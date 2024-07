Leggi anche Come costruire un aquilone con materiale riciclato

Occorrente

Assi di legno

Viti o chiodi

Sega

Carta vetrata

Vernice o smalto (opzionale)

Procedimento

Taglia le assi di legno in base alle dimensioni desiderate per il tuo tavolino. Leviga i bordi per ottenere una finitura liscia. Fissa le gambe al piano del tavolo utilizzando viti o chiodi. Puoi creare una forma semplice rettangolare o quadrata. Aggiungi pezzi di supporto aggiuntivi tra le gambe se necessario per stabilizzare la base. Se vuoi personalizzare il tavolo, vernicialo o smaltalo del colore che preferisci. Fai un foro al centro del piano del tavolo per inserire il palo dell’ombrellone. Leviga eventuali punti ruvidi e applica una finitura protettiva (come vernice o sigillante) per proteggere il legno. Posiziona il tavolo con portaombrellone sul patio, sul balcone o vicino alla piscina e inserisci il tuo ombrellone nel supporto.