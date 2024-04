Nomi per cani: i più belli e originali

S ta arrivando un cucciolo in casa ma non sai come chiamarlo? Qui trovate una selezione di nomi sia maschili sia femminili, dai più classici ai più particolari, adatti a cani di taglie e razze diverse. Lasciatevi ispirare!

C’è un nuovo arrivato in casa, perché avete deciso di adottare un cane, ma ancora non avete scelto il nome? Mettevi comode: abbiamo selezionato i nomi per cani sia maschili sia femminili più belli, adatti ad ogni taglia e razza, da scegliere in base al carattere e all’indole del vostro nuovo amico a quattro zampe.

Che sia grande o mignon, bianco come una nuvola o nero come il carbone, scatenato o coccolone, in questa lista troverete di sicuro il nome che fa al caso suo.

Nomi per cani

I cani sono animali allegri e molto intelligenti, che da sempre accompagnano l’uomo nel suo percorso di vita. Vengono impiegati nel soccorso alpino, nella pet therapy, nelle unità antidroga e nel supporto agli ipovedenti, mostrando professionalità ed empatia pari a quella degli uomini più impavidi. Questi splendidi animali si distinguono in un numero elevato di razze, che posseggono peculiarità uniche, capaci di forgiare il carattere di ogni singolo elemento.

A modulare l’inclinazione personale, tuttavia, concorrono anche il tipo di educazione ricevuta in seno alla famiglia adottante ed il nome dato alla nascita. Non sapete come chiamare il vostro nuovo cagnolino? Avete dubbi e cercate ovunque per dargli un nome che rispecchi il suo carattere, il portamento e anche la stazza. Ecco per voi i nomi per cani femmine e maschi che vi possono aiutare a ridurre il raggio di ricerca ma sta a voi dare il nome, quello che sentite più vicino. Ricordate che il cane è come un membro della vostra famiglia e merita di avere un bel nome.

Nomi per cani femmina

Iniziamo con alcune idee di nomi per cagnoline (o cagnolone). Certamente, tra i tanti che vi proponiamo, ne troverete uno adatto alla personalità della nuova arrivata.

Kira

Questo nome ha origini molto lontane. Kira deriva infatti dal persiano e significa “sole”. Questo nome è anche un nome proprio di persona utilizzato specialmente in Russia, dove Kira è la variante femminile di Ciro. Kira è anche una variante del nome inglese Ciara.

Laika

È un nome molto famoso, in quanto era il nome della cagnolina mandata nello spazio nel 1957 dai sovietici. I Laika inoltre sono una razza canina, simili agli Husky, e i sovietici scelsero questa razza per la loro innata resistenza alle basse temperature.

Nomi per cani: Freya

È il nome di una divinità della mitologia norrena. In norreno, il nome Freya significa signora. È un bel nome per una cagnolina di razza che richiama ai climi freddi del nord. Potreste dare questo nome a un cane di razza Husky o san Bernardo, razze che hanno a che fare con temperature basse.

Duchessa

È il nome ideale per una cagnolina dal portamento regale, elegante anche nei modi e nel comportamento (se è viziata è azzeccatissimo) come nelle razze che vanno dal piccolo barboncino, all’elegante pastore tedesco, al dalmata o a cani di piccola- media taglia.

Yume

Se volevate tanto un cane, o se allevare cani è il vostro sogno non c’è nome adatto per la vostra cagnolina. Infatti Yume, in giapponese, significa sogno. È il nome adatto per un cane di razza asiatica come il Mastiff o l’Akita inu, quest’ultimo è un cane molto popolare in giappone.

Nomi per cani: Leila

È un nome di origine araba che vuol dire “notte”. Talvolta il suo significato viene interpretato come “oscura come la notte”. Questo nome è adatto per un cane con la pelliccia nera o scura, oppure per lo sguardo magnetico che possiede. Chi non si è mai incantato a guardare la luna?

Diana

Diana è il nome della dea italica della caccia, signora dei boschi e protettrice degli animali. È il nome adatto per un cane da caccia o da pastore. È il nome della principessa Diana morta a Parigi nel 1997. Lo potreste dare anche a un cane dal portamento regale.

Luna

È il nome più comune per una cagnolina. Molto spesso gli viene dato questo nome per i suoi occhi o per il colore scuro della sua pelliccia. È il nome adatto per i cani da pastore o per i labrador dal manto bianco, anche per i cani albini, molto vicini al colore del nostro satellite.

Nomi per cani: Lucy

È la variante del nome proprio Lucia. È anche il nome di un personaggio dei Peanuts, della nana bianca distante anni luce dalla Terra o come la scimmia antropomorfa trovata in Africa, e tanti altri ancora. È un altro nome molto comune d dare a una cagnolina.

Zuccherino

Se avete una cagnolina molto dolce, che vuole sempre coccole e attenzione non c’è nome perfetto di questo. Infatti questo nome richiama molto il carattere del cane che il suo portamento e aspetto fisico. Nome adatto per il Bulldog o i golden retriever.

Piuma, Nuvola, Palla Di Neve

Quando la vostra amica a quattro zampe ha il pelo folto, soffice e morbido, la scelta cade su un nome che racchiude tutte queste qualità.

Nomi per cani: Laila o Lilli

Docile e amorevole, aggraziata e coccolona: se fosse donna sarebbe una signora, per questo le serve un nome elegante che le renda giustizia.

Birba, Pimpa, Chicca

Tutti nomi simpatici adatti ad una cagnolina divertente e giocherellona.

Mia, Maya, Ruby

Nomi brevi e riconoscibili per cagnoline giocherellone di taglia piccola o media, simpatiche e sbarazzine.

Chica, Biba, Ruby, Paris

Nomi brevi, simpatici ed immediati adatti soprattutto ai cani di taglia piccola.

Luna, Tigra, Macchia

Il pelo, il colore e le macchie della nostra cagnolina possono suggerire divertenti giochi di parole e aiutarvi a trovare il nome perfetto.

Peggy, Sissi, Olivia

Per tutte quelle cagnoline dolci, piccole ed aggraziate serve un nome da vere principesse.

Nomi per cani: Yumi, Hula

Come Kira, questi sono nomi antichi ed esotici, che richiamano suoni di lingue straniere, per piccole e grandi cagnoline che arrivano da lontano.

Melody, Daisy, Chanel

Per le graziose piccole cagnoline di casa, servono dei nomi all’altezza: eleganti, deliziosi e di classe.

Alaska, Asia, Dakota, Cuba

Potete prendere ispirazione da luoghi geografici vicini e lontani per dare un nome originale ed esotico alla vostra cagnolina, lasciando correre libera la fantasia tra i ghiacci o su spiagge caraibiche.

Lana, Mila, Lola

Nomi classici che si adattano a cagnoline di ogni taglia, razza, colore ed età.

Margot, Alice, Virgola

Sono nomi che si adattano bene ad una cagnolina di taglia medio piccola dall’aria tenera, dolce e desiderosa di coccole.

Nomi per cani maschi

Se invece il cane che sta per arrivare a casa vostra è un maschio, ecco i nomi più belli e originali che potete dargli.

Albert, il genio

Se da un lato è vero che i cani si distinguono per una spiccata intelligenza, lo è altrettanto che alcuni di essi vantano un aspetto particolarmente sveglio. Tipico è il caso dei pastori tedeschi, degli husky, dei Doberman e degli Australian Shepherd. Proprio a questi animali si abbina in modo sublime il nome Albert, che rimanda alla mente il “padre della relatività”.

Nomi per cani: Dastan, il principe di Persia

I fanboy del Principe di Persia conoscono bene Dastan, emblematico personaggio nato a Nasaf nel VII secolo A. C.. Distintosi per eroismo e nobiltà d’animo, nonostante sia un orfano riesce ad entrare nelle grazie del Re Sharaman e diviene così il terzo principe di Persia. A chi può adattarsi un nome così pregno di significato? A tutti quei valorosi cuccioli recuperati dalla strada o dai canili, che sono partiti dal basso ed in un battibaleno hanno conquistato il vostro cuore.

Byron, il romantico

Lord Byron è stato un esponente di spicco nella società inglese e si è distinto per l’impegno in ambito letterario e politico. Esponente di punta del romanticismo, Byron vive intriganti passioni amorose e manifesta disgusto per vincoli e ragioni sociali che impediscono le relazioni. Questo nome, quindi, si cuce a pennello su tutti i cani dall’indole vispa e dallo sguardo tenero, che necessitano sempre di coccole. Tra i più romantici figurano i corgi, i Golden retriever, i beagle ed anche i carlini.

Carlos, l’esotico

Gli appassionati cinofili sanno bene quanto un nome possa rendere più austera o più buffa la figura del proprio animale. Tra i nomi più appetibili figura Carlos, elegante ed esotico ma al contempo molto lineare. Carlos rimanda alla mente le spiagge assolate della California, che da San Francisco a San Diego si distinguono per l’impareggiabile bellezza. Questo nome è eccezionale per i Rottweiler, i Pit bull, i Bull Terrier e gli Staffordshire bull terrier.

Nomi per cani: Aragorn, il valoroso

I fedeli lettori di J. R. R. Tokien e gli appassionati del Signore degli Anelli avranno certamente apprezzato Aragorn, personaggio impavido ed emblematico che si distingue per il valore in battaglia. Con questo nome si possono quindi appellare tutti i cani dotati di una naturale propensione al comando, senza limiti di razza.

Hachiko e Cincin, gli asiatici

I cani sono tutti belli ma quelli dall’aspetto asiatico posseggono una marcia in più. Su Hachiko non spendiamo parole, poiché la fama di questo nome è globale e si cuce addosso a Shiba ed Akita Inu. Cincin, invece, è un appellativo onomatopeico, adatto ad animali dall’andatura aggraziata ed aspetto curato. Tipico è il caso dei Chow chow, cani di taglia media ma potenza maxi.

Nomi per cani: Dante, l’animo nobile

Dante è un nome adatto ad animali dall’animo nobile, ma al contempo curiosi e coraggiosi. Questo appellativo non rimanda infatti alla sola esperienza di Alighieri nell’oltretomba, ma anche alle imprese compiute dal protagonista di Davil May Cry. Terranova e bobtail apprezzerebbero moltissimo. Provare per credere.

Falkor, il drago della fortuna

I nati negli anni 80 non dimenticano certo Falkor, drago della fortuna simile ad un cane. Questo simpatico personaggio, che si distingue per flemma e saggezza, possiede numerosi poteri, uno dei quali è l’abilità di volare. Montando sulla sua schiena, Bastian ed Atreiu sorvolano tutta Fantàsia, nel tentativo di salvare l’Imperatrice bambina. Considerato l’aspetto leonino di Falkor, possono essere chiamati così il levriero afgano, il king Charles spaniel ed il pastore scozzese a pelo lungo.

Giotto, il pittore

Siete i fortunati possessori di un animale che corre in giardino, si rotola nel fango e poi torna ad imbrattarvi casa? Chiamatelo Giotto, come il pittore. Forse questo non vi aiuterà a mantenere la calma ogni volta che dovrete pulire da capo a fondo il vostro appartamento, ma potrete pur sempre vantarvi di aver adottato un artista.

Nomi per cani: Lupin, il ladro

In casa sparisce di tutto: scarpe, ciabatte, borse, telecomando e, naturalmente, il cibo lasciato incustodito. I rari ritrovamenti, poi, portano alla luce oggetti sgranocchiati, impossibili da utilizzare e pietosi nell’aspetto. Se il responsabile di tutto ciò è il vostro cucciolone, chiamatelo Lupin, in onore al ladro più famoso di sempre.