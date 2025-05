Alcune isole europee sono mete iconiche affollate da milioni di turisti ogni anno, altre rappresentano ancora oasi di tranquillità, perfette per chi cerca una vacanza di tutto relax. Uno studio della compagnia di autonoleggio Avis, basato su ricerche online e hashtag Instagram, ha stilato una classifica delle isole più popolari e di quelle meno conosciute. In cima alla lista spiccano Ibiza, Malta e Maiorca, mentre tra le meno “alla moda” troviamo Lesbo, Porto Santo e Symi. Ami la mondanità o preferisci un soggiorno più riservato per ricaricare le pile? Ecco alcuni spunti per ispirarti in vista della prossima estate.

Le 10 isole più popolari d’Europa

Secondo lo studio, queste sono le dieci isole europee più popolari in base a volume di ricerche e hashtag:

Ibiza (Spagna) Malta Maiorca (Spagna) Tenerife (Spagna) Santorini (Grecia) Madera (Portogallo) Sicilia (Italia) Gran Canaria (Spagna) Sardegna (Italia) Mykonos (Grecia)

1. Ibiza: il tempio europeo del divertimento

Ibiza è sinonimo di festa, musica elettronica e tramonti spettacolari. Con i suoi oltre 20 milioni di hashtag su Instagram e quasi 2 milioni di ricerche mensili, è una delle destinazioni estive più ambite. Le sue spiagge come Cala Comte, i locali leggendari come l’Amnesia e il Pacha e il fascino del centro storico di Dalt Vila attraggono giovani da tutto il mondo. Ma c’è spazio anche per il relax, tra calette appartate e ritiri yoga.

2. Malta: storia millenaria e acque cristalline

Situata nel cuore del Mediterraneo, Malta è un mix affascinante di cultura, sole e mare. Con 3 milioni di ricerche mensili e 10 milioni di hashtag, l’isola è amata per le sue città storiche come La Valletta e Mdina, i templi megalitici e le spiagge da cartolina. Ideale se cerchi un connubio tra cultura e relax, Malta offre anche ottime opportunità per immersioni subacquee.

3. Maiorca: paesaggi spettacolari e città vivaci

Maiorca, la maggiore delle Baleari, unisce la vivacità della città di Palma con la bellezza naturale della Sierra de Tramuntana. Le sue spiagge sabbiose, le calette nascoste e i villaggi di montagna la rendono una meta perfetta per ogni tipo di viaggiatore. Con quasi 2 milioni di ricerche mensili e 1,5 milioni di hashtag, è una delle isole più ricercate in Europa.

Le 10 isole d’Europa meno cercate sul web

Se desideri una vacanza lontano dal turismo di massa, ecco le dieci isole europee meno popolari secondo le analisi di Avis:

Lesbo (Grecia) Porto Santo (Portogallo) Symi (Grecia) Scopelo (Grecia) Cherso (Croazia) Andro (Grecia) Karpathos (Grecia) Brac (Croazia) La Maddalena (Italia) Thassos (Grecia)

1. Lesbo: pace e autenticità nel nord dell’Egeo

Lesbo, conosciuta anche come Lesvos, è una delle isole greche più autentiche e meno turistiche. Con soli 135.000 ricerche mensili e 155.000 hashtag, offre un’esperienza tranquilla tra villaggi pittoreschi, spiagge incontaminate e sorgenti termali. Perfetta se ami la Grecia più autentica e desideri esplorare paesaggi incontaminati lontano dalle masse.

2. Porto Santo: la gemma nascosta del Portogallo

Parte dell’arcipelago di Madeira, Porto Santo è un’isola rilassante con appena 110.000 ricerche mensili e 201.000 hashtag. Le sue lunghe spiagge dorate, le acque calde e la tranquillità che si respira ovunque la rendono ideale se vuoi staccare completamente. Perfetta per escursioni, bagni nel mare e passeggiate nella natura.

3. Symi: eleganza e tranquillità nel Dodecaneso

Symi, una piccola isola greca non lontana da Rodi, incanta per la sua architettura neoclassica e l’atmosfera rilassata. Con pochi visitatori rispetto alle mete più note, Symi è ideale se cerca romanticismo, cibo genuino e mare cristallino. Il suo porticciolo colorato è tra i più fotogenici del Mediterraneo.

