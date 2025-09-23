L’Europa domina la classifica dei borghi più belli del mondo redatta da Forbes in collaborazione con Unforgettable Travel Company. Ventitré località tra le 50 selezionate si trovano infatti nel Vecchio Continente, ben otto fanno parte della top 10. Per l’Italia, una sola presenza: Manarola, che si posiziona al 16° posto.

Bibury, l’acquerello delle Cotswolds

Al primo posto della classifica di Forbes troviamo Bibury, villaggio inglese che William Morris definì «il più bello d’Inghilterra». Situato nel cuore delle Cotswolds, appare come «un sogno ad acquerello»: cottage color miele si allineano lungo Arlington Row, antiche dimore di tessitori che risalgono al XIV secolo. Il fiume Coln attraversa silenzioso i prati fioriti, regalando un paesaggio idilliaco con salici e anatre che nuotano indisturbate. La Trout Farm e la chiesa di St. Mary completano un quadro rurale dove il profumo della lavanda si mescola «a quello degli scones appena sfornati».

Hallstatt, la perla d’Austria

Secondo posto per Hallstatt, incastonato tra le Alpi del Dachstein e le acque scintillanti dell’omonimo lago. Questo borgo austriaco affascina con le sue case a graticcio arrampicate sul fianco della montagna e balconi ricolmi di gerani rossi. Qui il tempo sembra scorrere più lentamente: le campane delle chiese si riflettono sulle acque, mentre i cigni attraversano il lago con eleganza. A rendere Hallstatt unico sono attrazioni come il Salzwelten, la miniera di sale più antica del mondo, e l’Hallstatt Skywalk, che regala panorami mozzafiato. Passeggiando per il mercato o lungo le cascate della valle di Echerntal, si respira una magia unica.

Reine, gemma artica della Norvegia

Al terzo posto si piazza Reine, piccolo villaggio di pescatori nelle isole Lofoten. Racchiuso tra cime frastagliate e illuminato da una luce artica che lo rende unico, «si erge come una pioggia di rubini sull’ardesia». Le caratteristiche capanne rosse dei pescatori si specchiano nelle acque, mentre il profumo del mare si mescola a quello dei panini al cardamomo del Bringen Kaffebar. Gli amanti della natura qui trovano il paradiso: dal trekking verso Reinebringen, che offre viste spettacolari, alle escursioni in kayak nelle acque trasparenti, fino alle notti invernali illuminate dall’aurora boreale.

Manarola, la fiaba ligure

Unica rappresentante italiana nella lista, Manarola si posiziona al 16° posto. Secondo Forbes, il borgo «si aggrappa alle scogliere scoscese della Liguria come il sogno di un pittore», con case color pastello che sfidano la gravità sul Mar Ligure. Tra le sue peculiarità ci sono i terrazzamenti coltivati a vite, che danno vita al celebre Sciacchetrà, e il pittoresco porticciolo dove i pescatori riparano le reti. «Al calare del tramonto, il borgo si illumina, riflettendosi nelle onde come gioielli fusi», scrive ancora la rivista, restituendo l’incanto di un luogo assolutamente da visitare.

La classifica completa dei 50 borghi secondo Forbes

Bibury, Inghilterra Hallstatt, Austria Reine, Norvegia Giethoorn, Paesi Bassi Gásadalur, Isole Faroe Oia, Grecia Bourtange, Paesi Bassi Kotor, Montenegro Shirakawa-go, Giappone Batad, Filippine Russell, Nuova Zelanda Mrauk U, Myanmar Adare, Irlanda Steg, Liechtenstein Eguisheim, Francia Manarola, Italia Valldemossa, Spagna Zhouzhuang, Cina Ghandruk, Nepal Cam Thanh, Vietnam Monsanto, Portogallo Špania Dolina, Slovacchia Victoria-by-the-Sea, Canada Purmamarca, Argentina Izamal, Messico Ubud, Indonesia Motovun, Croazia Ogunquit, USA Boquete, Panama Chefchaouen, Marocco Coffee Bay, Sudafrica Sidi Bou Said, Tunisia Lauterbrunnen, Svizzera Ban Rak Thai, Thailandia Paraty, Brasile Ghadames, Libia Chamarel, Mauritius Bandiagara, Mali Titikaveka, Isole Cook Ortahisar, Turchia Jukkasjärvi, Svezia Ollantaytambo, Perù Bilad Sayt, Oman Arang Kel, Pakistan Gudhjem, Danimarca Seyðisfjörður, Islanda Hahoe Folk Village, Corea del Sud Tatev, Armenia Rothenburg ob der Tauber, Germania Marsaxlokk, Malta

