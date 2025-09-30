Che tu stia organizzando una cena di ringraziamento o un pranzo accogliente, queste piccole zucche fungono sia da decorazione che da segnaposto. Sono facili da realizzare, personalizzabili e convenienti. Usa zucche vere o finte in miniatura, aggiungi un cartellino, un rametto decorativo o un pizzico di glitter per rendere ogni pezzo unico, et voilà! Questi segnaposto portano calore e fantasia alla tua tavola. E sono anche un simpatico ricordo da regalare agli ospiti. Pronta a metterti all’opera? Ecco un progetto creativo che celebra l’autunno con stile.

Materiali e strumenti

Mini zucche (vere o finte)

Spago o nastro

Cartellini con nomi o cartoncino

Decorazioni (foglie finte, bastoncini di cannella)

Glitter (facoltativo)

Pistola per colla a caldo

Forbici

Pennarello a punta fine

Lega uno spago o un nastro attorno al gambo delle mini zucche. Scrivi i nomi degli ospiti sui cartellini e attaccali alle zucche. Aggiungi decorazioni come foglie o cannella con la colla a caldo. Sistema i segnaposto sulla tavola. Facoltativo: spruzza un po’ di glitter per un tocco brillante. Lascia asciugare tutto prima dell’uso. Conserva in un luogo fresco e asciutto se usi zucche finte. Goditi la tua tavola autunnale personalizzata!

Leggi anche Come fare dei segnaposto con dei tappi di sughero

Leggi anche Come fare dei biscotti segnaposto