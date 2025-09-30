Che tu stia organizzando una cena di ringraziamento o un pranzo accogliente, queste piccole zucche fungono sia da decorazione che da segnaposto. Sono facili da realizzare, personalizzabili e convenienti. Usa zucche vere o finte in miniatura, aggiungi un cartellino, un rametto decorativo o un pizzico di glitter per rendere ogni pezzo unico, et voilà! Questi segnaposto portano calore e fantasia alla tua tavola. E sono anche un simpatico ricordo da regalare agli ospiti. Pronta a metterti all’opera? Ecco un progetto creativo che celebra l’autunno con stile.
Materiali e strumenti
- Mini zucche (vere o finte)
- Spago o nastro
- Cartellini con nomi o cartoncino
- Decorazioni (foglie finte, bastoncini di cannella)
- Glitter (facoltativo)
- Pistola per colla a caldo
- Forbici
- Pennarello a punta fine
Segnaposto fai da te: procedimento
- Lega uno spago o un nastro attorno al gambo delle mini zucche.
- Scrivi i nomi degli ospiti sui cartellini e attaccali alle zucche.
- Aggiungi decorazioni come foglie o cannella con la colla a caldo.
- Sistema i segnaposto sulla tavola.
- Facoltativo: spruzza un po’ di glitter per un tocco brillante.
- Lascia asciugare tutto prima dell’uso.
- Conserva in un luogo fresco e asciutto se usi zucche finte.
- Goditi la tua tavola autunnale personalizzata!
