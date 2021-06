The Morning Show, seconda stagione in arrivo: dal trailer all’uscita, tutte le novità

L a seconda stagione di The Morning Show è sempre più vicina: il 17 settembre tornerà su Apple TV+ la serie che è già un cult. Trailer, cast e anticipazioni sulla trama.

La seconda stagione di The Morning Show arriverà su Apple TV+ il 17 settembre, ed è già super attesa. La serie TV con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon ha conquistato una larghissima fetta di pubblico, e per la piattaforma streaming ha rappresentato praticamente un prodotto di punta. Sui toni drammatici, è già un cult che non vediamo l’ora di continuare.

Ben poche sono le serie che possono fregiarsi di tanti onori e plausi in breve tempo, ma The Morning Show è stato puro intrattenimento, dovuto principalmente a una sceneggiatura eccellente e una recitazione praticamente perfetta. Nessuna sbavatura, e adesso con il trailer della stagione 2 si aprono nuovi scenari: la narrazione pragmatica continua e stupisce, denuncia e promuove la forza della verità.

The Morning Show seconda stagione: il trailer

La prima stagione di The Morning Show è andata in onda nel corso del 2019. Poi, a causa dell’emergenza di Coronavirus, le riprese sono state accantonate: adesso, però, avremo finalmente l’occasione di assistere alla seconda stagione. E non vediamo davvero l’ora di farlo, di ritrovare Jennifer Aniston e Reese Witherspoon nei panni di Alex Levy e Bradley Jackson.

Un ruolo cucito su misura per loro: le attrici si sono sempre messe al fianco delle donne, lottando contro il maschilismo imperante e promuovendo le lotte femministe. The Morning Show, dunque, ritornerà sul punto finale, sulla sospensione della trasmissione televisiva condotta da Alex e Bradley. Tra l’altro, sembra proprio che, in corso d’opera, la trama sia stata adattata sull’attualità: affronterà anche la pandemia da Covid-19.

Cosa ci ha insegnato la prima stagione? A spezzare l’omertà, ad avere una voce, a denunciare: di certo, è stata una serie coraggiosa e dal proseguo non possiamo che attenderci grandi cose. Ci appare chiaro che arriveranno delle conseguenze, soprattutto introducendo l’impatto che il #MeToo ha avuto a Hollywood, ma non solo: anche all'interno della società stessa.

The Morning Show seconda stagione: anticipazioni

La serie ha ottenuto vari riconoscimenti in questi anni: Emmy Award, SAG, Critics Choice. Il suo enorme successo ha determinato la conferma della seconda stagione in modo quasi del tutto spontaneo. Tutto ciò che sappiamo al momento è che avrà dieci episodi e che, stando alle anticipazioni di Mark Duplass, la trama proporrà nuovi dettagli e attualità.

La serie, che si ispira al romanzo Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, scritto da Brian Stelter, tratta la trasmissione televisiva condotta da Alex Levy e Mitch Kessler, fin quando non arriverà Bradley Jackson a sostituirlo dopo uno scandalo, interpretata da Reese Witherspoon. Abbiamo assistito, nel corso della prima stagione, alla loro fortissima competizione: due donne di grande orgoglio e carattere, personalità da vendere.

"Diciamo la verità in fretta, prima che ci interrompano: qui succedono cose molto brutte", sulla scia di tale espressione - enorme per la TV - il trailer della seconda stagione di The Morning Show ci arriva chiaramente. Perché se è vero che dire la verità è importante, è altresì vero che spesso ci frena la paura delle conseguenze. E sono quest'ultime a essere le protagoniste della stagione 2.

Alex Levy lascia il The Morning Show, non tornerà e non vuole farlo. "C'è un costo per la fama e il successo", si sente nel trailer, e noi ci chiediamo quale possa essere. E soprattutto quale sarà il futuro di Bradley, che rimarrà alla conduzione dello show. La tensione è palpabile: non sarà facile assistervi, ma siamo certe che ci troveremo di fronte a un grande show.

The Morning Show: cast

Il cast della prima stagione di The Morning Show era già molto nutrito, ma anche le new entries della seconda sono piuttosto importanti. Tanti i nomi che vedremo, tra attori e attrici, compresa Valeria Golino, che interpreterà il ruolo di Paola Lambruschini, una regista di documentari.

Tra l’altro, nonostante avesse firmato solo per la prima stagione, rivedremo nuovamente Steve Carell (che abbiamo amato in The Office USA e Una settimana da Dio). Tornerà dunque nel corso della stagione stagione, vestendo i panni di Mitch Kessler.

Jennifer Aniston: Alex Levy

Reese Witherspoon: Bradley Jackson

Steve Carell: Mitch Kessler

Nestor Carbonell: Yanko Flores

Billy Crudup: Cory Ellison

Mark Duplass: Chip Black

Desean Terry: Daniel Henderson

Karen Pittman: Mia Jordan

Greta Lee: Stella Bak

Ruairi O’Connor: Ty Fitzgerald

Hasan Minhaj: Eric Nomani

Julianna Margulies: Laura Peterson

Valeria Golino: Paola Lambruschini

Holland Taylor: Gybil Richards

Tara Karsian: Gayle Berman

Data di uscita e dove vederla

C’è una data di uscita (ormai ufficiale): il 17 settembre 2021, tutte sintonizzate su Apple TV+. In base alle anticipazioni raccolte, sebbene poche, non aspettiamo altro che la stagione 2.

Non mancheranno i colpi di scena e c'è anche un po' di curiosità nello scoprire come adatteranno la trama attuale di Covid-19. Quel che appare certo, invece, è la competitività di Apple TV+: la qualità non ha nulla da invidiare ai competitor, Netflix, Disney+ e Prime Video.