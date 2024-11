Pretrattamento della macchia

Prima di lavarla, è cruciale pretrattare la macchia d’olio. Utilizza un panno pulito per assorbire l’eccesso di olio senza strofinare, per non estendere la macchia. Applica poi uno smacchiatore specifico per grassi o un po’ di detersivo per piatti direttamente sulla macchia. Lascia agire per circa 15 minuti, poi risciacqua delicatamente con acqua tiepida. Questo passaggio permette di sciogliere l’olio e di preparare la giacca per il lavaggio.

Lavaggio in lavatrice

Per lavare il piumino in lavatrice, scegli un programma delicato a 30°C con un detersivo speciale per piumini. Aggiungi alcune palline da tennis nel cestello per evitare che il piumino si agglomeri e per mantenerne il gonfiore. Evita gli ammorbidenti che possono danneggiare le piume. Dopo il lavaggio, effettua un doppio risciacquo per eliminare tutti i residui di detersivo. Centrifuga delicatamente per non rovinare il tessuto e le piume.

Asciugatura e manutenzione

L’asciugatura è una fase cruciale per conservare la qualità del piumino. Utilizza un’asciugatrice a bassa temperatura con delle palline da tennis per aiutare a ridistribuire uniformemente il piumino. Se non hai un’asciugatrice, lascia asciugare il piumino in piano in un luogo ben ventilato, scuotendolo regolarmente per evitare ammassi di piume. Una volta asciutto, verifica che non rimangano tracce di macchia e che il piumino sia ben distribuito. Una buona manutenzione regolare prolungherà la durata del piumino e manterrà le sue proprietà isolanti.

