TripAdvisor ha svelato la classifica delle 10 spiagge più belle del mondo per il 2025, basata sulle recensioni e valutazioni dei viaggiatori di tutto il globo.

Spiagge da sogno, classifiche a confronto

Veri e propri paradisi terrestri, anche se si potrebbe osservare che molti arenili delle coste italiane potrebbero rientrare a pieno titolo nell’elenco. Dopo la top 10 diffusa da Lonely Planet, ecco le dieci spiagge selezionate da TripAdvisor.

Spiagge top per TripAdvisor: 1. Elafonissi (Creta)

Situata sulla costa sud-occidentale dell’isola di Creta, Elafonissi è celebre per la sua sabbia rosa e le acque turchesi. Camminare con l’acqua a metà gamba percorrendo in lungo e in largo queste lagune cristalline diventa piacere puro. Al tramonto la sabbia assume tonalità sorprendenti. Questa spiaggia dall’aspetto tropicale, fortunatamente ben conservata e protetta, ha conquistato il primo posto nella classifica di TripAdvisor per il 2025.

Spiagge top per TripAdvisor: 2. Banana Beach (Phuket)

A breve distanza da Phuket, Banana Beach si trova sull’isola di Koh Hey (Coral Island). Questa spiaggia a forma di mezzaluna è circondata da una rigogliosa vegetazione tropicale e offre acque limpide ideali per lo snorkeling. È un luogo perfetto per chi cerca tranquillità lontano dalla folla.

Spiagge top per TripAdvisor: 3. Eagle Beach (Aruba)

Situata vicino alla capitale Oranjestad, Eagle Beach è fra le spiagge più apprezzate di Aruba. Conosciuta per la sua sabbia bianca e soffice e le acque calme, è ideale per nuotare e praticare sport acquatici. La spiaggia è anche famosa per i caratteristici alberi fofoti che punteggiano la costa. Nelle vicinanze alcuni hotel offrono agli ospiti bungalow e lounge.

4. Siesta Beach, Florida, Stati Uniti

Situata sull’isola di Siesta Key, al largo della costa di Sarasota, Siesta Beach è rinomata per la sua sabbia bianca e polverosa composta al 99% da quarzo, che la rende fresca al tatto anche nelle giornate più calde. Le acque poco profonde e tranquille la rendono ideale per le famiglie. Non mancano ristoranti e la possibilità di praticare sport acquatici.

5. Praia da Falésia, Algarve, Portogallo

Situata nella regione dell’Algarve, nel sud del Portogallo, Praia da Falésia si estende per oltre sei chilometri ed è caratterizzata da scogliere di terra rossa che creano un contrasto spettacolare con il blu dell’oceano. La spiaggia offre sabbia dorata e acque limpide e tranquille: il momento di massima bellezza è all’imbrunire quando la falesia si tinge di tonalità ramate. Buoni accessi dalla strada asfaltata e possibilità di praticare sport acquatici.

6. Playa Varadero, Cuba

Situata nella penisola di Hicacos, Playa Varadero è una delle destinazioni balneari più famose di Cuba. Conosciuta per la sua sabbia bianca e le acque turchesi, la spiaggia si estende per circa 20 chilometri, offrendo ampi spazi per rilassarsi e godersi il sole caraibico.

7. Bávaro Beach, Punta Cana, Repubblica Dominicana

Situata nella regione di Punta Cana, Bávaro Beach è famosa per la sua sabbia bianca e fine, le acque cristalline e le palme che offrono ombra naturale. La barriera corallina al largo protegge la spiaggia, rendendo le acque calme e ideali per il nuoto e lo snorkeling.

8. Playa de Muro, Maiorca, Spagna

Situata sulla costa nord-orientale dell’isola di Maiorca, Playa de Muro è una spiaggia lunga e ampia con sabbia dorata e acque poco profonde, perfette per le famiglie con bambini. La spiaggia è ben attrezzata con servizi e offre una varietà di attività acquatiche.

9. Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia

Situata sull’isola di Nusa Penida, a sud-est di Bali, Kelingking Beach è famosa per la sua vista panoramica mozzafiato dalla cima della scogliera, che offre una vista spettacolare sulla spiaggia sottostante e sull’oceano. La spiaggia è raggiungibile tramite un sentiero ripido e richiede cautela durante la discesa.

10. Myrtos Beach, Cefalonia, Grecia

Situata sull’isola di Cefalonia, Myrtos Beach è circondata da montagne e scogliere che creano un paesaggio spettacolare. La spiaggia è composta da ciottoli bianchi e le acque sono di un intenso colore blu. È un luogo ideale per chi cerca tranquillità e bellezze naturali incontaminate.

