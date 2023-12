Come fare dei segnaposto con dei tappi di sughero

A vete in programma una bella riunione di famiglia a Natale e state pensando di personalizzare la tavola con dei segnaposto originali? Sapete che con i tappi di sughero potete realizzare dei perfetti segnaposto facili e veloci da realizzare? Ecco tre idee che possono ispirarvi.

Con rametti di vischio

Per realizzare un classico e semplice segnaposto potete prendere un tappo di sughero e decorarlo inserendo due rametti di vischio alle estremità e scrivere il nome del vostro ospite con uun pennarello indelebile.

Albero di sughero

Un’alternativa molto carina è quella di prendere 11 tappi della stessa dimensione: 10 vi serviranno per creare l’albero, mentre l’altro dovrà essere utilizzato per la base. Incollateli velocemente e con attenzione con la colla a caldo. Ricordate di incollare anche un nastrino decorativo sul retro: in questo modo l’alberello potrà diventare anche una splendida decorazione da appendere all’albero di Natale.

Angelo di sughero

Con i tappi di sughero potete creare facilmente anche degli angioletti segnaposto, anche in questo trasformabili in decorazioni per l’albero. Per realizzarli, incollate una pallina di legno sul tappo di sughero. Potete riciclare le palline antitarme profumate oppure una perla da bijoux, che sia grande quanto il diametro del tappo. Ora decorate l’angioletto: create le ali fissando una coccarda di nastro bianco sul retro del tappo e disegnate il volto con i pennarelli indelebili. Per realizzare l’aureola utilizzate uno spago dorato oppure incollate una coroncina di perline sul capo dell’angelo.