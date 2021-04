I l ritorno Friends è ormai alle porte, per la gioia di milioni di appassionati della serie tv cult: ecco cosa sappiamo di questa reunion fuori dagli schemi

Preparate i pop corn, mettetevi comode: è tutto pronto per il ritorno di Friends. Una delle reunion più attese dell'ultimo trentennio è ai nastri di partenza e promette di farci ridere ed emozionare come un tempo.

È quando, il 6 maggio 2004, l'appartamento di Monica è stato abbandonato dai protagonisti, tra lacrime e gag finali, che il grande pubblico ha incrociato le dita sperando in un loro incontro.

E a dire la verità, dato il rapporto reale tra gli attori, nato e cresciuto sul set, le premesse c'erano tutte. Ma andiamo per ordine e, intanto, scopriamo di più su quanto è trapelato sull'episodio speciale in arrivo.

L'annuncio della fine delle riprese

Cominciamo dalla fine: pochi giorni i canali social della sit-com hanno ufficialmente annunciato il termine delle riprese della puntata speciale. La reunion è stata girata allo Stage 24 della Warner Bros a Burbank, in California.

Cosa c'è di speciale, in tutto questo? Semplice: si tratta dello stesso set che ha dato a Friends una casa per tutte e 10 le stagioni della serie tv. Un vero e proprio ritorno alle origini.

Il cast al completo

Come abbiamo già detto, una delle cose più belle di Friends è il rapporto che si è creato tra i sei protagonisti nella vita reale. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow , Courteney Cox , Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer hanno continuato a sentirsi e frequentarsi.

Questo ha reso possibile un'impresa colossale: far tornare tutti sul set. I co-creatori della serie, David Crane e Marta Kauffman, avevano già provato a riunirli tutti per una breve clip in occasione del Must See TV, un tributo che la rete americana NBC ha creato ad hoc per il regista James Burrows.

Tuttavia, in quell'occasione, Perry non è riuscito a partecipare. Cinque anni dopo, grazie a un progetto più elaborato e meno sbrigativo, che si è incastrato alla perfezione con la sospensione delle attività dovute alla pandemia globale, i sei "ragazzi" del Central Perk sono tornati insieme.

Non ci sono personaggi

È impossibile dimenticarsi di Rachel, Ross, Monica, Joey, Chandler e Phoebe, è vero. Tuttavia, quello che andrà in onda non sarà un revival, ma un vero e proprio talk show nel quale i sei attori protagonisti rivivranno i ricordi delle riprese di Friends.

A confermarlo sono stati tutti gli attori spiegando, un po' a turno e su varie testate americane, che la reunion includerà anche oggetti di scena iconici e filmati dietro le quinte scelti per entusiasmare tutti, dagli spettatori casuali di Friends ai fan più appassionati.

Via la sceneggiatura

Il ritorno di Friends mostrerà al pubblico quanto, nonostante gli anni di separazione, il grado di affiatamento del cast non sia mai scemato. Come? Semplice, con l'assenza di sceneggiatura.

Ebbene sì, il talk show di Friends è un unscripted: a tutti gli attori è stata spiegata la storia, con alcune linee guida sulle interazioni, ma a fare il grosso del lavoro saranno battute spontanee e improvvisazione.

Dove e quando vedremo il talk show di Friends?

La rete televisiva statunitense HBO, che ha prodotto il ritorno di Friends, non ha ancora annunciato una data per la prima. Ciò che però è certo è che l'episodio speciale verrà trasmesso in streaming.

In America, nello specifico sarà visibile sul sito web HBO Max e sulla sua relativa app supportata da tutti i device. Sulla sua destinazione in Italia, invece, non c'è ancora nulla di certo: se è vero che molti show HBO sono approdati su Sky è altrettanto vero che Friends è stato disponibile sia su Amazon Prime Video che su Netflix.

La gaffe di Matthew Perry

L'attesa per la reunion di Friends è aumentata anche per via di un "errore" di Matthew Perry. Uno dei "friends" si è infatti lasciato andare, pubblicando su Instagram uno scatto che è stato costretto a eliminare subito dopo.

È successo tutto il 9 aprile 2021: Perry aveva postato una foto sul set della reunion, in cui, in realtà, non si vedeva altro che lui mentre veniva truccato. La foto era accompagnata dall'ironica didascalia: « Ho pochi secondi per mangiare un pennello per il trucco. Non sto parlando della riunione con i miei Friends!».

La foto è stata rimossa perché, in realtà, nessuno dei protagonisti può mostrarsi sul set prima della pubblicazione dell'episodio speciale. Ma diciamolo: è stato proprio un gesto in pieno stile Chandler!

Una serie tv senza tempo

Tra le altre cose che sappiamo sul ritorno di Friends c'è il fatto che verranno mostrati degli scatti e delle clip sulla famosa scena della fontana che contraddistingue gli amati titoli di testa della serie e che verranno rispolverate le gag più amate e i tormentoni entrati a far parte dell'immaginario comune.

Sì, perché Friends è serie che è riuscita ad abbattere ogni confine: è amata ancora oggi sia dalle vecchie che dalle nuove generazioni e continua a essere una delle più cliccate sulle grandi piattaforme di streaming per full immersion e rewatch delle stagioni.

Il suo ritorno è un po' una boccata d'aria: un modo per ridere di ciò che è stato e per ricordarci che, in effetti, la comicità, come l'amicizia vera, è senza tempo.