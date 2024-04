S apevi che puoi preparare il mangime per i pesci rossi con pochi e semplici ingredienti? Ti sveliamo la ricetta e gli alimenti da evitare assolutamente per i tuoi pesciolini

Uno degli argomenti più dibattuti e interessanti nel mondo dell’acquariofilia riguarda sicuramente l’alimentazione per i pesci rossi. Infatti, non esiste una ricetta “giusta” e universale da utilizzare per tutta la durata della vita del pesciolino. I pesci rossi sono delle creature eteroterme, cioè la loro temperatura corporea è quasi identica a quella ambientale. In parole semplici più è alta la temperatura e più il pesce ha un metabolismo attivo. Una temperatura bassa fa diminuire l’attività metabolica. Scopriamo cosa mangiano i pesci rossi, quali alimenti evitare e come preparare del cibo per loro.

Cosa mangiano i pesci rossi

Molte persone credono che i pesci rossi siano semplici animali da compagnia da tenere in salotto, in piccole bocce di acqua, come una decorazione di casa. In realtà, i pesci vanno amati e curati come qualsiasi altro animale. Vanno nutriti almeno una volta al giorno (meglio se il pomeriggio) e bisogna assicurarsi che finiscano tutto il mangime nel giro di pochi minuti. Inoltre, i pesci rossi, possono stare a “digiuno” per due settimane.

Se intendete andare in vacanza per una durata di tempo maggiore, chiedete ad un parente di nutrire i vostri piccoli amici al vostro posto. La loro alimentazione consente di preparare per loro alcuni cibi fatti in casa. Ci sono, infine, dei cibi che i pesci rossi non possono assolutamente mangiare. Nella seguente guida vedremo come preparare il loro mangime e quali alimenti non possono mangiare.

Come preparare il cibo per i pesci rossi

Si possono somministrare praticamente ai pesci rossi tutte le verdure, fatta eccezione per i pomodori, le patate ed altre tuberose. La preparazione delle verdure è abbastanza semplice e non richiede molto tempo. Infatti, si devono soltanto pulire e sbollire per qualche minuto; bisogna cioè ammorbidirle. Successivamente bisogna somministrale a temperatura ambiente.

Sono assolutamente da evitare le verdure in scatola. Esse contengono sali aggiuntivi e conservanti. Invece, le verdure congelate si possono utilizzare tranquillamente. Infine, la somministrazione delle verdure va fatta con moderazione, una o due volte a settimana. Ecco una ricetta pensata apposta per i pesciolini.

Come preparare il cibo per i pesci rossi: ricetta

Per la realizzazione di questa ricetta bisogna pulire i gamberetti. Poi, si tagliano insieme all’uovo, alla lattuga ed alla mela in piccoli pezzi. Successivamente si devono inserire i pezzi nel frullatore aggiungendo dell’amido di colla. Così facendo si ha la possibilità di amalgamare il tutto. Dopo aver creato un composto compatto ed omogeneo bisogna inserirlo in un sacchetto per congelatore. A questo punto, utilizzando un mattarello, bisogna appiattire il composto a mo’ di barretta di cioccolato. Quest’ultima deve essere molto sottile per tagliarla facilmente. In seguito si deve mettere il sacchetto nel surgelatore. In questo modo il composto può essere utilizzato in qualsiasi momento.

Cosa mangiano i pesci rossi: alimenti da evitare

Se tenete alla salute dei vostri pesci rossi ci sono alcuni alimenti assolutamente da evitare. Se somministrati, infatti, possono avere gravi conseguenze sul benessere degli animali.

Alimenti dolci

Nonostante i pesci rossi amino i dolci, evitate di fargli mangiare cibi troppo zuccherati. Non spezzettate mai, nell’acquario, biscotti, cioccolato o basi per torte (come il pan di Spagna). I pesci rossi non riuscirebbero a digerirli con facilità.

Mollica del pane e patate al forno

Evitate di staccare della mollica dal pane e gettarla nell’acquario. I pesci rossi la mangerebbero, ma non riuscirebbero ad ingerirla. Non posizionate piante “vive” nell’acquario: essendo loro onnivori, finirebbero per mangiarle. Evitate di dargli anche le patate, anche se cotte al forno.

Formaggio

Il formaggio non deve assolutamente rientrare nell’alimentazione dei pesci rossi. Lo gradiscono ma non gli farà bene. Molti pensano che i formaggi possano sostituire le verdure nella dieta dei pesci: non c’è cosa più sbagliata. Date, di tanto in tanto, dei piselli, qualche chicco di mais o delle carote bollite ai vostri pesci rossi.

Farina e simili

La farina potrebbe portare alla morte i vostri pesci rossi. Questo alimento, infatti, potrebbe causare l’occlusione intestinale e potrebbe provocare infiammazioni di vario tipo. Infine, gli alimenti in polvere potrebbero causare malattie alla vescica natatoria (fondamentale ai pesci per nuotare). Evitate assolutamente di dare ai pesci rossi anche lo zucchero (sia in granella che a velo).

Carne

Non cibate i vostri pesci con pezzi di carne animale. A differenza dell’uomo, il pesce non riuscirà a digerire la carne. In compenso, in commercio, esistono diverse tipologie di mangimi molto proteici (che contengono larve di zanzara, dafnie e simili), da dare ai pesci rossi almeno due volte al mese. Con questi piccoli accorgimenti, i vostri amici d’acqua potranno avere una lunga vita, composta da un’alimentazione sana.