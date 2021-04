10 serie tv brevi ma intense che puoi letteralmente divorare

A mi le serie tv ma non vuoi restare impantanata in centinaia di episodi lunghissimi. Sappi che non è solo un tuo desiderio ed è per questo che le migliori case di produzione si sono adoperate per proporne moltissime in formato "mini".

Sei appassionata di serie tv ma, ammettilo, non riesci a mantenere il filo delle centinaia di episodi che ti propongono. Ti annoiano oppure semplicemente non riesci a ritagliarti il giusto tempo per guardarli in modo continuativo. La buona notizia è che ci sono moltissime serie tv brevi ma intense che puoi guardare in un weekend o addirittura in una serata libera.

Se sei anche tu un'amante del binge watching e sei alla ricerca continua di serie da divorare letteralmente tutte d'un fiato, qui troverai l'elenco delle mie 10 preferite.

La Regina Degli Scacchi

Una sola stagione, 7 episodi in totale. La season 2 non ci sarà. La Regina Degli Scacchi ha messo d'accordo tutti e colpito positivamente la critica; ha anche ottenuto una nomination ai Golden Globe 2021 ed è proprio da questa che puoi partire se hai intenzione di guardare alcune serie tv brevi ma intense.

Racconta la storia di Beth Harmon, una ragazza prodigio, un asso nel gioco degli scacchi. Orfana, Beth prova a farsi spazio nell'ostico mondo degli anni '50 e '60 spinta dalla sua grande passione per gli scacchi. Migliorandosi giorno dopo giorno arriva a conquistare il titolo di campionessa mondiale ma non senza conseguenze: dovrà fare i conti con le dipendenze da alcol, droghe e farmaci. La Regina Degli Scacchi è disponibile su Netflix.

Sherlock

4 stagioni da 12 episodi, Sherlock è liberamente tratta dalle opere di Sir Arthur Conan Doyle e interpretata da Benedict Cumberbatch (Sherlock Holmes) e Martin Freeman (John Watson).

Le avventure del celebre Sherlock Holmes, affiancato dall'assistente Watson sono ambientante nella Londra di oggi. I due sono coinquilini nelle 4 stagioni composte da 3 episodi ciascuna.

Dietro Ai Suoi Occhi

Il finale della nuova serie tv Netflix con Eve Hewson ha spiazzato tutti fino a far balzare l'hashtag #WTFThatEnding in trending topic in America.

Protagonista della serie ispirata all’omonimo romanzo di Sarah Pinborough è la figlia di Bono Vox - apprezzata voce degli U2 - che si muove all'interno di un thriller erotico tra Louise e David con un tocco di sovrannaturale.

Wandavision

Disponibile in streaming sulla piattaforma Disney+, Wandavision racconta i personaggi Marvel Comics, Wanda Maximoff e Vision attraverso le loro vite nella normalità dell'assenza dei superpoteri. I due si trovano nel New Jersey e cercano di mantenere segreti i loro poteri paranormali, o almeno questo è ciò che credono fino a quando non verrà rivelata l'illusione.

Wanda controlla l'intera città e Vision scopre ben presto che l'idillio non esiste nella realtà.

Unhortodox

Basata sull'autobiografia di Deborah Feldman, Ex Ortodossa, racconta la storia di Esther "Esty" Shapiro, ragazza di fede ortodossa chassidica che vive a Brooklyn costretta solo al concepimento dei figli.

Seguendo le rigide regole che la sua comunità di appartenenza le impone, la protagonista dovrà rinunciare alle sue aspirazioni più profonde fino a quando non deciderà di iniziare una nuova vita.

Your Honor

Adattamento della serie tv israeliana Kvodo, Your Honor inizia con la storia di Rocco, il figlio di un boss mafioso, morto in un incidente stradale causato dal figlio di un giudice.

La serie scorre tra le varie vicende scaturite dall'intenzione del giudice Michael Desiato di tutelare suo figlio, dopo aver scoperto l'identità della vittima. Il giovane è infatti finito nel mirino della malavita in cerca di vendetta.

Good Omens

Basata sul romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman, Buona Apocalisse A Tutti!, pubblicato nel 1990, Good Omens è ambientata nel 2019. Racconta lo scontro tra le forze del bene e le forze del male - ovvero tra Paradiso e Inferno - che quell'anno hanno portato all'Apocalisse.

Si parla di anticristo e di fine del mondo in una serie fantasy molto apprezzata dagli appassionati del genere.

MotherFatherSon

8 episodi in totale, trasmessi in Italia su Sky Atlantic all'interno dell'unica stagione disponibile. MotherFatherSon è un family drama che segna l'atteso ritorno in televisione dell'attore Richard Gere.

Per l'occasione veste i panni di uno spietato uomo d'affari, Max Finch, che si destreggia tra una famiglia disfunzionale, potere, lavoro e insegnamenti preziosi.

The Undoing

The Undoing - Le Verità Non Dette è una serie tv tratta dal romanzo Una Famiglia Felice di Jean Hanff Korelitz pubblicato nel 2016. Protagonisti sono Grace e Jonathan Fraser, professionisti affermati e coppia affiatata che vive in una splendida casa a Manhattan.

Una vita perfetta all'apparenza la loro, che inizia a vacillare nel momento in cui una donna viene assassinata e Jonathan sembra essere il colpevole. Il rapporto tra Grace e Jonathan Fraser mostra segni di cedimento e la famiglia benestante felice inizia a lasciare il posto a qualcosa di molto diverso dal finale a sorpresa.

Se sei amante del giallo, guarda anche queste serie tv.

The Act

Questa serie è basata su fatti realmente accaduti: The Act racconta la tragica scomparsa di Dee Dee Blanchard, assassinata nel 2015 in casa. La storia è quella di Gypsy Blanchard, una ragazza afflitta dal rapporto con sua madre.

La donna, Dee Dee, si rivela essere iperprotettiva e il rapporto che ne deriva con sua figlia è disfunzionale quanto tossico e dannoso per entrambe.

Mentre Gypsy Blanchard lotterà per la sua indipendenza, si troverà dinanzi ad una serie di scoperte sconvolgenti che culmineranno con l'omicidio.