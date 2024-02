Nasce Lombardia style per celebrare le eccellenze della Regione

U n nuovo progetto di Regione Lombardia prende forma: Lombardia Style, un network che riunisce imprenditori, territori, artigiani che contribuiscono ogni giorno a fare di questa Regione un’eccellenza riconosciuta nel mondo

Lo stile lombardo è un brand, un fil rouge che lega tutte le eccellenze di una regione straordinaria, dalla moda al food, dal design alla musica, dal turismo all’architettura. Lo ha presentato ufficialmente alla Bit (la 44° edizione della Borsa Internazionale del Turismo) l’assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali. «Con Lombardia style» ha dichiarato l’Assessore «mettiamo a sistema le tante e diverse eccellenze lombarde. Regione Lombardia ha fortemente voluto questo progetto che racchiude ed esalta tutti gli imprenditori, i territori, gli artigiani che contribuiscono ogni giorno a fare di questa Regione un’eccellenza riconosciuta nel mondo. Abbiamo creato un network che riunisce i protagonisti di questa storia unica, ora è tempo di raccontarla al meglio».

E per celebrare una Regione che, numeri alla mano, è la prima in Italia per imprese (18% del totale nazionale), la più attraente per gli investimenti diretti dall’estero (11 miliardi di euro dal 2012 a oggi), che raccoglie 1/3 delle imprese del design del settore, riunisce eventi internazionali come il Salone del Mobile di Milano e le fashion week, e conta su un’industria creativa con 40.000 imprese e 233.000 addetti, più di 300 startup e 19 tra incubatori e acceleratori, è nata una brochure semestrale dedicata alla bellezza delle sue 12 province. A rappresentare il primo un numero di Lombardia Style è Giorgio Armani insieme all’artista e illustratore Jacopo Ascari che con i suoi bozzetti grafici racconta le peculiarità e gli incanti del territorio.



Dal Duomo di Cremona alla Basilica di Sant’Andrea di Mantova, dal Duomo di Monza alla Certosa di Pavia fino alle colline dell’Oltrepò Pavese: basti pensare che la Lombardia è la regione con più siti Unesco d’Italia, ricca di località di interesse storico-artistico, di laghi e di montagne con comprensori che ogni anno richiamano super appassionati degli sport invernali. E poi c’è il suo lato più slow, con gli itinerari dei cammini spirituali e dei trekking, delle acque termali e delle città d’arte.

Questa incredibile varietà è raccontata dalla campagna turistica firmata dal regista Paolo Zambaldi che insieme all’attrice Fiammetta Cicogna, al ciclista e presentatore Vittorio Brumotti e al campione olimpico Antonio Rossi trasportano in un viaggio di suggestioni e straordinarie bellezze.