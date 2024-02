Nomi per gatti: tante idee per maschi e femmine

È arrivato in casa un nuovo gattino e non sapete come chiamarlo? Ecco tante idee per gatti maschi e femmine, da scegliere in base alla personalità del felino

È arrivato in casa un nuovo gattino, nato da una recente cucciolata oppure trovato per strada sola soletta? La prima cosa da fare, allora, dopo essersi accertati delle sue buone condizioni di salute ed essersi accertati del sesso, sarà trovargli un nome. Che sia maschio o femmina, l’importante è dare al nuovo felino un nome originale, con un significato che ben si adatti alle sue caratteristiche, sia fisiche che comportamentali. Ecco allora una lista di nomi per gatti, tutti ispirati a idee un po’ fuori dal comune e alla moda.

Nomi per gattini e gattine: tante idee originali

I gatti sono animali che affascinano per la loro indipendenza e quell’alone di mistero che si cela dietro le seducenti pupille ellittiche. Si adattano a qualsiasi condizione ambientale, sono ottimi compagni di gioco, amano stare al centro dell’attenzione e sono anche delle buone forchette. Ognuno di essi ha una propria personalità, che viene mitigata o potenziata in base alla razza di appartenenza: i persiani sono notoriamente pacati, i siamesi sono dei gran chiacchieroni, gli Sphynx sono prime donne ed i Maine Coon sono regali e scenografici. Questi piccoli felini, però, vengono caratterizzati anche dal nome che gli si dà, sunto delle loro numerose peculiarità. In questa guida vi diamo tante idee di nomi per gatti maschi e gatte femmine, dalla quale poter prendere spunto per “battezzare” il vostro amico dalle lunghe vibrisse.

Nomi per gatti maschi

Lasciate perdere il solito Felix! Per i gatti maschi esistono tantissime soluzioni originali, da scegliere in base alla personalità del vostro micio.

Cesare, l’imperatore

Molti sono stati i Cesari che si sono distinti nella storia dell’umanità, da Gaius Julius imperatore di Roma al “Valentino” Borgia, figlio di Papa Alessandro VI. A quale tipologia di gatto è consigliabile dare un nome così altisonante? Ovviamente ad un bel gattone imponente, con una spiccata indole per il comando. Esempi pratici sono il siberiano, il British Shorthair, l’American Curl ed il gatto delle foreste norvegesi.

Dovahkiin, il sangue di drago

Gli amanti della saga di The Elders Scrolls sanno bene quanto potente sia l’appellativo Dovahkiin, la cui traduzione è “sangue di drago”. Il Dovah si contraddistingue per una voce importante, una spiccata oratoria e un’abilità insuperabile sul terreno di caccia. A poter indossare un nome del genere sono certamente i gatti energici, possenti e logorroici, come il siamese, il Maine Coon, il Savannah, il Bengala e l’Ashera.

Inky, la piccola pantera

I gatti neri posseggono un fascino indescrivibile, poiché in un piccolo corpo racchiudono tutta l’eleganza delle pantere. La particolare nuance della loro pelliccia può essere sfruttata per ricavarne un nome dal sentore esotico, Inky, diminutivo di “inchiostro” Chi potrebbe sentirsi felice di un appellativo simile? Sicuramente un nero di Bombay.

Nomi per gatti: Saturno, l’imprevedibile

Avere Saturno contro significa incappare in periodi di frenetiche anomalie, che conducono però a cambiamenti e nuove realtà. Un nome come Saturno è quindi appropriato a tutti quei gatti dal temperamento imprevedibile, che pur sembrando calmi e pacifici, sono sempre pronti a scattare. I Blu di Russia, insomma.

Matisse e Romeo, i curiosi

Uno dei classici Disney più apprezzati è “Gli Aristogatti”, capolavoro che narra le vicende di una famiglia di felini abbandonati e del randagio Romeo. Romeo è fonte d’ispirazione per il piccolo Matisse, gattino artista con una fervida immaginazione ed una curiosità disarmante. Chi potrebbe fare propri questi due splendidi nomi? Certamente i gatti rossi e tutti quelli particolarmente vivaci.

Pablo, il viaggiatore

Il nome Pablo porta alla mente terre antiche e paesaggi incontaminati, dove solo gli esploratori più temerari osano avventurarsi. Questo nome è quindi appropriato per tutti i gatti viaggiatori, che passano molto tempo in giardino e che tornano soltanto all’ora della pappa.

Altair, l’aquila

Altair è un termine arabo che significa “uccello” o “aquila”, ma è anche il nome di un personaggio videoludico molto apprezzato, l’Hashashin Ibn-La’Ahad. Questo, oltre ad essere caratterizzato da una tempra eccezionale, si arrampica su case, chiese e palazzi, per poi lanciarsi nel vuoto e restare illeso. Se siete possessori di uno di quei gatti che balzano di mensola in mensola provocandovi al contempo stupore e spavento, non indugiate oltre e chiamatelo Altair.

Mirtillo, il dolce coccolone

Non tutti i gatti sono coraggiosi e indipendenti, ve ne sono molti che adorano talmente tanto la compagnia degli umani, da non riuscire a distaccarsi. Passano buona parte della loro vita a giocare e a sonnecchiare, ma sulle gambe o tra le braccia del proprietario. Questi deliziosi coccoloni possono essere chiamati Mirtillo, un nome edulcorato e buffo, ma che al contempo può essere sfoggiato con onore.

Arancino, il morbido curvy

Se siete i fortunati possessori di un gatto beige un po’ in sovrappeso, non avrete alcun problema nell’apostrofarlo “Arancino”, appellativo buffo e minimalista che ben si adatta al fisico tondo e al morbido manto. Non esiste alcun limite di razza per questo nome, ma i migliori a portarlo sono certamente i Selkirk Rex.

Nomi per gatti: Undici, la cura al sottosopra

Se la vostra vita è fatta di intoppi ed imprevisti, conditi da stress lavorativo, instabilità sentimentale e poco tempo per il dolce far nulla, allora il vostro gatto è l’elemento curativo, che con fusa e strusciamenti ristabilisce il tono del vostro umore. Potete quindi chiamarlo Undici, come la protagonista di Strager Things, e ringraziarlo perché ogni giorno guarisce il vostro “Sottosopra”.

Nomi per gatte femmine

L’unico nome che vi viene in mente per la vostra nuova gattina è Minù? Non temete: nella nostra lista potrete trovare tanti nomi che sicuramente vi affascineranno!

Afrodite

Se siete amanti dei nomi storici, Afrodite è sicuramente un appellativo molto originale. Dea dell’amore e della bellezza, conosciuta anche con il nome latino di Venere. Ideale per gattine dal pelo lungo e dalle movenze sinuose, occhi azzurri e un’eleganza felina tutta naturale.

Ginger

Il nome ideale per una gattina tutto pepe, vispa e sempre in attività. Di razza europea, dal manto tigrato e meglio ancora se nella tonalità fulva, rispecchia in pieno il nome di Ginger (traduzione inglese di “zenzero”, spezia dalle molteplici proprietà curative utilizzata moltissimo in cucina), che ci rimanda con la mente al famoso aperitivo: la bevanda zuccherina analcolica e frizzante dalla colorazione rosso intenso.

Nomi per gatti: Ariel

Come dimenticare la splendida Sirenetta della Disney, figlia del re del mare, quella dai lunghi capelli rossi e la voce dal canto soave ed ammaliante. Davvero un bel nome per una gattina, dal pelo folto e dal miagolio dolce e penetrante. Chissà se anche la vostra micetta troverà il suo principe Eric!

Zelda

Passiamo ora al mondo dei videogame. Se siete appassionati della serie di ambientazione fantasy “the legend of Zelda”, non potrà passare inosservato questo splendido nome. Zelda, infatti, è il nome della splendida principessa della saga, detentrice della Saggezza. Regalate, dunque, questo nome alla vostra gattina se la sua indole è pacata e riflessiva.

Virgola

Un nome simpatico, senza dubbio. Da scegliere per gattine molto affettuose e coccolone, la cui coda è sempre alzata con la punta leggermente abbassata su di un lato (alcuni la chiamano anche “a punto di domanda” ed è un classico segnale che il vostro gatto è felice e si sente a suo agio e protetto nel suo ambiente), proprio come una sorta si virgola.

Vaniglia

Un nome dolcissimo e profumato, proprio come il pelo della vostra dolce gattina. Ben si presta a razze come il persiano, dal pelo lughissimo e magari tutto bianco o tendente al beige, proprio come il fiore di vaniglia, un particolare tipo di orchidea di origine messicana. Dal suo frutto a forma di bacca si estrae una spezia profumatissima, appunta la vaniglia. Perché non abbinare, allora, una toilette, fatta con prodotti specifici per gatti, al profumo di vaniglia?

Wendy

Ecco un altro nome che ci riporta al magico mondo delle favole, questa volta direttamente all’Isola che non c’è. Come dimenticare Wendy, la dolce bambina che in camicia da notte volava insieme ai suoi fratellini e al magico Peter Pan fino all’insola dei bimbi sperduti. Nome adatto a gattine di piccole dimensioni, curiose e sempre in esplorazione tra cesti, cassetti, armadi e fino… All’isola che non c’è!

Tiffany

Nome adatto a gattine chic, amanti del lusso e delle comodità. La padrona che sceglie questo nome per la sua amica a quattro zampe è una vera “fashionista”, seguace della moda e dell’eleganza, appassionata di gioielli e di tutto ciò che è oggettivamente bello. Perché non regalare, allora, alla vostra gattina una medaglietta dal famoso colore tendente al verde acqua?

Stellina

Un nome un po’ più tradizionale, ma ugualmente bello. Indicato in particolare se qualche ciuffo di pelo della vostra gattina vi ricorda, anche vagamente, la forma di una stella. Oppure, se la vostra micia costituisce tutto il vostro mondo, una vera stellina nel vostro firmamento.

Sissi

Ecco un altro nome importante, regale. Chi non ha mai visto il film in cui la dolce principessa dai lunghissimi capelli dorati incontrava il suo principe Franz? Un nome per gattine dolci ma allo stesso tempo forti e determinate, che non si lasciano fermare da un semplice “no”.