari a circa 2 uscite da 50 Km alla settimana), ci si può considerare “esperte”, con la diretta conseguenza di divertirsi di più. Possono sembrare numeri impossibili, dato che molte di noi non li percorrono manco in macchina, ma in realtà ci si può arrivare senza pensarci. Il bello della bici è che si può anche decidere di non arrivare a un traguardo chilometrico.

Il ciclismo richiede costanza e gradualità.

Tra bici, sella e altri consigli di pedalate

Per iniziare è importante scegliere la bici giusta, che piaccia esteticamente: alla fatica deve prevalere il piacere di guidarla. E poi deve essere della propria misura: una bici troppo grande (nella taglia da uomo alto, per giunta!) ci farà sentire molto insicure, perché ci obbligherà ad allungarci troppo verso il manubrio per arrivare a quegli già “strani” freni.

Il consiglio in più a prova di sicurezza? Scegliere un telaio che punta leggermente verso l’alto, quindi un po’ diagonale: sono più adatti ai principianti, e poi sono studiati per le lunghe distanze, non a caso li si trova di più nei modelli gravel per viaggi e bikepacking. Si chiamano telai da endurance.

Essenziale è anche la sella: molte donne pensano che il sellino “zero cuscinoso” da uomo sia scomodo, in realtà è studiato per provocare meno attriti possibili e per scaricare meglio il peso del corpo sulle ossa ischiatiche, un aspetto che si comincia ad avvertire nelle distanze oltre i 20 km. Di solito, le selle da donna sono più corte e più larghe rispetto a quelle maschili, ma chi è veramente appassionata potrà sottoporsi alla visita biomeccanica per trovare il modello giusto, oltre a capire qual è il livello esatto in cui alzare e arretrare la sella dal manubrio. Essere posizionate bene in bici da corsa vuol dire non accusare dolori da “scomodità”, se non quelli imputabili allo sforzo fisico. E ciò è valido nel lungo e nel breve periodo.

Se si è over 40, è meglio verificare che dal punto di vista cardiaco sia tutto ok, effettuando una visita sportiva con elettrocardiogramma da sforzo (ogni città ha il suo centro).

I timori di chi inforca una bici da corsa per la prima volta

Quel manubrio fa paura, per non parlare dei pedali. Ci sono passate tutte, anche le grandi agoniste che hanno iniziato proprio come le cicliste della domenica. «Per mesi ho riportato dolori alla schiena perché la posizione così stesa sulla canna mi sembrava innaturale, e poi non mi decidevo a fare il grande passo alle scarpe con gli attacchi. Ma l’aver saputo che tutti sono caduti il primo giorno dei pedali a sgancio mi ha aiutato a sbloccarmi. Ora è un gesto automatico come frenare! Anzi, prima si sgancia il piede poi partono le dita sulla leva del freno. La cosa strana è che non me ne accorgo».

A frenare le donne dall’iniziarsi al ciclismo è la mancanza di tempo. E poi c’è il fatto di non trovare altre donne con cui condividere le uscite in bici. Tutti fattori che ha rilevato il sondaggio di Strava, secondo il quale il 73% delle donne gradirebbe pedalare in gruppi misti, anche per motivi di sicurezza. «La mancanza di punti di riferimento femminili è stato uno dei motivi che mi ha spinto ad aprire la community Pedale Rosa».

E come superarli

C’è un vecchio libro, passato ai Remainder’s che recita nel titolo “Prendi la bici e vai”. Forse il consiglio più spassionato è quello di non ascoltare amici, parenti e soprattutto quella lungo eco di voci – spesso maschili, questo va detto – che si fissano sulla cadenza di pedalata, i watt (che tu hai sempre associato alle lampadina e invece indica la potenza). E altri tecnicismi che allontanano, inculcando in chi resta in sella una grande ansia da performance. Con annessa paura di non scalare la classifica dei social.

«La vera gara è con se stessi, ma senza ossessione. Se potessi, inciderei sul mio telaio una frase di Marco Pantani: “Nel ciclismo non perde mai nessuno, tutti vincono nel loro piccolo, chi si migliora, chi ha scoperto di poter scalare una vetta in meno tempo dell’anno precedente, chi piange per essere arrivato in cima, chi ride per una battuta, chi non è mai stanco, chi stringe i denti, chi non molla, chi non si perde d’animo, chi non si sente mai solo”». E sole in bici non ci sentiremo mai.