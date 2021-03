T ranquilla: capita a tutti di non rispondere a una richiesta via WhatsApp o sms. Ma quando questa dimenticanza diventa frequente o riguarda messaggi importanti rischia di farti apparire sbadata, maleducata, inaffidabile o anche peggio agli occhi degli altri

Inutile che affermi il contrario. È capitato praticamente a tutti di ignorare dei messaggi WhatsApp, un sms o magari un commento lasciato sui social o una email. Poco male, dirai tu. "Anche se per una volta non rispondo a chi mi scrive non cascherà il mondo" è il pensiero che passa nella tua mente quando decidi, più o meno deliberatamente, di non premere sul pulsante rispondi.

Ma ti sei mai chiesta come potrebbe interpretare il tuo silenzio chi sta dall'altra parte? Forse, se la mancata risposta è effettivamente una sola potrebbe essere clemente. Al contrario, se le richieste ignorate si sommano nel tempo o se sono poche ma importanti, il tuo interlocutore potrebbe non gradire. Nella migliore delle ipotesi potrebbe giudicarti sbadata, scortese, inaffidabile, poco rispettosa o altro ancora. Nella peggiore, cancellarti dalla sua rubrica.

Rispondere ai messaggi è cortesia

A dirlo non sono solo il galateo, ma anche il buon senso e le regole di convivenza civile: rispondere a un messaggio è cortesia. Sicuramente lo sai anche tu, ma un ripasso ogni tanto non fa mai male. Quando replichi a una richiesta, rispondi a una domanda o ricambi un semplice saluto stai dicendo all'altra persona che la stai ascoltando e pensando. Non serve scrivere chissà quale poema. Se sei di fretta puoi anche digitare una risposta veloce, giusto per far capire che l'appello che ti è stato lanciato non è caduto nel vuoto. Poi, se il caso lo richiede, approfondirai con calma quando avrai più tempo e magari voglia. Non è nemmeno necessario che tu risponda in tempo reale se non riesci. L'importante è che tu, prima o poi, lo faccia. In caso contrario, il mittente del messaggio che hai ricevuto potrebbe pensare male di te.

Se ignori i messaggi passi per una persona sbadata

Quando hai un atteggiamento altalenante e ignori a fasi alterne i messaggi potresti apparire un po' sbadata. Chi sta dall'altra parte potrebbe pensare cioè che hai la testa fra le nuvole o sei troppo impegnata per ricordarti di rispondere, a maggior ragione se si tratta di qualcuno che conosci bene. Ma con le tue risposte centellinate potresti anche trasmettere messaggi ben peggiori, specie se sono destinate a persone con cui non hai una grande confidenza. C'è chi potrebbe pensare, infatti, che sei lunatica o incostante o addirittura che sei altezzosa e ti ritieni superiore tanto da non concedere facilmente la tua attenzione. In tutti i casi, corri il rischio di essere giudicata come una persona inaffidabile e "difficile", tanto sul lavoro quanto nella vita privata.

Gli altri potrebbero giudicarti maleducata

Se non rispondi proprio mai ai messaggi, rischi di fare una figura ancora peggiore. In questo caso, è difficile darti solo della "naif". È molto più probabile che tu appaia come una persona maleducata e irrispettosa agli occhi dei tuoi interlocutori. "Possibile che non abbia mai tempo per me? Che infame", "È proprio scortese e sgarbata", "Non ho mai visto nessuno più irriguardoso di lei": sono solo alcune delle cose che potrebbero pensare di te. E stiamo usando solo epiteti e aggettivi eleganti ed edulcorati. Attenta perché, se tiri troppo la corda, anche chi ti vuole bene può arrivare a non pensare bene di te.

In alcuni casi, rischi "grosso"

Se i messaggi ai quali non rispondi non sono molto importanti rischi di essere etichettata come disattenta o snob. Ma se sono importanti ne esci anche peggio. Ignorare la richiesta di un collega in difficoltà, l'appello di un'amica in crisi o la domanda dell'amministratore di condominio, indipendentemente dalla ragione per cui lo fai, non è mai una buona idea. In alcuni casi, potresti anche correre qualche guaio. Ma anche senza pensare al peggio, con la tua mancata risposta, trasmetti comunque un messaggio di totale indifferenza e inattendibilità. Gli altri potrebbero arrivare a pensare che sei menefreghista, totalmente concentrata su te stessa, una persona su cui non si può contare e una cattiva amica/partner/collega. Potresti compromettere anche i tuoi rapporti interpersonali.

Essere dimenticati non piace a nessuno

La prossima volta, dunque, prima di ignorare dei messaggi, pensaci bene. Per te potrebbe sembrare una cosa di poca importanza, ma gli altri potrebbero giudicarlo un affronto irreparabile. Del resto, prova a pensare a come ti senti quando sei tu dall'altra parte: probabilmente non piace nemmeno a te quando non ricevi alcun cenno ai tuoi appelli, a maggior ragione quando sono accorati o urgenti. E soprattutto quando sono rivolti a persone da cui ti aspetteresti maggiore attenzione e appoggio. C'è una sola eccezzione: quando vuoi far capire a un uomo che non sei interessata a lui o che l'amore è finito.

Attenzione anche alle email

Nemmeno ignorare le email è una buona idea. Anzi, potrebbe essere un'idea ancora più pessima di quella di ignorare i messaggi. In genere, infatti, a scegliere il canale della posta elettronica sono persone con cui non sei in confidenza e che, dunque, non ti conoscono bene. Se un'amica può perdonarti qualche dimenticanza, più difficile che lo faccia qualcuno con cui non ha un rapporto intimo. Ovvio, non devi rispondere a tutte le email: anzi, molte sono assolutamente ignorabili, a cominciare dalle email di pishing. Ma non tutte. Impara, dunque, a fare un'attenta e ragionata selezione.