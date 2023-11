Come mettere in sicurezza il balcone per i gatti

S e avete la possibilità di far uscire i vostri gatti sul balcone, dovete essere sicuri di metterlo in sicurezza. Ecco alcuni consigli su come proteggerlo.



Rete metallica

Una delle soluzioni più comuni è l’utilizzo di una rete per gatti. Le reti speciali per gatti da mettere sui balconi sono disponibili in diversi colori e dimensioni delle maglie, da molto piccole a molto grandi (20-50 mm). È preferibile scegliere una maglia più piccola, che impedisce ai gatti di oltrepassarla. Il materiale deve essere di alta qualità e privo di sostanze nocive, resistente ai raggi UV e, soprattutto, agli strappi e ai morsi.

Lastre di plexiglass

In alternativa alla rete metallica potete installare sul balcone una chiusura per balconi o una griglia metallica. Queste soluzioni, però, limiterebbero la visuale per il gatto, impedendogli di tenere d’occhio l’ambiente circostante. In alternativa, allora, potete rendere il vostro balcone sicuro installando delle lastre di plexiglass. A seconda della struttura del balcone, i pannelli di plexiglass possono essere installati in modo flessibile e rimossi in caso di trasloco. Tuttavia, è importante tenere presente che la maggior parte delle strutture all’esterno degli edifici richiede un’autorizzazione. Se foste in affitto, dovreste ottenere il consenso del vostro padrone di casa prima di procedere.

Controllate le piante

Se avete piante sul balcone, è importante verificare se siano o meno adatte al vostro gatto. Alcune piante, infatti, possono essere tossiche per i gatti, quindi dovreste toglierle dal balcone e sceglierne altre adatte ai gatti, come l’erba l’erba gatta.