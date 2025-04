Cerchi un angolo di paradiso lontano dalla folla, dove il suono delle onde non è soffocato dal brusio dei turisti? Un valido aiuto per chi desidera godersi il mare senza il caos delle località più frequentate arriva de un’analisi condotta da Wizz Air sulle spiagge di oltre 50 Paesi europei.

Per determinare quali fossero le lingue di sabbia meno affollate in Europa, la compagnia aerea ha utilizzato un calcolo che ha previsto la misurazione della spiaggia, la divisione della sua superficie per la dimensione di un telo mare e il successivo raffronto per il numero medio di visitatori giornalieri. Il risultato? Una stima dello spazio che ogni spiaggia offre a persona.

Spiagge meno caotiche? Durazzo la migliore

Con uno spazio di 65 teli mare a persona, la spiaggia di Durazzo, in Albania, si piazza al primo posto tra le meno affollate. Pur essendo una delle spiagge più popolari dell’Albania, offre comunque un fascino rilassato. Ciò la rende un luogo ideale per famiglie e amanti del sole che desiderano una giornata di pace in riva al mare Adriatico.

Camber Sands, East Sussex, Inghilterra

Sul secondo gradino del podio si piazza Camber Sands, situata nell’East Sussex, in Inghilterra. Nota per la sua ampia spiaggia sabbiosa che si estende per quasi otto chilometri lungo la Manica, Camber Sands garantisce uno spazio di 61 teli mare a persona. Una destinazione, quella dell’East Sussex, diventata sempre più popolare tra i londinesi in cerca di una breve fuga dalla città. Gli ampi spazi aperti e il paesaggio incontaminato la rendono un luogo ideale per il relax e le attività all’aperto tutto l’anno.

Zlatni Rat (Corno d’Oro), Bol a Brač, Croazia

Al terzo posto c’è Zlatni Rat, comunemente nota come Corno d’Oro. Situata a Bol, sull’isola di Brač, in Croazia, questa spiaggia iconica è rinomata per la sua caratteristica lingua di ciottoli dorati a forma di corno che si tuffa nel turchese del mare Adriatico. Sebbene si tratti di una destinazione che attira visitatori da tutto il mondo, le sue dimensioni e l’ampio litorale contribuiscono a renderla meno affollata rispetto alle spiagge più piccole e congestionate della Croazia. Qui lo spazio calcolato a persona è di 51 teli mare.

Borsh, Albania

Al quarto posto si classifica la spiaggia di Borsh, situata lungo la splendida costa ionica albanese. Si tratta di una delle spiagge più lunghe e pittoresche del Paese: secondo i calcoli di Wizz Air può ospitare fino a 43 teli mare a persona. Come altre spiagge albanesi, Borsh rimane relativamente incontaminata rispetto a molte altre destinazioni europee, tanto da renderla una validissima alternativa per i viaggiatori in cerca di tranquillità.

Pampelonne, Ramatuelle, Francia

Con poco meno di 34 teli mare di spazio a persona, la Spiaggia di Pampelonne, situata a Ramatuelle, vicino a Saint-Tropez, si colloca al quinto posto della graduatoria. Pampelonne è una delle spiagge più iconiche e glamour della Costa Azzurra, ma i suoi suoi cinque chilometri di estensione la rendono una destinazione versatile sia per chi cerca pace e tranquillità che per chi è alla ricerca di una vivace vita sociale.

Le altre spiagge meno affollate

Nessuna spiaggia italiana figura nella classifica delle meno affollate d’Europa, che prosegue dal sesto al decimo posto con:

Spiaggia di Brighton (Inghilterra), spazio di 27 teli mare a persona; Praia da Falésia (Algarve, Portogallo), spazio di 24,3 teli mare a persona; Spiaggia di Mogren (Budva, Montenegro), spazio di 20,1 teli mare a persona; Spiaggia di Nissi (Ayia Napa, Cipro), spazio di 19,3 teli mare a persona; Playa d’en Bossa (Ibiza, Spagna), spazio di 17,7 teli mare a persona.

