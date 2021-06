D a Chiamami col tuo nome a Tuo, Simon: 5 libri da leggere per celebrare e scoprire il Pride Month.

Ogni anno a giugno si celebra il Pride Month. Si tratta di un appuntamento importante: un mese dedicato ai diritti legali e civili LGBTQ+, ma soprattutto all’accettazione sociale e di sé stessi. Era il 1969 – nella notte fra il 27 e il 28 giugno – quando al 53 di Christopher Street, New York City la polizia fece irruzione nello Stonewall Inn, locale del Greenwich Village e punto di ritrovo della comunità gay newyorkese. Le reazioni causarono una serie di moti e un’accesa protesta con arresti e denunce. I cosiddetti “moti di Stonewall” in seguito divennero un simbolo nella lotta per i diritti civili.

Il Pride Month è un appuntamento importante e l’occasione giusta per parlare di diritti e inclusività. Per scoprirli è possibile passare anche attraverso la letteratura e il cinema. Sono tanti infatti i film e i libri che raccontano i valori del Pride Month e che possono portarti alla scoperta di storia importanti e toccanti. Se su Amazon Prime Video non puoi perderti Maschile singolare, per quanto riguarda la lettura esistono cinque romanzi da sfogliare per emozionarsi. Da Chiamami col tuo nome a Tuo, Simon: 5 libri da leggere se per celebrare il Pride Month.

Tuo, Simon di Becky Albertalli

Divenuto un film con Nick Robinson e Katherine Langford, Tuo, Simon ci porta nell’esistenza di Simon, un diciassettenne innamorato di Blu, ragazzo conosciuto online. I due intrattengono una corrispondenza intensa e tenera, sino a quando una delle loro email non finisce nelle mani di Martin, bullo della scuola che minaccia di rivelare tutto. Martin non svelerà il segreto di Simon solo a un patto: se lui l’aiuterà a conquistare Abby, ragazza di cui è innamorato. Per proteggere l’amore per Blu, il protagonista dovrà affrontare le sue insicurezze, scoprendo la libertà di essere se stessi.

Loveless di Alice Oseman

Loveless di Alice Oseman è un libro che racconta l’accettazione di sé stessi con una protagonista intensa e particolare. Georgia da sempre crede nella grande magia dell’amore. Ossessionata da libri, film e fanfiction, a 18 anni non è mai riuscita a baciare nessuno e non ha mai avuto una cotta. Accanto a lei ci sono i migliori amici, Jason e Pip, che fanno il tifo per lei. Un nuovo inizio arriva con l’Università e il trasferimento in un’altra città. Con l’aiuto di Rooney, la sua compagna di stanza, esuberante e appassionata di Shakespeare, Georgia proverà a conquistare la sua felicità e a capire qual è la vera forma dell’amore.

The Danish Girl di David Ebershoff

Per il Pride Month non può mancare nella libreria nemmeno The Danish Girl di David Ebershoff. Il libro, che ha ispirato il film con Eddie Redmayne e Alicia Vikander. Amore, sensualità e scoperta di sé sono raccontati con maestria in un romanzo che lascia il segno. La storia si svolge a Copenaghen, agli inizi del Novecento. Marito e moglie stanno dipingendo quadri nel loro atelier. Quando Greta chiede al marito Einar di posare in abiti femminili per terminare un quadro, l’uomo è riluttante. Quel giorno però qualcosa cambia ed Einar avvolto nella stoffa di un morbido vestito, scopre un altro da sé. Capirà così di essere diviso fra due persone: l’uomo che ha sempre conosciuto e che ama sua moglie, e Lili, una donna spinta dal desiderio di vivere a ogni costo.

Chiamami col tuo nome di André Aciman

Divenuto un film con quattro candidature agli Oscar, il romanzo di André Aciman è un capolavoro da leggere in occasione del Pride Month. Ambientato in Riviera, il libro racconta le avventure di Elio, diciassettenne che trascorre le vacanze in una villa di famiglia nel Ponente ligure. Il giovane, figlio di un professore universitario, è un musicista colto e sensibile, nonostante l’età. Ad attirare la sua attenzione sarà Oliver, studente americano, affascinante e bellissimo. I due condivideranno corse in bici, libri e passeggiate, lasciando crescere un desiderio inesorabile che li porterà dalla sofferenza sino all’estasi.

Middlesex di Jeffrey Eugenides

Si intitola Middlesex il libro di Jeffrey Eugenides che racconta la storia di un’adolescente diviso fra l’eredità familiare e la voglia di essere artefici del proprio destino. Calliope Stephanides è un ermafrodito: ha vissuto come una bambina nei primi anni della sua vita, ma poi ha scoperto di avere una doppia natura. A cambiare la sua vita un “gene misterioso” che attraversa le generazioni della sua famiglia. Inizia così per lui un viaggio alla scoperta dei suoi sogni e della famiglia Stephanides, fra segreti, scandali e storie, nel quale Callie dovrà capire chi è davvero.