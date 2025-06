Con oltre 5.500 chilometri di litorale, la Francia è una destinazione balneare dalle tante sfaccettature, con spiagge poco conosciute contraddistinte da atmosfere suggestive. Il Mediterraneo, da L’Estagnol a Pampelonne, regala spiagge dorate e acque cristalline lungo la Costa Azzurra e la Provenza, tra glamour e natura selvaggia. A ovest, la costa atlantica si apre con lunghe distese sabbiose, località famose per il surf e baie ideali per il relax, da Anglet nei Paesi Baschi a Les Sables-d’Olonne fino a La Baule. Più a nord, le coste della Bretagna e della Normandia mescolano spiagge ventose, paesaggi scoscesi e storie di pirati e sbarchi: è il caso dell’isola di Groix o di Ouistreham. Per non parlare della Corsica, che regala centinaia di angoli mozzafiato come la baia di Rondinara famosa per le sue acque turchesi. Ecco dieci spiagge imperdibili secondo Lonely Planet, la nota casa editrice di guide turistiche che da oltre 50 anni ispira i viaggiatori di tutto il mondo.

Spiaggia del Racou (Pirenei orientali)

Situata a sud di Argelès-sur-Mer, la spiaggia del Racou è una gemma della Côte Vermeille, all’inizio dei Pirenei Orientali. Racchiusa tra il Mediterraneo e le ultime pendici dei Pirenei, è una baia dal sapore autentico fra case basse color pastello e tamerici. La spiaggia è di sabbia fine circonda un mare turchese con fondali rocciosi. Lonely Planet consiglia di evitare l’alta stagione.

L’Estagnol (Var)

Tra La Londe-les-Maures e Bormes-les-Mimosas, L’Estagnol offre un paesaggio da cartolina, con sabbia finissima e acque trasparenti che degradano dolcemente. Perfetta per le famiglie, ricorda una laguna polinesiana incastonata nel cuore della Provenza. Oltre alla spiaggia, è un’ottima base per scoprire i vigneti DOC Côtes-de-Provence-La Londe, dove degustare ottimi rosé locali. Unico neo segnalato da Lonely Planet è il parcheggio a pagamento con prezzi molto elevati nei mesi estivi.

Spiagge in Corsica: La Rondinara

Rondinara, situata a metà strada tra Porto-Vecchio e Bonifacio, è una delle spiagge più iconiche della Corsica: la sua baia semicircolare, chiusa da due promontori ricoperti di macchia mediterranea, crea un suggestivo riparo naturale con sabbia bianchissima e acqua trasparente.

La Baule (Loira Atlantica)

Con la sua lunga mezzaluna dorata, La Baule è una delle località balneari più celebri della costa atlantica francese. Perfetta per sport acquatici (surf, windsurf, jet-ski ecc.), relax e passeggiate, la spiaggia si estende per oltre 9 km. Alle due estremità della baia, Lonely Planet segnala i centri di Pornichet e Le Pouliguen: la prima più urbanizzata, mentre la seconda conserva un’atmosfera da borgo marinaro autentico. Non lontano si trova la Côte Sauvage, ideale per escursioni tra rocce e mare aperto.

Spiaggia dell’isola di Groix (Morbihan)

L’isola di Groix, al largo della Bretagna meridionale, è un’altra delle mete segnalate da Lonely Planet, in particolare per la spiaggia dei Grands-Sables, la sola in Europa ad avere una forma convessa: ogni due anni si sposta di circa 160 metri a seconda delle correnti e del vento. Poco distante, la spiaggia di Sables-Rouges si distingue per il suo color granato.

Spiagge a Saint-Tropez: Baia di Pampelonne (Var)

Pampelonne è sinonimo di glamour. La sua lunga distesa di sabbia fine, intervallata da stabilimenti eleganti e beach club esclusivi, è uno dei simboli di Saint-Tropez. Questa baia lunga 5 km, punteggiata di di spiagge, è diventata universalmente nota grazie al mitico film con Brigitte Bardot Et Dieu créa la femme.

Anglet (Pirenei Atlantici)

Anglet è una delle capitali del surf in Francia. Con le sue 11 spiagge e i quasi 5 km di litorale sabbioso, offre onde potenti, ma anche tratti più tranquilli per famiglie e camminatori. Da visitare la grotta della Chambre d’Amour, di cui Lonely Planet ricorda la leggenda: una ragazza ricca e un giovane povero si amavano segretamente fino a quando furono sorpresi dalla marea e trascinati via.

Ouistreham (Calvados)

La spiaggia di Ouistreham, conosciuta anche come Riva Bella, è una località molto in voga con casinò e centri per la talassoterapia. La spiaggia sabbiosa di 3 km, lungo la Côte de Nacre, vide lo sbarco delle truppe alleate nel giugno 1944.

Les Sables-d’Olonne (Vandea)

La “Grande Plage” di Les Sables-d’Olonne è una delle più spettacolari dell’Atlantico, molto amata dai surfisti. Con i suoi 3 km di sabbia fine, accoglie d’estate un alto numero di vacanzieri. “Una passeggiata sul Remblai, – consiglia Lonely Planet – lungo la spiaggia, è d’obbligo con il suo casinò, il teatro, i caffè, i negozi e gli hotel”.

Spiagge in Camargue: l’Espiguette (Gard)

Nel cuore della Camargue, L’Espiguette è una delle spiagge più selvagge e spettacolari del Mediterraneo francese. Con le sue dune alte e la sabbia che si perde all’orizzonte, sembra uscita da un romanzo di avventura. Qui convivono famiglie, naturisti e comunità LGBTQ+ in un’atmosfera rilassata e aperta. La spiaggia è sorvegliata in estate, ma il vento può essere forte. Un luogo perfetto per chi cerca spazio, silenzio e natura.

Leggi anche Spiagge, è italiana la più bella al mondo

Leggi anche Paradisi a numero chiuso: le spiagge sarde con accessi limitati