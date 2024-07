La pianificazione di un viaggio richiede spesso molto tempo e attenzione: dalla scelta della meta, all’itinerario, dai luoghi da visitare alle valige da riempire. Ma per l’estate 2024 in molti sembrano aver deciso di dimenticare tutto ciò e di lasciare tutto al caso. Parliamo dei viaggi a sorpresa, una tendenza che piace sempre di più, anche agli italiani. Secondo le previsioni di Waynabox, azienda leader nei viaggi a sorpresa in Europa, quest’anno il numero di connazionali che opteranno per questa modalità di vacanza raddoppierà, sfiorando quota 7mila presenze.

Viaggi a sorpresa in crescita

Già nell’estate del 2023, circa 3.500 italiani hanno ceduto al fascino del viaggio a sorpresa, scegliendo di fatto l’ignoto. Un trend in forte crescita, favorito anche dai successi di Waynabox in Italia: negli ultimi tre anni l’azienda ha registrato un fatturato in costante aumento, passando dai 260.000 euro del 2022 ai 1.600.000 euro del 2023, con un incremento di ben sei volte. Per il 2024, le stime prevedono un ulteriore raddoppio, raggiungendo quota 3.200.000 euro.

Chi ama i viaggi a sorpresa?

Ma qual è il profilo del viaggiatore a sorpresa? A scegliere questa tipologia di viaggio sono principalmente giovani dai 30 anni in su, in particolare le donne (60%), predominanti rispetto agli uomini (40%). Circa l’86% degli utenti sceglie di condividere l’esperienza con il partner, mentre il restante 14% decide di viaggiare con la famiglia o gli amici. La durata media del soggiorno è di 3-4 giorni (un weekend lungo) con una spesa di circa 134,7 euro a notte.

Le mete più ambite dei viaggi a sorpresa

Tra le mete più gettonate su Waynabox, in estate primeggiano le isole misteriose, mentre durante il resto dell’anno la scelta ricade sulle città europee. L’azienda propone anche suggestivi road trip all’interno del Bel Paese. “Il nostro prodotto di punta è sempre stato il viaggio a sorpresa in Europa, ma in estate tutto cambia e le isole diventano le protagoniste assolute“, ha spiegato Jordi Agusti, CEO dell’azienda, sottolineando che “l’idea di trascorrere una vacanza spontanea su un’isola, prenotata in 2 click e a un buon prezzo, è davvero irresistibile”.

Perché scegliere questo tipo di viaggio

Ma quali sono i vantaggi di scegliere questa tipologia di vacanza? Innanzitutto per vivere un’esperienza unica e indimenticabile, alla scoperta di mete che magari non avevamo mai preso in considerazione. È poi un modo per mettersi alla prova e vivere una vacanza all’insegna della spontaneità Infine, ma non per importanza, c’è la questione dei costi. Viaggiando a sorpresa è possibile risparmiare un pochino.