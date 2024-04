A vete un gatto e volete costruirgli una cuccia in modo semplice ed economico? Ecco qualche idea.

Qualora il vostro gatto risulti avere l’abitudine di utilizzare la vostra comoda poltrona, in modo da sfrattarvi da essa continuamente, prendete in considerazione la possibilità di regalargli una cuccia per gatti, tutta per lui. E se già pagate un mutuo per la vostra, di cuccia, occorre necessariamente rimboccarsi le maniche e costruirgliene una, puntando sulla vostra fantasia e sulle vostre capacità. Il gatto – e il portafoglio – saranno fieri di voi! Andiamo a vedere come costruire una cuccia per gatti fai da te.

Come costruire una cuccia per gatti

I gatti sono degli animali domestici che si adattano a qualsiasi ambiente. Hanno bisogno di molte cure e soprattutto vanno difesi dalle insidie. Inoltre è fondamentale dedicare un angolo della casa tutto per loro. Sistemando una cuccia confortevole, dove possono riposare e dormire tranquillamente. In commercio vengono vendute cucce di ogni tipo, progettate con materiali moderni e classici. Ma se volete risparmiare, provate a costruirla con il fai da te. Magari riciclando scatole, tessuti e cuscini che non usate più. Per renderle ancora più simpatiche, decoratele e aggiungete all’interno i giochi preferiti dei vostri gatti.

Come costruire una cuccia per gatti: i passaggi

Grazie a una cuccia accogliente il vostro micio potrà sentirsi riparato e al sicuro, quindi riposare per tante ore al giorno senza essere disturbato. La prima cosa da sapere è che la nuova casa dovrà avere la giusta dimensione, quindi non essere troppo grande o piccola. Solitamente le misure standard sono pari a 78 x 43 x 46 centimetri, rispettivamente in profondità, larghezza e altezza. In ogni caso vi potete sempre regolare con la grandezza del trasportino.

Realizzazione della struttura

La cuccia del gatto dovrà essere robusta per garantire massima stabilità. Potrete procurarvi delle tavole di compensato spesse circa 1,8 centimetri, da assemblare fra loro in modo da creare la base, il tetto e le pareti laterali. Assicuratevi di realizzare la struttura in legno facendo in modo da non lasciare tasselli e viti sporgenti che potrebbero ferire l’animale.

Rivestimento del tetto

Quando la cuccia del gatto sarà posizionata all’esterno dell’abitazione bisogna rivestire il tetto con delle lastre di tegole canadesi che garantiscono un buon isolamento termico, preservando al contempo l’intera struttura dalle intemperie e dagli agenti atmosferici.

Applicazione dei piedini

La cuccia dovrà restare un po’ sollevata rispetto al pavimento al fine di aumentare il comfort e l’isolamento termico. A tal riguardo basterà solo applicare alla base dei piedini in gomma oppure dei listelli in legno lungo i bordi.

Rivestimento interno

Ogni gatto ama dormire su superfici morbide e per questo potrete inserire all’interno della cuccia dei cuscini o soffici imbottiture. In alternativa andranno bene delle coperte, dei ritagli di pelliccia sintetica oppure dei vecchi maglioni in lana che non indossate più, grazie ai quali l’animale potrà non patire freddo durante l’inverno.

Decorazione della cuccia

Potete sempre personalizzare la piccola dimora del vostro gattino dipingendo e decorando le pareti con motivi e disegni. Ricordatevi di usare solo colori non tossici a base d’acqua, grazie ai quali potrete anche scrivere il nome dell’animale sulla parte frontale della struttura, meglio sopra la porta principale per un risultato estetico curato e accattivante.

Come costruire una cuccia per gatti con una scatola

Chi di voi non ha in casa una scatola? Vediamo come trasformarla in una cuccia per gatti.

Occorrente

Scatola di cartone grande

Colla a caldo

Stoffa

Forbice

Riga

Matita

Cutter

Panno morbido

Cuscino

Materassino

Preparare la base

La cuccia dei gatti può essere realizzata in mille modi. Ma la base deve essere costruita, seguendo alcuni accorgimenti utili. Per cominciare la struttura deve risultare stabile. Mentre l’interno deve essere assolutamente morbido, caldo e confortevole. La prima cosa che dovete fare è quella preparare la base. Prendete una scatola grande, poggiatela su un piano e aprite i lembi superiori. Togliete accuratamente le eccedenze e lasciate una parte dei quattro lembi.

Prendete un cartone e poggiatelo sulla base vuota. Dopodiché, con matita tracciate la stessa misura della base. Ritagliate i contorni ed eliminateli. Spalmate la colla sui lembi e i contorni della stessa. Fate una leggera pressione e lasciate asciugare. Prendete una penna e disegnate due finestrelle su una faccia laterali del cartone. Ritagliatele con un taglierino ed eliminate i residui. Dopodiché, costruite la porta della cuccia. Fate un cerchio grande sul lato che preferite e ritagliatelo.

Foderare la cuccia

A questo punto, dovete foderare la cuccia. Prendete una stoffa colorata e distendetela su un piano. Prendete le misure di ogni lato della scatola e riportatela sulla stoffa. Se la scatola è quadrata, tracciate la misura della forma e ritagliate il tessuto. Dopodiché, sovrapponetela sopra il resto della stoffa e create le altre facce. Passate sopra tutto il cartone la colla e fissate i tessuti. Togliete dalle finestre e dall’entrata la stoffa, ritagliando i contorni con una forbice.

Completare la cuccia

Per concludere, dovete completare la cuccia. Per renderla confortevole, mettete all’interno un cuscino grande e morbido. Quest’ultimo, deve essere foderato con un tessuto lavabile e preferibilmente provvisto di cerniera. In questo modo, potete cambiarlo e lavarlo ogni tre giorni. Infine, nell’uscio della cuccia applicate una tendina forata e leggera. Fatto ciò, non vi resta che aggiungere il nome del felino sulla parte alta del foro e posizionare poi la cuccia in un luogo ben preciso della casa, attendendo solo che venga inaugurata.

Come costruire una cuccia per gatti in pallet

Se siete abili con chiodi e martello, potete cimentarvi nella costruzione di una cuccia per gatti con il pallet.

Occorrente

legno

colla

viti

chiodi

martello

cuscini

Materiali riciclabili

Il primo passo da compiere è quello di approvvigionarsi del necessaire in un negozio di ferramenta: legno, almeno 4 pallet, una pialla, un avvitatore, viti, chiodi, cerniere e colla. Qualora si opti per una cuccia fantasiosa, costruita con materiali riciclabili a costo zero, lasciate pure spazio alla vostra sfrenata immaginazione: vecchie valigie, comodini, scatole di cartone, tendine improvvisate, cuscini, addirittura vecchi monitor PC.

Qualora voi siate dei grandi appassionati del fai da te e dell’hobby in generale, allora questa guida fa sicuramente per voi. Seguite i consigli contenuti, per costruire una cuccia in legno per il vostro gatto. Andate a predisporre dei listelli che abbiano le specifiche dimensioni di 90×80, per poi andarli a unire utilizzando delle viti e della colla. Successivamente, qualora ci fossero schegge, andate a levigare i piani.

Le dimensioni

Andate a fissare i listelli più spessi di circa uno o due centimetri, alla quale, successivamente, andrete ad agganciare le pareti utilizzando della colla, delle viti e dei chiodi. Uniamo gli angoli con le cerniere e ripetiamo il procedimento per tre delle pareti: la quarta, ovvero l’ingresso della cuccia, dovrà necessariamente essere di dimensioni minori. Una cuccia deve rispondere a determinati criteri di comfort (luce, morbidezza, temperatura). Il più delle volte, i nostri progetti personali, tuttavia, non corrispondono alle esigenze delle altre persone, e questo potrebbe capitare anche con il vostro gatto. Dovrete cercare un giusto compromesso.

Il tetto

Occupiamoci infine del tetto. Disponiamo, come precedentemente descritto, i listelli in modo che chiudano le estremità della cuccia e isoliamo la cuccia inchiodandoci un pannello di materiale isolante. Dopo aver levigato le superfici con la carta vetrata, verniciamo ad hoc la nostra cuccia con una tinta di nostro gradimento e la vostra cuccia sarà pronta. A questo punto non rimane che arredare l’ambiente con cuscini morbidi e far provare al vostro gatto la sua nuova casa.

Come costruire una cuccia per gatti con una cassetta della frutta

Scopriamo come trasformare una semplice cassetta della frutta in una cuccia per gatti.

Occorrente

cassette da frutta

vernici per legno opache all’acqua

fascette da elettricista

cuscino

coperta

pennello

Procedimento per costruire una cuccia per gatti

Potrebbe andare bene sia una cassetta di legno che una cassetta di plastica. È importante carteggiarla con della carta abrasiva, per eliminare le schegge di legno per impedire che il vostro animale possa farsi delle ferite. Dopo averla levigata il consiglio è di rivestire all’interno la cassetta. Procuratevi della vernice (non tossica) del colore che preferite. Servirà per colorare l’esterno della nuova cuccia per gatti. Dopo aver dipinto la cassetta della frutta, aspettate 24 ore, affinché la pittura si asciughi bene.

Dopo aver controllato che sia ben asciutta, iniziate a decorarla come più vi piace: incollate una targhetta con il nome del gatto; potete incollare dei disegni di stoffa o di carta, che più vi piacciono; si possono fare dei pois o delle righe con la pittura oppure mettere un fiocco. Quando avrete finito di decorare la cassetta della frutta trasformata in cuccia per gatti, inseriamo una coperta ben piegata e sopra di essa un cuscino morbido in modo che il gatto stia ben comodo. Se il gatto è piccolo, potete realizzare anche una sorta di “tetto”: prendete un’altra cassetta e decoratela così come avete fatto con la prima. Sovrapponete le due cassette e legatele con delle fascette da elettricista. La vostra cuccia è pronta