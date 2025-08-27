Lo shopping vintage è diventato molto più di una tendenza passeggera: è ormai uno stile di vita. Dall’amore per il retrò alla ricerca di pezzi unici e sostenibili, sempre più viaggiatori scelgono le capitali europee anche per la loro offerta di negozi second-hand. A confermarlo è un nuovo sondaggio realizzato dal portale di viaggi Omio, che ha analizzato le dieci città europee più popolose per stabilire quali siano le mete migliori per un «vintage shopping» autentico, vario e di qualità. Il risultato? Una classifica che combina numero di negozi e recensioni medie per valutare non solo l’offerta, ma anche l’esperienza complessiva.

In vetta: Londra, Parigi e Berlino

Al primo posto c’è Londra, con ben 409 negozi vintage sparsi tra mercatini, boutique di moda retrò e negozietti nascosti. La capitale britannica si conferma regina assoluta per varietà, anche se il voto medio (4,46 su 5) suggerisce che tra tanta scelta, non tutto è oro: servono fiuto e un po’ di pazienza per scovare il vero affare.

Segue Parigi, con 226 negozi e una valutazione media leggermente superiore (4,52). La Ville Lumière è da sempre sinonimo di eleganza e anche il vintage qui ha un gusto particolare: è facile imbattersi in pezzi iconici dal taglio perfetto e dall’allure intramontabile, soprattutto nei quartieri come Le Marais o Saint-Germain.

Berlino, terza in classifica con 165 indirizzi, offre forse il miglior equilibrio tra quantità e qualità, con un punteggio medio di 4,57. La scena vintage berlinese è variegata, alternativa e accessibile, riflettendo lo spirito creativo della città.

Come sia piazza l’Italia?

A rappresentare l’Italia ci sono Roma e Milano, praticamente a pari merito. La capitale conta 102 negozi, Milano 101, e le valutazioni medie sono rispettivamente 4,45 e 4,51. Roma offre un vintage più eclettico e radicato nella tradizione, tra abiti teatrali, pelle pregiata e mercatini storici. Milano, patria della moda, propone invece un vintage più selezionato, legato all’alta sartoria e al design made in Italy. In entrambi i casi, però, è difficile uscire a mani vuote.

Il fascino del vintage mediterraneo

In classifica la Spagna è rappresentata da due città: Barcellona e Madrid. La prima, con 90 negozi e un altissimo voto medio (4,64), è perfetta per chi cerca abiti originali in un contesto solare e creativo, tra i vicoli del Raval o del Born. Madrid, con 81 negozi e una media di 4,60, conquista con il suo stile rilassato ma curato, dove è facile trovare piccoli tesori a prezzi accessibili.

Anche Lisbona si difende bene: i suoi 54 negozi di vintage registrano un’ottima media (4,55), e la capitale portoghese sta vivendo una vera e propria fioritura in termini di moda consapevole e negozi indipendenti.

Spesa vintage, le sorprese

Chiudono la Top Ten Atene, con 46 negozi, e Manchester, con 22: entrambe però condividono il punteggio medio più alto di tutta la classifica (4,75). Sono città dove la scena vintage è più ridotta, ma evidentemente molto apprezzata: pochi negozi, ma curati e con offerte spesso economiche. Atene, in particolare, è una meta inaspettata per questo tipo di shopping, ma sempre più popolare tra chi cerca qualcosa di originale lontano dai circuiti mainstream.

