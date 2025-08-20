Il 2 agosto 2025 la spiaggia di Reynisfjara, in Islanda, si è trasformata nel teatro di una tragedia: una bambina tedesca di nove anni è stata trascinata via da un’onda improvvisa sotto gli occhi del padre e della sorella. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti, ma il mare non le ha lasciato scampo. Questo drammatico episodio ci ricorda che non tutte le spiagge del mondo sono sinonimo di relax. Alcune celano pericoli reali e accade spesso che i turisti, attratti dalla bellezza del paesaggio, non rispettino le più elementari norme di sicurezza. Correnti di risacca, attacchi degli squali, maree improvvise: dietro la sabbia dorata possono nascondersi minacce in grado di trasformare una vacanza in un incubo. Ecco dieci spiagge che, per motivi diversi, sono considerate tra le più pericolose al mondo.

Hanakapiai Beach, Hawaii

Situata lungo la selvaggia Na Pali Coast, sull’isola di Kauai, Hanakapiai Beach incanta con la sua sabbia dorata circondata da alte scogliere. Ma la sua bellezza cela un pericolo letale: le correnti di risacca. Tra il 1970 e il 2010 si sono registrati almeno 30 annegamenti, molti dei quali senza mai recuperare i corpi. L’acqua sembra calma, ma in pochi secondi si trasforma in un vortice che trascina i bagnanti al largo, rendendo impossibile il ritorno a riva. All’ingresso della spiaggia un cartello segna il numero delle vittime, un monito che non tutti prendono sul serio. Nonostante la fama di paradiso tropicale, Hanakapiai è oggi più nota come trappola mortale che come destinazione balneare.

Costa degli Scheletri, Namibia

Lungo le coste della Namibia si estende la Skeleton Coast, un luogo che deve il suo nome ai numerosi relitti e ai resti di ossa di balene e foche disseminati lungo la riva. Correnti atlantiche e onde violente hanno fatto naufragare qui centinaia di navi. I pericoli di questa costa le sono valsi il soprannome di “Terra creata da Dio con la rabbia” dagli indigeni.

Cape Tribulation, Australia

Nella parte settentrionale del Queensland, dove la foresta pluviale incontra il Mar dei Coralli, Cape Tribulation nasconde una concentrazione di pericoli unica al mondo. Le acque sono infestate da meduse cubo, tra cui la Chironex fleckeri, il cui veleno può causare arresto cardiaco in pochi minuti. A complicare le cose ci sono i coccodrilli marini, lunghi fino a sei metri, pronti ad attaccare chiunque invada il loro territorio. Persino la vegetazione è insidiosa: la “pianta dei suicidi”, con i suoi peli urticanti, provoca dolori insopportabili al semplice contatto. Nonostante lo scenario mozzafiato, Cape Tribulation è un luogo dove la prudenza non è mai troppa.

New Smyrna Beach, Florida

A prima vista sembra una tipica località balneare della Florida, amata da surfisti e famiglie. Eppure New Smyrna Beach è nota come la “capitale mondiale degli attacchi di squalo”: dalla fine dell’800, sono stati registrati oltre 300 morsi di squalo. Detiene un punteggio di pericolosità di 76,9 su 100 fra attacchi di squali, vittime legate al surf e esposizione a uragani.

Fraser Island, Australia

Conosciuta anche come K’gari, Fraser Island è la più grande isola di sabbia del mondo e patrimonio UNESCO. Ma dietro il fascino delle sue spiagge si nasconde un arsenale di pericoli: correnti di risacca micidiali, squali bianchi, meduse Irukandji e coccodrilli marini. A terra non va meglio: ragni velenosi e dingo, i cani selvatici australiani, hanno più volte aggredito i turisti. La sua natura selvaggia, combinata alla distanza dai soccorsi, rende ogni emergenza un rischio concreto. Qui anche i locali evitano di fare il bagno.

Gansbaai, Sudafrica

A due ore da Città del Capo, Gansbaai è un tratto di costa noto come la capitale mondiale degli squali bianchi. Nuotare qui può essere molto rischioso sia per le forti correnti sia per la presenza di grandi squali bianchi (lunghi dai 3 ai 5 metri) e di squali balena (da 1,8 ai 3 metri). Molti vengono per provare l’emozione del “shark cage diving”, immersioni in gabbia con gli squali.

Playa Zipolite, Messico

Nello stato di Oaxaca, Playa Zipolite è famosa per essere una delle poche spiagge nudiste del Messico. Ma il suo soprannome, “Playa de los Muertos”, racconta un’altra verità: qui le correnti di risacca sono tra le più insidiose al mondo. Ogni anno decine di persone perdono la vita, trascinate via dalle onde. La spiaggia continua ad attrarre turisti, ma è bene sapere che entrare in acqua equivale a sfidare la morte.

Spiaggia di Kilauea, Hawaii

Situata alle pendici del vulcano Kilauea, sull’isola di Big Island, questa spiaggia di sabbia nera è tanto suggestiva quanto pericolosa. Il vulcano erutta ininterrottamente dal 1983 e la lava che si riversa in mare innalza la temperatura dell’acqua fino a 38 gradi. Nonostante ciò, molti turisti si avventurano per ammirare lo spettacolo unico della lava che incontra l’oceano, spesso sottovalutando i pericoli.

Reynisfjara, Islanda

Considerata la regina delle spiagge nere islandesi, Reynisfjara incanta con i suoi faraglioni di basalto e l’atmosfera irreale. Ma questo luogo da cartolina è anche il più pericoloso dell’isola. Le cosiddette “onde a sorpresa” colpiscono senza preavviso, trascinando chiunque si trovi troppo vicino all’acqua. Decine di turisti hanno perso la vita, ignorando i cartelli di allerta. Il recente incidente del 2 agosto 2025 ha ricordato al mondo quanto sia imprevedibile questa costa: in pochi secondi una famiglia in vacanza è stata travolta dalle onde, purtroppo una ragazzina tedesca di 9 anni ha perso la vita.

Praia de Boa Viagem, Brasile

A Recife, nello stato di Pernambuco, Praia de Boa Viagem è conosciuta per un triste primato: secondo il National Geographic si sono verificati 60 attacchi e circa 25 morti dal 1992, inizio delle serie storiche. L’alta concentrazione di squali è dovuta alla presenza di un profondo canale tra la costa e la barriera corallina, un corridoio naturale che facilita il passaggio degli squali quando la marea si alza. La costruzione di complessi portuali lo scarico in mare di acque reflue richiamano gli squali sempre più affamati per il degrado ambientale.

