V uoi imparare l’inglese divertendoti e migliorare la tua pronuncia, secondo l’accento british? Ecco le serie tv inglesi che puoi guardare in lingua originale.

Tra i vantaggi dello streaming, c’è anche quello di unire l’utile al dilettevole: se guardi serie tv inglesi in lingua originale, infatti, puoi imparare e migliorare la tua conoscenza della lingua più internazionale del mondo.

È un modo decisamente divertente per imparare l'inglese, addestrare il tuo orecchio alla comprensione e per migliore la tua pronuncia, soprattutto se provi a ripetere gli accenti che senti. Inoltre, impari nuovi termini e modi di dire, in modo da rendere più fluidi i discorsi e ampliare il tuo vocabolario. Il tutto, divertendoti, poiché guardare uno show è certo una modalità di studio più leggera che una lezione frontale di grammatica.

Poi, se proprio non ti senti del tutto sicura, puoi sempre sfruttare l’opzione dei sottotitoli. Puoi selezionarli in italiano se temi di non capire i dialoghi o, se ti piace metterti alla prova, puoi impostare i sottotitoli in inglese.

Tra le piattaforme streaming, hai solo l’imbarazzo di scegliere il titolo giusto per te. La scelta è ampia, tra gialli, drammi, commedie e titoli di fantascienza.

Per aiutarti, ecco una selezione di dieci serie tv inglesi da vedere in lingua originale.

The Crown

Tra le serie tv inglesi che puoi vedere in lingua originale, la prima scelta non può che essere The Crown. La pluripremiata storia della famiglia reale più famosa del mondo, con il suo cast stellare merita decisamente la tua attenzione. Così scopri l’accento britannico, anzi, quello dei reali, il cosiddetto "Queen’s English".

Downtown Abbey

Naturalmente, nell’elenco di serie tv inglesi consigliate per allenare la tua conoscenza della lingua straniera, dopo The Crown non poteva mancare un altro cult come Downtown Abbey, che per di più rientra anche nella categoria dei period drama che piacciono molto (come ha dimostrato Bridgerton) e con cui puoi scoprire come l’inglese (come l’italiano) cambi nel tempo.

Sherlock

Di tutti gli adattamenti tratti dal maestro del giallo Arthur Conan Doyle, lo show con Benedict Cumberbatch è tra le serie tv inglesi più raccomandabili, sia per allenarti con la lingua, sia perché si tratta di un titolo crime davvero bello.

Luther

A proposito di Sherlock Holmes, se vuoi cimentarti con l’inglese da investigatore ma in versione moderna, Luther è il titolo che fa per te. Idris Elba è protagonista di questa serie tv inglese poliziesca ambientata a Londra.

After Life

È uno show creato, diretto, prodotto e interpretato da Ricky Gervais: lui è famoso soprattutto per la sua comicità, ma After Life è uno dei titoli più intensi tra le serie tv inglesi con cui puoi approfondire i modi di dire della vita quotidiana in "British English". La storia infatti segue il vedovo Tony, che cerca di affrontare la vita (e il dolore) dopo la morte della moglie: un mix perfetto di realismo, emozioni e il famoso humor inglese.

Peaky Blinders

Creata da Steven Knight e con un cast di attori eccezionali, a cominciare dal protagonista Cillian Murphy, Peaky Blinders è una serie tv inglese da vedere assolutamente. È ambientata a Birmingham dopo la Prima Guerra Mondiale. In questo modo, prendi due piccioni con una fava: impari l’inglese e ripassi anche un po’ di storia.

Dietro i suoi occhi

Tra le novità della prima parte del 2021, c’è anche Dietro i suoi occhi, che rientra bene tra le serie tv inglesi con cui puoi allenarti. La storia, un thriller familiare dal finale sorprendente, è ambientata tra Londra e la campagna inglese: una combinazione fortunata se vuoi imparare a percepire le sfumature delle varie parlate.

Doctor Who

Tra le serie tv inglesi con cui puoi cimentarti se sei appassionata di fantascienza, prova con Doctor Who. Di fatto, potresti perfino recuperare la sette stagioni della serie in onda tra gli anni Sessanta e Settanta. Prima, però, allenati con la nuova serie: a sua volta è composta da dodici stagioni (la tredicesima è in arrivo), per cui hai ampio materiale da studiare.

Planet Earth

Tra le serie tv inglesi che puoi guardare in lingua originale c’è anche Planet Earth, ideale se ami la natura, gli animali e vorresti ampliare il tuo vocabolario inglese. Si tratta infatti di una serie di documentari naturalistici che trattano temi legati all'ambiente, mostrando tante specie di animali nei loro habitat naturali.

Ogni episodio ha un ambiente diverso, per esempio ci sono Frozen Worlds (Mondi ghiacciati), Jungles (Giungle), Coastal Seas (Acque Costiere), Fresh Water (Acqua dolce), Forests (Foreste), etc. Se ti serve un motivo in più, eccoti accontentata: la voce narrante è di David Attenborough, celebre divulgatore scientifico e naturalista britannico, praticamente la versione inglese (e naturalista) del nostro Piero Angela.

Broadchurch

Tra le serie tv inglesi, Broadchurch è il titolo perfetto se ami i gialli e sei già a buon livello di inglese. La parlata degli attori, infatti, è dialettale – del resto la serie è ambientata in una cittadina immaginaria de Dorset (una contea inglese sulla costa sudoccidentale).

Non è facile, quindi, comprendere quello che dicono (nonostante tu possa ricorrere ai sottotitoli), ma la trama crime è coinvolgente al punto giusto per motivarti a… studiare!

Black Mirror

Anche in questo caso, siamo a livelli alti, più che altro perché Black Mirror, oltre a essere tra le migliori serie tv inglesi, è piuttosto rompicapo visto le storie distopiche che racconta. Però è una serie antologica, per cui se anche ti sembra di non aver capito bene tutto di un episodio, non devi preoccuparti, perché quello successivo racconta un’altra storia.