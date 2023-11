Come decorare la casa per Natale senza l’albero

M anca ormai meno di un mese al Natale e quindi è necessario decorare la casa a tema. Se non amate l'albero, ecco alcune valide alternative.

Ghirlande e luci

All’ingresso non possono mancare una ghirlanda sulla porta e le luci colorate appese attorno. L’illuminazione è fondamentale per creare atmosfera: sfruttate quindi delle stringhe di luci a led, appoggiandole sullo schienale del letto, sul perimetro della libreria, sugli stipiti delle porte e sulle finestre. Le ghirlande, personalizzabili a piacimento con luci, palline, fiocchi e altri ornamenti, sono un’opzione elegante e di impatto. Oltre che all’ingresso potete posizionarle anche sulle finestre e sui lampadari, magari “accompagnate” dalle pigne.

Tanto verde

Usando dei semplici rametti di pino, foglie di agrifoglio, pigne e bacche in graziosi vasi potete in poche mosse creare varie composizioni da posizionare qua e là in giro per la casa. Al centro del tavolo da pranzo disponete mini abeti al centro del tavolo.

Rosso, rosso e ancora rosso

Sulle mensole degli scaffali, posizionate oggetti di colore rosso. Appese al camino sono immancabili le classiche calze rosse

Le candele e il presepe

Anche le candele vi aiuteranno a decorare la casa: sperimentate composizioni con candele di varia dimensione. L’effetto sarà sicuramente wow! Cosa manca? Il classico e intramontabile presepe. La vostra casa, anche senza albero, trasuda Natale da tutti i pori!