Il mare americano non è fatto solo di spiagge iconiche come Miami Beach o Santa Monica: ci sono luoghi meno noti, ma ricchi di fascino, che meritano di essere scoperti. BoatBooker, piattaforma specializzata in tour nautici, ha stilato una classifica delle spiagge più sottovalutate degli Stati Uniti basandosi su dati raccolti online. Dalla tranquillità dei parchi costieri della Carolina del Sud ai lidi meno noti della California, ecco 10 mete poco conosciute dove andare al mare negli Usa godendo di contesti naturali suggestivi ed evitando la calca estiva.

Come è stata fatta la classifica

Per stilare la graduatoria, BoatBooker ha analizzato i dati di Google Maps relativi a termini come “spiagge appartate”, “spiagge nascoste” e “spiagge tranquille”. Sono state considerate solo le località con meno di 100 recensioni, così da escludere le mete già famose. Ogni spiaggia è stata poi valutata attraverso un punteggio combinato che tiene conto della media delle valutazioni e del numero di recensioni, premiando così sia la qualità dell’esperienza sia la relativa “invisibilità” turistica.

Gli Stati più rappresentati

La Carolina del Sud è la grande protagonista di questa classifica, con ben cinque spiagge nella top 10, inclusa la vincitrice assoluta. Le sue coste, poco urbanizzate e ricche di natura, offrono una varietà di paesaggi che spaziano da isolette sabbiose a parchi naturali.

La California si posiziona al secondo posto per numero di spiagge presenti, con tre località che si distinguono per la bellezza selvaggia e il fascino del Pacifico. Completano il quadro la Carolina del Nord e il New Jersey, ciascuno con una meta nella top 10.

1. Vereen Memorial Park – Carolina del Sud

In cima alla classifica, il Vereen Memorial Park è un’oasi di 115 acri situata appena a nord di Myrtle Beach. Non è solo una spiaggia, ma un’esperienza immersiva nella natura: sentieri ombreggiati si snodano tra foreste, paludi salmastre e ponti di legno che conducono a piccoli affacci sull’Atlantico.

Il parco è gratuito e ideale per famiglie, escursionisti e amanti della fotografia. Qui si può fare un picnic, osservare la fauna locale o semplicemente godere di un tramonto in completa tranquillità. La sua atmosfera autentica e lontana dal turismo di massa lo rende un vero tesoro nascosto della Carolina del Sud.

2. Driftwood Beach – Carolina del Sud

Situata vicino alla Botany Bay Heritage Plantation sull’isola di Edisto, è caratterizzata dai legni galleggianti che si depositano sulla riva, creando disegni unici. Un luogo perfetto per passeggiate romantiche e fotografia naturalistica.

3. Gunnison Beach – New Jersey

Nascosta all’interno della Sandy Hook Unit del Gateway National Recreation Area, Gunnison Beach è conosciuta per essere una delle poche spiagge ufficialmente clothing-optional della East Coast. Offre viste panoramiche su New York e un’atmosfera libera e rilassata.

4. Morris Island – Carolina del Sud

Raggiungibile solo in barca dal porto di Charleston, Morris Island è un luogo incontaminato che ospita un faro storico. Qui non ci sono servizi turistici, ma chilometri di sabbia che rappresentano un habitat fondamentale per gli uccelli costieri.

5. Torrey Pines City Beach – California

Situata a San Diego, questa spiaggia si trova sotto spettacolari scogliere di arenaria. Il lato nord della Torrey Pines State Beach è riservato ai surfisti. È ideale per chi ama unire il relax al trekking, grazie ai sentieri del vicino Torrey Pines State Natural Reserve.

6. Caswell Beach – Carolina del Nord

Una spiaggia tranquilla famosa per le sue dune naturali e il faro di Oak Island. Ottima per lunghe passeggiate e per chi cerca un ritmo lento, lontano dalla folla.

7. Dana Strands Beach – California

Nascosta sotto le scogliere di Dana Point, questa spiaggia è una meta popolare tra i surfisti, perfetta per chi ama prendere il sole in assoluto relax. La spiaggia è dotata di una passerella lungo la costa, che ne facilita l’accesso.

8. Pirates Cove Beach – California

Piccola spiaggia per nudisti vicino ad Avila Beach, famosa per le sue grotte marine e la sabbia dorata. È un luogo poco segnalato, che regala la sensazione di trovarsi in un rifugio segreto. Un posto fantastico per ammirare il tramonto.

9. Station 22, Sullivan’s Island – Carolina del Sud

Sullivan’s Island è una città e un’isola nella contea di Charleston, all’ingresso del porto omonimo. La bella spiaggia, con dune di sabbia bianca, è amata dai turisti per la sua atmosfera serena. Il ricco ecosistema ospita una miriade di piante e animali autoctoni.

10. Campeggio del Parco Statale di Edisto Beach – Carolina del Sud

Qui la spiaggia è parte integrante di un’area protetta che offre campeggi ombreggiati e un contatto diretto con la natura. Ottima base per escursioni in barca, mountain bike, equitazione, pesca, kayak, canoa ed escursionismo.

