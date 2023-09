Scopri le dritte per stare in forma, rilassarti e avere grinta secondo l'oroscopo del segno della Bilancia



Il segno della Bilancia è per natura un segno zodiacale socievole e altruista, ma anche romantico, in generale un fan della vita di coppia. Tra le sue caratteristiche c’è la tendenza al perfezionismo, è apparentemente mansueto ma nasconde guizzi inaspettati.

Si tratta di un segno che può accusare facilmente stress e stanchezza, ee che beneficia particolarmente dello sport, che ne stimola l’autostima e l’entusiasmo. Andiamo allora a vedere tutti i consigli di benessere che fanno al caso della bilancia.

Strategie per la dieta

L’ingresso del sole in Bilancia corrisponde al momento dell’equinozio d’autunno. Scompare l’afa estiva, le temperature si abbassano e le sfumature di colore trasformano la natura in un mosaico magico: ci troviamo nell’elemento Aria.

La donna del segno Bilancia generalmente ha un rapporto equilibrato con il cibo. Le caratteristiche di questo segno zodiacale, il cui simbolo, non a caso, è una bilancia, propendono verso la ricerca di armonia e bellezza in ogni sfera della vita. Chi è della Bilancia ama l’eleganza, anche nella presentazione dei cibi. I dolci possono costituire una fonte di tentazione.

Da proteggere fegato e reni, per questo risultano opportuni periodi detox e alimenti come lattuga e cetrioli, ricchi di acqua e minerali, erbe aromatiche, sedano. Un’alimentazione ricca di vitamina E aiuterà le donne del segno Bilancia a mantenere elastici e giovani i tessuti. Ecco le cose da sapere se sei Bilancia.

Gli antistress per la Bilancia

La rosa è amata dal segno Bilancia perché è simbolo di armonia e bellezza. Il profumo di rosa ha potenti effetti antistress: il suo olio essenziale è fra i più pregiati e costosi, tanto da essere utilizzato per la preparazione degli elisir più preziosi.

Tra i fiori associati alla Bilancia troviamo anche il giglio, delicato e puro, in linea con il senso di giustizia correlato a questo segno. Gli oli essenziali consigliati per le donne Bilancia? Rosa per ritrovare la connessione con il cuore, patchouli e geranio, ma anche mirto e bergamotto, che dona buon umore e senso di leggerezza.

Insieme al turchese, il quarzo rosa è considerato una delle pietre portafortuna del segno Bilancia: tenerlo in borsa o indossarlo aiuta a prendere contatto con le proprie emozioni.

Prenditi cura della pelle

Chi appartiene al segno Bilancia deve dedicare qualche attenzione in più al buon funzionamento di fegato e reni, sistema nervoso e salute dell’epidermide. Lo stress spesso viene somatizzato a livello cutaneo: crea un olio profumato aggiungendo qualche goccia di olio essenziale a un olio vegetale di qualità, potrai utilizzarlo come rito di bellezza quotidiano per massaggiare e nutrire la pelle in profondità.

Fra le piante collegate al segno Bilancia troviamo verbena, arancio, timo, acetosella e melissa. Bere quotidianamente una tisana di fiori confezionata da un esperto erborista ti aiuterà a eliminare tossine e gonfiori, oltre a costituire un momento di relax da assaporare con dolcezza.

Cerca l’armonia

No alla pigrizia, uno dei nemici della donna Bilancia. Per evitare problemi alla colonna vertebrale e coltivare la naturale inclinazione verso l’eleganza delle forme, punta sulle attività in grado di rendere più flessuoso e armonico il fisico.

Chi appartiene a questo segno è dotato di grande sensibilità: attività come yoga, meditazione, ginnastica artistica, nuoto e l’abitudine a camminare contribuiranno alla ricerca di equilibrio, sicurezza di sé e calma mentale. Scoprire una concentrazione profonda sarà ottimale anche sul lavoro e in grado di aiutare chi appartiene alla Bilancia a credere nei propri sogni e impegnarsi a fondo.

Difenditi dai malanni psicosomatici facendo una pausa

Attenzione a gola, cistite e insonnia. Il segno Bilancia spesso tende a sfogare sul corpo le emozioni represse e lo stress. Per evitare mal di testa e problematiche a carico delle vertebre ritaglia ogni giorno un momento da dedicare al rilassamento. Lo stretching aiuta, perché permette di sciogliere tensioni e contratture dopo lunghe ore in piedi o alla scrivania.

Usa le pause per muoverti, stare all’aria aperta o fare una piccola passeggiata. Le donne Bilancia sono spesso attratte dal dolce: impara a sostituire gli snack calorici con alternative gustose come yogurt e frutta a pezzi, semi, mandorle. Voglia di merenda? Frullati e centrifugati aiutano la circolazione, sono ricchi di vitamine e combattono il mal di testa.

Scopri una nuova leggerezza

Rosa e verde sono i colori associati al segno Bilancia: indossali per ritrovare forza, energia e concentrazione. Mente e cuore spesso combattono un’aspra battaglia, tuttavia la solitudine in genere è temuta dalla donna Bilancia, che punta sul rapporto di coppia e sa impegnarsi in amore.

Amante dell’eleganza e dei piaceri, chi appartiene a questo segno può riequilibrare il perfezionismo con qualche piccola pazzia. Dalla vacanza in campeggio al nuovo look con un taglio asimmetrico, sfidare la tendenza al controllo e abbandonarsi al piacere dell’imperfezione può diventare una filosofia personale in grado di migliorare la vita con un pizzico di spensierata leggerezza.