Che tu stia organizzando una cena di ringraziamento o un pranzo accogliente, queste piccole zucche fungono sia da decorazione che da segnaposto. Sono facili da realizzare, personalizzabili e convenienti. Usa zucche vere o finte in miniatura, aggiungi un cartellino, un rametto decorativo o un pizzico di glitter per rendere ogni pezzo unico, et voilà! Questi segnaposto portano calore e fantasia alla tua tavola. E sono anche un simpatico ricordo da regalare agli ospiti. Pronta a metterti all’opera? Ecco un progetto creativo che celebra l’autunno con stile.

Materiali e strumenti

  • Mini zucche (vere o finte)
  • Spago o nastro
  • Cartellini con nomi o cartoncino
  • Decorazioni (foglie finte, bastoncini di cannella)
  • Glitter (facoltativo)
  • Pistola per colla a caldo
  • Forbici
  • Pennarello a punta fine

Segnaposto fai da te: procedimento

  1. Lega uno spago o un nastro attorno al gambo delle mini zucche.
  2. Scrivi i nomi degli ospiti sui cartellini e attaccali alle zucche.
  3. Aggiungi decorazioni come foglie o cannella con la colla a caldo.
  4. Sistema i segnaposto sulla tavola.
  5. Facoltativo: spruzza un po’ di glitter per un tocco brillante.
  6. Lascia asciugare tutto prima dell’uso.
  7. Conserva in un luogo fresco e asciutto se usi zucche finte.
  8. Goditi la tua tavola autunnale personalizzata!
