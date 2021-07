C i sono tante connessioni speciali tra noi e il nostro animale domestico. In particolare, il tuo cane dice di te molte cose interessanti agli occhi degli altri.

Il tuo animale domestico è una specie di mini versione di te. Anche se non parla, il tuo cane dice di te molte più cose di quanto potresti immaginarti.

Tra personalità, socievolezza, abitudini, il tuo migliore amico a quattro zampe è in grado di dare agli altri (intesi come sconosciuti) un’idea piuttosto precisa di come sei.

Da dove arriva

L’origine del tuo cane dice di te molto, più di quanto sembri.

Se hai comprato il tuo cane in un negozio d’animali, molto probabilmente sei una persona impulsiva: può darsi che tu l’abbia visto attraverso la vetrina e abbia deciso di entrare per prenderlo.

Se invece il tuo cane è un randagio, o se lo hai adottato in un canile, probabilmente sei anche una persona compassionevole, oltre a essere impulsiva.

Tendi a essere metodica in tutto? Allora potresti esserti rivolta a un allevatore per scegliere un cane di razza, col pedigree ben definito.

Aspetto fisico

Hai presente il classico d’animazione La carica dei 101? Nella scena iniziale, viene mostrata una certa somiglianza tra padroni e cani, in termini di aspetto fisico.

Ebbene, una cosa che il tuo cane dice di te, in effetti, potrebbe essere questo: inconsciamente cerchiamo un cane che ci assomigli anche nel suo fisico. In questo caso, ciò dimostra l'ego personale e, allo stesso tempo, l'importanza della presenza che questo cane avrà nella nostra vita.

Qualche esempio? I capelli di Crudelia e i dalmata...

Le persone con una personalità travolgente scelgono cani dall’aspetto particolare, come il levriero afgano, il cinese crestato o il komondor.

Piccoli cani come chihuahua o pinscher in miniatura sono comuni nelle persone che vivono in piccoli appartamenti mentre quelli più grandi non sono così tipici nei centri urbani a causa dell'ampio spazio che richiedono.

Indipendentemente dalla loro razza, l'aspetto fisico è direttamente correlato ai nostri gusti e alla percezione della società del loro aspetto.

Personalità

Tale padrone, tale…animale. La personalità del tuo cane dice anche com’è il tuo carattere, poiché questo è uno dei fattori chiave nella selezione del tuo animale domestico. Sei curiosa? Qui trovi tutte le associazioni più comuni.

Ideologia politica

Tra le cose che il tuo cane dice di te, potrebbe perfino esserci l’ideologia politica o, quantomeno, l’approccio alla politica. Secondo lo psicologo Jonathan Haidt, infatti, ci sarebbe una relazione tra il nostro cane e il nostro modo di pensare rispetto ai sistemi politici.

Stando alla sua teoria, le persone più liberali prediligono cani tranquilli e amichevoli, come i maltesi, mentre se sei più affine allo spirito conservatore, potresti scegliere animali leali come rottweiler e border collie.

Questioni di razza

La razza del tuo cane dice di te se sei una persona con «personalità di razza» o «personalità da bastardino».

Sono espressioni dello psicologo americano Stanley Coren, autore di molti libri sul comportamento dei cani e la loro interazione con l’uomo.

Personalità di razza

«In passato, i cani di razza simboleggiavano lo status sociale del padrone. Oggi giudicherei le persone che posseggono cani di razza come individui che preferiscono pianificare le proprie vite, proiettate nel futuro. Il vantaggio di un cane di razza è che se ne può predire non solo l’aspetto, ma anche il suo temperamento, il suo comportamento».

Personalità da bastardino

Le personalità da bastardino, invece, sono persone più disinvolte e ottimiste, oltre che generose, poiché preferiscono occuparsi di un cane meticcio per salvarlo dal canile o da altre situazioni rischiose.

Dove dorme

Dove dorme il tuo cane? Questo dettaglio del tuo cane dice di te parecchio.

Se sei una persona particolarmente amorevole e consideri il tuo cucciolo come un membro della famiglia, molto probabilmente lo lascerai libero di accedere a tutte le aree della casa per dormire, compreso il tuo letto.

Se invece lo lasci all’aperto, sempre e comunque, magari addirittura legato, forse lo consideri più un oggetto di proprietà che un animale domestico.

Come mangia

Anche il cibo del tuo cane dice qualcosa di te. Per esempio, gli prepari il cibo con le tue mani? Forse sei una persona particolarmente salutista, sia per te stessa sia per il tuo animale domestico. Oppure sei una consumatrice attenta di alimenti confezionati, e questo vale per entrambi.

Se sei particolarmente curiosa, potresti perfino leggere libri specifici sull’alimentazione del cane. Naturalmente chi compra cibo confezionato non è per forza disinteressato alla salute del cane: potrebbe significare semplicemente che ti fidi facilmente del prossimo.

La taglia

La taglia è uno dei fattori che anticipa la personalità del padrone, per cui quella del tuo cane dice di te come sei messa rispetto all’ordine e all’igiene.

Le persone schizzinose sono più inclini a scegliere cani di piccola taglia.

I cani più grandi in genere richiedono molto esercizio, per cui si suppone che i proprietari di un cane simile preferiscano fare attività all’aperto.

Poi entra in gioco il fattore “macho”: i cani di grossa taglia si confanno all’ego maschile molto più di qualsiasi cagnolino. Stanley Coren afferma: «Le persone spesso scelgono un cane che rifletta l’immagine che hanno di sé stessi, del proprio corpo. Gli uomini corpulenti o coloro che si sentono potenti, dominanti, tendono a gradire di più i cani più grandi, mentre le donne e coloro che hanno un’immagine di sé diversa gradiscono di più i cani di piccola taglia. Naturalmente le eccezioni esistono, eccome».

Socialità canina

Il grado di socievolezza del tuo cane dice di te quanto e sei di compagnia. I cani amichevoli con tutti, giocherelloni, di solito hanno padroni che condividono le stesse caratteristiche; dei cani sospettosi e selettivi appartengono a persone meno inclini alla socialità, selettive nelle compagnie oppure semplicemente timide, che hanno bisogno di rassicurazione perfino dal cane.

Addestramento e educazione

Anche l’addestramento del tuo cane (o la sua mancanza) dice di te. Lo psicologo esperto di cani Stanley Coren afferma infatti: «Un cane poco o per nulla addestrato ci suggerisce che il padrone non ha abbastanza tempo da dedicargli o che non ha molta empatia verso le altre persone, ignorando il fatto che un cane poco educato possa recare danno o infastidire il prossimo».

Attenta, per addestramento non si intende per forza un corso costoso, ma semplicemente insegnare al tuo animale domestico a comportarsi come si deve, per questioni di educazione.

Un cane ben addestrato, infatti, è tipico di un padrone a cui piace trascorrere del tempo in sua compagnia e dedicargli attenzioni e premure, ma potrebbe anche significare che sei una persona rigorosa e che tendi a cercare il controllo.

Cura e ordine

Anche la cura del tuo cane dice di te quanto tieni all’ordine: fai spesso il bagno al tuo animale, lo pettini e magari gli compri anche vestiti e accessori?

La cura e l'aspetto del tuo cane riflette quanta enfasi hai posto sul mantenimento della tua immagine personale. Un cane molto ben curato non è lo stesso di un disinteressato con nodi nei capelli e con la presenza di parassiti.

Il tipo di pelliccia del tuo cane è anche un indicatore della tua personalità. Se sei una persona meticolosa e ordinata, potresti scegliere cani con pelo corto. Oppure potresti preferire un cane a pelo lungo proprio per poterlo curare e “acconciare” spesso.