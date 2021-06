D alla Provenza sino alla Thailandia: 5 libri da leggere sei hai deciso di fare una vacanza avventurosa.

Il miglior modo per prepararsi a una vacanza avventurosa? Leggere un libro d’avventura! Sono tanti i romanzi che ci portano alla scoperta di luoghi sconosciuti e ci fanno venire voglia di viaggiare per conoscere una cultura diversa dalla nostra. Un anno in Provenza di Peter Mayle ci trasporta in Francia, fra personaggi folli e divertenti, un po’ di esasperazione e ironia, mentre L’ultima spiaggia di Alex Garland ci catapulta in Thailandia, alla ricerca di una mitica spiaggia che nasconde un segreto. Infine Wild. Una storia selvaggia di avventura e rinascita di Cheryl Strayed ci insegna come viaggiando da sole possiamo scoprire noi stesse e ritrovare l’equilibrio che cercavamo. 5 libri, 5 autori e 5 storie da non perdere prima di una vacanza avventurosa.

Notizie da un’isoletta di Bill Bryson

Bill Bryson è conosciuto in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile che mescola humor e avventure in giro per il mondo. Umanità e ironia sono le chiavi di lettura con cui lo scrittore, anche in Notizie da un’isoletta, ci porta attraverso un viaggio straordinario. Il romanzo ci porta la scoperta del Regno Unito, in una vacanza avventurosa compiuta proprio dall’autore. Dopo vent’anni passati in Inghilterra, il giornalista Bill decide improvvisamente di tornare nel suo paese d’origine, gli Stati Uniti. Il motivo? Ha scoperto che quasi quattro milioni di americani sono convinti di essere stati rapiti dagli alieni. Prima di abbandonare lo Yorkshire però decide di concedersi un viaggio attraverso la Gran Bretagna. Il risultato è il racconto di un’Inghilterra inedita e fuori dagli schemi, da scoprire mentre sorseggi una tazza di tè.

L’ultima spiaggia di Alex Garland

Un libro cult che ha reso la Thailandia una meta ambita, mettendo in risalto il suo fascino e le spiagge paradisiache. Da questo romanzo di Alex Garland è stato tratto il film The Beach con Leonardo DiCaprio, uno fra i più amati della generazione X. Richard è un ragazzo inglese che ama viaggiare. Una notte, mentre si trova a Bangkok, nella pensione di Kao San Road, sente parlare per la prima volta della "spiaggia". A raccontargli l’esistenza di questo posto un uomo misterioso. Il giorno successivo, al mattino, troverà una mappa che conduce proprio in questo posto mitico. Su questo paradiso tropicale, divenuto una leggenda, circolano numerose voci e sembra nascondere tanti segreti. Richard decide dunque di partire insieme a due amici alla ricerca dell’ultima spiaggia. Ma sarà davvero il luogo magico che crede? Un romanzo mozzafiato, con avventura e misteri, che ti farà venire voglia di volare in Thailandia e scoprire la spiaggia di Maya Bay e le Isole Phi Phi.

Wild. Una storia selvaggia di avventura e rinascita di Cheryl Strayed

Può un viaggio cambiarti la vita? Assolutamente sì! Lo dimostra questo libro pieno d’avventura e di riflessioni di Cheryl Strayed che svela la sua vacanza in solitaria attraverso il Pacific Crest Trail per 1770 km. Dopo la morte della madre e la fine del suo matrimonio, Cheryl si sente persa e alla ricerca di sé. Ritroverà la voglia di vivere e la grinta affrontando un viaggio avventuroso e straordinario attraverso le montagne selvagge dell’America, le foreste e i torrenti, fra animali selvatici, caldo torrido e gelo estremo. Il suo percorso inizia nel deserto del Mojave, passa attraverso la California e l’Oregon e sino allo Stato di Washington, sul Bridge of the Gods. Ti farà emozionare e venire voglia di prendere lo zaino in spalla e partire all’avventura.

Un anno in Provenza di Peter Mayle

Voglia di cambiare vita e di iniziare un’avventura meravigliosa? Questo libro racconta il coraggio di voltare pagina e di gettarsi a capofitto nelle novità. Dopo quindici anni di lavoro a Londra nel settore della pubblicità, Peter Mayle decide di cambiare la sua vita. Compra una fattoria in Provenza e si trasferisce lì con la moglie e i suoi due cani. Il suo sogno? Una vita tranquilla, ma non tutto va secondo i piani. La ristrutturazione procede a singhiozzi, gli operai compaiono all’improvviso e poi scompaiono per mesi, mentre una galleria di personaggi grotteschi e folli invade la sua casa. Dopo le ritrosie iniziali, Mayle inizia ad amare la Provenza, i suoi ritmi e il suo stile di vita. L’umorismo di questo scrittore e le meravigliose descrizioni dei paesaggi della Provenza, ti faranno sognare di partire alla volta della Francia.

Shantaram di Gregory David Roberts

Shantaram racconta la storia avventurosa del viaggio di Lindsay, dalla fuga da una prigione australiana, sino all’India. Un viaggio ricco di colpi di scena attraverso nove paesi diversi, che porteranno il protagonista del romanzo a compiere rapine, creare un ospedale a Bombay per indigenti, stringere amicizie con la mafia indiana, partire alla volta del Pakistan e dell’Afghanistan per la guerra, sino al ritorno in Australia. Un romanzo epico e decisamente corposo (sono più di mille pagine), ma assolutamente meraviglioso.