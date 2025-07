Il nuovo Superman, il film diretto da James Gunn è al cinema. Nel suo primo weekend di programmazione ha ottenuto al botteghino il miglior risultato di sempre per un film interamente dedicato al personaggio della DC Comics. Una rilettura della storia completamente nuova e l’interpretazione di David Corenswet nei panni del supereroe sono sicuramente dei punti di forza, ma merito del successo va anche alle location selezionate con cura e sapientemente rielaborate con la CGI.

La trama e il cast del film

Nel film di James Gunn, Superman (David Corenswet), è un supereroe affermato che lotta una creatura mostruosa, pilotata dal suo acerrimo nemico Lex Luthor (Nicholas Hoult). Questo, per conquistare un Paese mediorientale ricco di petrolio, sfrutta nuove tecnologie per creali portali verso un “universo tasca” chiunque lo ostacolo. Così facendo mette a rischio l’equilibrio spazio-temporale e Superman è deciso a impedirlo. Accanto a lui combattono Hawkgirl (Isabela Merced), Mr. Terrific (Edi Gathegi), Green Lantern (Nathan Fillion) e il cane Krypto. Parallelamente Clark Kent fatica a mantenere il contatto con gli umani e soprattutto con Lois Lane (Rachel Brosnahan), Jimmy Olsen (Skyler Gisondo) e Perry White (Wendell Pierce) che iniziano a mettere in dubbio la visione della giustizia di Superman.

Cleveland (Usa)

Cleveland, negli Stati Uniti, è stata la location principale delle riprese e ha fatto da sfondo ad alcune scene di Superman. Alcuni suoi scorci, mixati a quelli di altre metropoli americane, sono serviti a James Gunn per ricreare Metropolis. Nel film compare la Cleveland Arcade, risalente al 1890 e famosa per essere il primo centro commerciale al coperto d’America. Si vede anche il Progressive Field, lo stadio di baseball della quadra locale. Mentre scorrono le immagini sul grande schermo, si possono ammirare altri luoghi famosi della città dell’Ohio come il Detroit Superior Bridge, la Key Tower, la PNC Plaza.

Cincinnati (Usa)

Sempre in Ohio si trova anche Cincinnati, utilizzata dalla troupe di James Gunn per ricostruire l’atmosfera di Metropolis. Se visiti la città dopo aver visto Superman riconoscerai sicuramente il Lytle Tunnel, la Hall of Justice e l’Union Terminal. «Siamo andati a girare lì perché ha tutta questa splendida architettura art déco, che è proprio l’aspetto che volevamo dare a Metropolis. Si adattava perfettamente a ciò che cercavamo in una città» ha detto il regista.

Philadelphia (Usa)

Philadelphia, con i suoi grattacieli svettanti, ha fornito lo skyline di Metropolis. La città, nota per la sua ricca storia e la sua architettura coloniale, offre numerosi luoghi di interesse. Dall’Independence Hall (dove fu firmata la Dichiarazione d’Indipendenza americana e la Costituzione degli Stati Uniti) alla Liberty Bell, fino al Philadelphia Museum of Art e il Reading Terminal Market.

LaGrange (Usa)

Sebbene Smalville venga collocato in Kansas, per le riprese del film è stata scelta la cittadina di LaGrange, nella Georgia rurale. In particolare una fattoria immersa nel verde è stata scelta per ambientare gli esterni della casa della famiglia di Clark Kent. Questa è una zona in cui la campagna è protagonista, con pianure immense e verdeggianti e villaggi incantevoli, perfetti per chi cerca un’esperienza autentica lontano dalle città.

Isole Svalbard (Norvegia)

Nelle Isole Svalbard, in Norvegia, James Gunn ha ambientato la Fortezza della Solitudine. L’arcipelago, con il loro paesaggio incontaminato e coperto dalla neve, si è rivelato l’ideale per ricreare l’atmosfera del quartier generale di Superman.