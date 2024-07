Leggi anche Come togliere le macchie di sudore da tutti i tessuti

Alcol

Per eliminare le macchie sono utilissimi i prodotti a base di alcol. Prendi un po’ di tovaglioli di carta e ponili tra la macchia e l’altro lato del tessuto. Se si impregnano di troppo inchiostro, sostituiscili con altri puliti. Imbevi una spugna nell’alcol denaturato poi strizzala in modo che non sgoccioli. Tampona con la spugna la zona intorno alla macchie e poi sulla macchia stessa. Ripeti questa operazione per qualche minuto, immergendo di nuovo la spugna nell’alcol se necessario. Non strofinare la macchia, limitati a tamponare. Questa soluzione va bene per tutti i tipi di tessuto tranne che per quelli più delicati, come la seta, che dovrebbero essere lavati a secco.

In alternativa, puoi utilizzare un igienizzante per le mani a base di alcol. Versalo direttamente sulla macchia. Utilizza una spugna pulita per stenderlo delicatamente con un movimento circolare. Fai agire per circa un quarto d’ora, se la macchia non è stata ancora rimossa ripeti il procedimento fino a quando sarà sparita. Risciacqua il capo con acqua fredda per ripulirlo oppure lavalo in lavatrice con un normale detersivo. Rispetto alla prima opzione a base di alcol, l’igienizzante è più adatto per essere applicato su tessuti e capi più delicati.

Bicarbonato

Per eliminare le macchie di pennarello puoi utilizzare il bicarbonato. Per creare il composto ti servono un cucchiaio (15 grammi) di bicarbonato di sodio in un bicchiere pieno per 1/3 (80 ml) di acqua fredda. Distribuisci il composto sulla macchia e strofinalo delicatamente con un movimento circolare. Lascialo agire per circa un’ora, poi lava il tessuto in lavatrice.

Se il capo non è lavabile in lavatrice, spolvera il bicarbonato sulla macchia e ricoprila completamente. Usa uno spazzolino per strofinarla e distribuirla sulla macchia fino a quando non vedi il tessuto del vestito smacchiarsi. Poi sciacqua il capo usando acqua fredda.

Latte

Anche il latte è un ottimo rimedio contro le macchie di pennarello. Riempi una bacinella di latte vaccino, immergi la parte del vestito in cui è presente la macchia. Lascia agire il latte in profondità per circa un quarto d’ora, poi rimuovi il vestito dalla bacinella, sciacqua completamente il latte dal tessuto e poi lavalo normalmente in lavatrice.