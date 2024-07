Profumi freschi e aromatici

I profumi più freschi per l’estate non si limitano a profumarti: le acque di benessere sono anche leggere, tonificanti, perfette per l’estate. E una non vale l’altra: perciò, oltre a farti guidare dai gusti personali, fai tesoro di queste dritte. Le aromaterapiche, che influenzano anche l’umore, usano oli essenziali dagli effetti diversi: quando fa caldo, per esempio, mescolano i sentori frizzanti e rivitalizzanti di agrumi e zenzero a quelli succosi dei frutti rossi e a quelli rigeneranti e balsamici di piante aromatiche come menta, eucalipto e dragoncello. Le acque di trattamento si basano sui principi della fitoterapia e sommano al potere olfattivo e stimolante degli oli essenziali quello curativo di estratti vegetali benefici per la pelle: la rosa è antietà, il ribes nero lenitivo, il sorbo lascia la pelle luminosa. Le puoi nebulizzare o anche solo picchiettare sulla pelle. Le body mist, cioè gli spray multitasking da vaporizzare su corpo e capelli, sono un tuffo rigenerante. In estate, le versioni evergreen hanno tocchi di vaniglia, cocco e fiori di tiarè. Se vuoi metterle anche in spiaggia, sceglile senz’alcol, così da non rischiare macchie da sole.

Bouquet aromaterapici

Pesca, gardenia, vaniglia, zucchero di canna e fava tonka nell’Acqua Profumata Vanilla Nature&Arome di Rudy Profumi (13,90 €, su rudyprofumi.it).

L’Acqua di Trattamento Tonificante Eau des Jardins di Clarins (65 €, su clarins.it) mixa note energizzanti di agrumi ed erbe aromatiche a estratti vegetali di sorbo e di ribes nero.

La body mist Île d’Azur Vanille Frangipanier di Baïja (24,90 €), con estratti di vaniglia e olio di baobab elasticizzante, idrata e rinfresca.

Frizzante cedro più un pizzico di cardamomo e legno Gaiac: Acqua Profumata di Benessere Cédrat di Roger&Gallet (39,90 €).

Hair&Body Mist The Ritual of Karma di Rituals (19,90 €), che sa di esotico fiore di loto e fresco tè bianco, si vaporizza su corpo e capelli.

L’Eau Délicieuse Parfumante Sun di Nuxe (29,50 €) mescola le note frizzanti di arancio dolce a quelle esotiche di cocco e fiori di tiarè.

Mix energizzanti

Quando la temperatura si alza, è facile che il tuo profumo preferito risulti troppo persistente: la pelle accaldata reagisce in modo diverso, intensificando e amplificando le note olfattive. Per questo d’estate, così come si cambia il guardaroba, è bene sintonizzare alla stagione anche la fragranza: un po’ come indossare un capo di lino invece del maglione di cashmere. In pratica, devi puntare su note più fresche e dinamiche, piuttosto che calde e sensuali. Qualche dritta? Sì agli esperidati, cioè i cocktail a base di agrumi, come limone, bergamotto, mandarino, arancio amaro. Dalla buccia di questi frutti, infatti, si ricava un olio essenziale energizzante e tiramisù. Non devono mancare, poi, le note verdi (dal basilico alla menta, dal timo al mirto), che aggiungono un tocco erbaceo, perfetto per un contatto (anche se solo olfattivo) con la natura. Infine, il tè verde, che sa di pulito. Ultimo suggerimento: quando fa caldo, tieni il tuo profumo in frigorifero. Sarà piacevolissimo spruzzarlo sulla pelle.

Ani Dimi_Stocksy

Bouquet leggeri

Mirto di Panarea Blu Mediterraneo di Acquadi Parma (155 €) fa incontrare le note aromatiche del mirto con quelle fresche di basilico, limone e bergamotto di Calabria.

Freschezza briosa per il bouquet di Fracas Eau Fraîche di Robert Piguet (50 €): frizzanti agrumi esaltano la tuberosa e un velo delicato di gelsomino.

La fragranza Ilio di Diptyque (150 €) è un cocktail verde-fruttato che racchiude le note di fico d’India.

Agrumi e sentori di sale, poi mirto e muschio acquatico: ecco un assaggio di Acqua di Acqua dell’Elba

(da 61 €), un profumo unisex freschissimo.

Con tè verde, cocco e fiori tropicali, la nuova Green Tea Coconut Breeze di Elizabeth Arden (28 €) evoca una vacanza ai Tropici.

CK One Reflections di Calvin Klein (67 €), con zenzero, limone ghiacciato e tè verde, è una reinterpretazione energizzante della fragranza originale.