Ogni anno, Forbes Travel Guide celebra l’eccellenza dell’ospitalità globale con i prestigiosi Star Awards. L’edizione 2025 si distingue per la varietà geografica dei vincitori, con 90 Paesi rappresentati e il debutto di destinazioni come Brunei, Finlandia, Montenegro e Romania. Gli hotel premiati offrono un servizio impeccabile e strutture di altissimo livello per comfort. Ecco alcune delle destinazioni più esclusive che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento dalla massima autorità nel settore dei viaggi di lusso.

I criteri di valutazione di Forbes Travel Guide

Le valutazioni di Forbes Travel Guide si basano su standard rigorosi e obiettivi. I loro ispettori anonimi valutano gli hotel in base a centinaia di parametri, con un’enfasi particolare sull’eccellenza del servizio (70% del punteggio) e sulla qualità delle strutture (30%). Vengono inoltre considerati elementi immateriali che contribuiscono a un’esperienza straordinaria, come il benessere degli ospiti, il design, la posizione e la capacità di creare un forte senso del luogo.

Macao, capitale mondiale degli hotel a cinque stelle

Per il terzo anno consecutivo, Macao si conferma la capitale mondiale degli hotel di lusso, con ben 24 alberghi premiati. Tra le nuove entrate spiccano l’Epic Tower presso Studio City Macau, un hotel con sole suite e una vista spettacolare, e il Raffles presso Galaxy Macau, che offre le suite più grandi del marchio.

Londra, eleganza senza tempo

Londra si posiziona subito dopo Macao con 20 hotel premiati. Tra le novità del 2025, troviamo The Cadogan, A Belmond Hotel, che combina storia e lusso nell’ex residenza di Oscar Wilde, e Raffles London presso The OWO, situato nell’ex Old War Office, il luogo che ha ispirato Ian Fleming nella creazione di James Bond.

Europa, il fascino del lusso continentale

L’Europa si distingue con diverse nuove entrate nei Forbes Star Awards. Il Four Seasons Hotel Baku in Azerbaigian, il rinnovato Carlton Cannes in Francia, il Mandarin Oriental Costa Navarino in Grecia, il Castelfalfi in Toscana e il Rosewood Villa Magna di Madrid si aggiungono alla lista degli hotel a cinque stelle, offrendo un’ospitalità esclusiva nei luoghi più affascinanti del continente.

Stati Uniti fra glamour e natura

Negli Stati Uniti, tra le nuove strutture premiate troviamo il RiverView Ranch nel Montana, un paradiso naturale, e The Maybourne Beverly Hills, un rifugio glamour con un’esclusiva esperienza gastronomica.

Medio Oriente, spiccano Dubai e Abu Dhabi

Il Medio Oriente continua a brillare con hotel straordinari. A Dubai, il One&Only Royal Mirage The Residence e The Pearl Spa presso il Four Seasons Resort Dubai a Jumeirah Beach conquistano le cinque stelle, mentre ad Abu Dhabi il The St. Regis offre un beach club esclusivo.

Asia, tradizione nell’accoglienza e modernità

L’Asia si conferma protagonista dell’hotellerie di lusso con The Paiza Collection di Singapore, situata nel Marina Bay Sands e famosa per il servizio di maggiordomo personalizzato. In Cina, il Rosewood Guangzhou e The Ritz-Carlton, Hong Kong si distinguono per le loro imponenti altezze.

I migliori hotel del mondo per Forbes: le new entry

Capella Hanoi, Vietnam

Castelfalfi, Italia

RiverView Ranch, USA

The Paiza Collection at Marina Bay Sands, Singapore

Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Seychelles

The Canyon Suites at The Phoenician, USA

Mandarin Oriental, Costa Navarino, Grecia

Rosewood Villa Magna, Spagna

Epic Tower at Studio City Macau, Cina

Raffles at Galaxy Macau, Cina

The Maybourne Beverly Hills, USA

The Cadogan, A Belmond Hotel, Regno Unito

Raffles London at The OWO, Regno Unito

The Ritz-Carlton, Hong Kong, Cina

Rosewood Guangzhou, Cina

Carlton Cannes, a Regent Hotel, France

One&Only Royal Mirage – The Residence, UAE

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Indonesia

Four Seasons Hotel Baku, Azerbaijan

The St. Regis Abu Dhabi, UAE

