I Fantastici 4: Gli Inizi ha riportato al cinema la Prima Famiglia Marvel, con personaggi iconici come Mister Fantastic, la Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa. Un film attesissimo e che non delude, tra trama avvincente e cast di star. Anche le location hanno un ruolo fondamentale e, se per la maggior parte sono state create nei Pinewood Studios di Londra, alcune scene sono state girate in Spagna e in Inghilterra. Perché la realtà, a volte, supera anche la CGI.

Di cosa parla I Fantastici 4: Gli Inizi

I Fantastici 4: Gli Inizi è ambientato un mondo retrofuturistico, chiaramente ispirato agli anni Sessanta. Mister Fantastic, La Donna Invisibile, la Torcia Umana e la Cosa si trovano costretti a conciliare il peso delle responsabilità da supereroi con i legami familiari, mentre sulla terra incombe la minaccia dell’entità cosmica divoratrice di mondi Galacticus. Una missione per salvare il mondo, ma che mette alla prova anche la tenuta del loro legame. La pellicola firmata da Matt Shakman vanta nel cast Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn.

Oviedo (Spagna)

Per alcune delle riprese, la produzione ha utilizzato il Palazzo dei Congressi di Oviedo che ne I Fantastici 4: Gli Inizi fornisce l’ambientazione della sede dell’ONU. Si tratta di una splendida e imponente struttura dal design eclettico progettata da Santiago Calatrava, che l’ha concepito come un elemento scultoreo integrato nel panorama urbano. Si tratta di una costruzione in acciaio, cemento e vetro dall’appeal futuristico. Ha un auditorium principale, sono presenti sedici sale per seminari e conferenze stampa, e un ampio spazio espositivo di 3.200 metri quadrati. Non offre visite turistiche aperte al pubblico, ma è possibile accedervi in concomitanza di eventi specifici o mostre temporanee.

Durdle Door (Inghilterra)

Il Durdle Door è un arco naturale di roccia calcarea creato dall’erosione del mare nel corso di millenni che si erge su una spiaggia di ciottoli. Si trova nel Dorset, in Inghilterra, parte della Jurassic Coast (patrimonio mondiale dell’UNESCO) ed è raggiungibile a piedi tramite il South West Coast Path, con una passeggiata che offre viste panoramiche mozzafiato. Un luogo incantato, che lascia i visitatori e gli escursionisti a bocca aperta: un vero paradiso per gli amanti del mare e della natura. In una scena de I Fantastici 4: Gli Inizi fa da sfondo a una delle imprese de La Torcia Umana.

Middleton Mine (Inghilterra)

Per alcune riprese sotterranee, la produzione de I Fantastici 4: Gli Inizi ha scelto la Middleton Mine. Situata nei Derbyshire Dales in Inghilterra, è una miniera abbandonata con tunnel immensi. Un’area di 1400 km di lunghezza e 800 metri di larghezza, una rete complessiva di 35 km di gallerie su tre livelli. Una struttura decisamente affascinante, non a caso è stata utilizzata più volte come location di film. Compare ad esempio in Mission: Impossible 8. I turisti possono visitare il Middleton Park e seguire i sentieri attraverso quello che resta delle prime miniere di carbone, vecchi pozzi e il tracciato dei binari.