La Sardegna compare nella “island hot list” di Expedia, una classifica delle isole più interessanti da visitare nel 2025 basata su dati reali, recensioni, accessibilità, atmosfera e unicità dell’esperienza offerta. Tra spiagge esotiche, mete per amanti dello sport, perfette per rilassarsi o dedicate agli amanti della vita notturna, spicca l’Italia con la Sardegna, selezionata come migliore isola per gli amanti del cibo. Un riconoscimento che celebra l’eccellenza gastronomica sarda nel contesto di un’offerta globale che spazia dalle acque caraibiche di Aruba alle risaie di Bali.

Sardegna, un paradiso per il palato

La Sardegna si distingue per una tradizione culinaria autentica che affonda le radici nella storia pastorale dell’isola. Il porceddu arrosto o il pane carasau sono dei must, così come i culurgiones – ravioli ripieni di patate, menta e pecorino, tipici dell’Ogliastra – e la zuppa gallurese, piatto rustico a base di pane raffermo, brodo e formaggio fuso. Ottimi i salumi artigianali come la salsiccia sarda stagionata. Lungo le coste si gustano piatti a base di bottarga di muggine (famosa quella di Cabras), l’ottima fregola con le vongole e le cozze e ogni tipo di pescato. La tradizione dolciaria è altrettanto ricca, con pardulas, amaretti, gueffus e papassini a base di mandorle, miele, uva passa e spezie locali. Il panorama dei vini è favoloso: fra i rossi il noto Cannonau, oltre a vitigni autoctoni come il Monica e il Nasco, fra i bianchi l’immancabile Vermentino a la Malvasia, che trova l’eccellenza a Bosa.

Aruba – Ideale per il sole tutto l’anno

Sabbie bianchissime, acque turchesi e temperature perfette in ogni stagione rendono Aruba il rifugio perfetto per chi cerca relax e tintarella continua. Le spiagge di Eagle Beach e Palm Beach offrono non solo paesaggi da cartolina, ma anche sport acquatici e resort di alto livello.

Bali, Indonesia – Ideale per rilassarsi

Bali è la meta perfetta per chi desidera rallentare e ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente. I retreat immersi nel verde di Ubud, i templi come Tanah Lot al tramonto e i massaggi balinesi in riva all’oceano offrono un’esperienza spirituale e sensoriale.

Repubblica Dominicana – Ideale per l’avventura

Dalle montagne interne alle coste spettacolari, la Repubblica Dominicana offre esperienze adrenaliniche come zipline tra le cime tropicali, canyoning nelle cascate di Jarabacoa e avventure in buggy nella giungla caraibica. Il tutto condito da una vibrante cultura musicale.

Fiji – Ideale per la comunità

L’accoglienza delle Fiji è leggendaria: i viaggiatori vengono subito coinvolti nelle tradizioni locali, tra cerimonie di kava, canti corali e soggiorni in villaggi che permettono di vivere un’esperienza insulare condivisa con la popolazione locale.

Giamaica – Il meglio per la cultura

La Giamaica è un mix irresistibile di musica, storia e gastronomia. Dalla casa di Bob Marley a Kingston ai mercati artigianali di Ocho Rios, passando per la cucina jerk e le danze reggae, ogni angolo racconta l’anima ribelle e creativa dell’isola.

Koh Samui, Thailandia – Ideale per un lusso accessibile

Con resort fronte mare a prezzi sorprendenti, Koh Samui unisce eleganza e accessibilità. Spiagge come Chaweng e Lamai ospitano hotel raffinati, mentre i templi dorati e i mercatini locali arricchiscono il soggiorno con un tocco culturale.

Maldive – Ideali per il romanticismo

Perfette per una fuga a due, le Maldive offrono bungalow sull’acqua, cene a lume di candela sulla spiaggia e immersioni tra barriere coralline. I resort privati garantiscono privacy e atmosfere intime in scenari da sogno.

Oahu, Hawaii – Ideale per il surf

Con le leggendarie onde di North Shore, Oahu è la mecca del surf. Qui si respira l’essenza hawaiana tra competizioni internazionali, scuole per principianti e un mix unico di cultura polinesiana e stile di vita outdoor.

Paros, Grecia – Ideale per la vita notturna

Paros unisce il fascino delle Cicladi con un’anima vivace. La sera, Parikia e Naoussa si accendono con bar sul mare, locali alla moda e ristoranti affacciati sul porto, perfetti per vivere l’estate greca tra cocktail e tramonti indimenticabili.

Leggi anche Le isole più pittoresche del mondo: la top 10