Di luoghi bellissimi il mondo ne è pieno. Alte montagne che offrono panorami imbattibili, foreste lussureggianti, mare azzurro, dolci colline e deserti colorati: la meraviglia si trova in ogni angolo. Dire cosa sia più bello è difficile, ma il portale di viaggi Travelbag.uk ha stilato una classifica di quelle che sono le 10 isole più pittoresche, basandosi sulle preferenze dei propri utenti. Quelle nella top 10 spaziano dalla Thailandia al a Cuba, dalla Jamaica alle Maldive, a dimostrazione che la bellezza non conosce confini.

Isola di Maui, Hawaii

Decima nella classifica di Travelbag.uk, Maui. L’isola è la seconda per superficie tra quelle dell’arcipelago hawaiano e offre un panorama incantevole composto da spiagge, vulcani, cascate. Un gioiello della natura che sa regalare pace e relax, ma dove poter praticare anche sport come surf e windsurf e soprattutto immersioni. L’atmosfera è rilassante e poco turistica, anche se non mancano le zone dedicate ai vacanzieri.

Isola di Oahu, Hawaii

Sempre alle Hawaii si trova Oahu, l’isola più importante e la più visitata dell’arcipelago perché ospita la capitale Honolulu. Le cose da fare e da vedere non mancano, vista la grande varietà paesaggistica. La Windward Coast è verdeggiante e con tante spiagge appartate, lungo la Leeward Coast si trovano campi da golf e paesaggi agricoli mentre nella Central Oahu si possono ammirare valli, distese di canna da zucchero, piantagioni di ananas. L’isola è considerata la mecca dei surfisti ma anche gli appassionati di serie tv troveranno pane per i loro denti: è proprio qui che sono state ambientate le riprese di Lost.

Isola di Lombok, Indonesia

Tra spiagge incontaminate e montagne maestose, l’isola indonesiana di Lombok è sicuramente tra le più pittoresche al mondo. Ottava nella classifica di Travelbag.uk, è una meta ideale se non vuoi rinunciare né all’avventura né al relax. Il Monte Rinjani, con il suo imponente cratere e il lago Segara Anak, saprà conquistare gli appassionati di escursionismo, chi vuole immergersi nella cultura locale può visitare i villaggi tradizionali come Sade e Sasak. Se invece vuoi fare surf, o solo rilassarti in spiaggia, c’è l’imbarazzo della scelta.

Repubblica Dominicana

Le spiagge mozzafiato della Repubblica Dominicana sono valse all’isola il settimo posto nella classifica delle più pittoresche al mondo. Le Cascate di Damajagua sono una meraviglia della natura, mentre Santo Domingo offre una vita vivace e ricca di divertimento, oltre a storia e cultura. Oppure potrai goderti una delle numerose spiagge di sabbia finissima, rilassandoti sotto una palma e facendoti baciare dal sole.

Maldive

Alle Maldive, è impossibile scegliere un’isola che sia più bella di un’altra e per questo la top 10 di Travelbag.uk le considera nella totalità. Le coste sono l’ideale sia per il relax che per lo sport, soprattutto quelli subacquei, oppure per crogiolarsi al sole sulla sabbia bianca finissima o immersa nel mare turchese. Un vero paradiso tropicale che conquista tutti coloro che lo visitano e che fa sognare chi ancora non c’è stato.

Phuket, Thailandia

Phuket è l’isola più grande della Thailandia, collegata alla terraferma da una strada rialzata. Distese di sabbia bianca, bagnate da trasparenti acque turchesi si offrono al visitatore, insieme alle colline verdi, alla jungla e ai boschetti di palme da cocco. Il paesaggio è ricco e vario, e lo stile architettonico dei villaggi è unico poiché contaminato da influenze cinesi, olandesi, portoghesi e francesi risalenti a quando Phuket era un importante snodo commerciale.

Giamaica

I motivi per i quali visitare la Giamaica non si contano. L’isola è celebre per il suo mare, le spiagge, le cascate, le Blue Mountains, il noto Dolphin Cove Jamaica. A dominare l’entroterra sono le catene montuose mentre sulle coste si estendono pianure alluvionali. In mezzo, gli altopiani di origine calcarea creano paesaggi magnifici come Cockpit Country. Tra le città, Kingston è sicuramente una tappa da non perdere.

Cuba

Sul gradino più basso del podio della classifica di Travelbag.uk c’è Cuba. L’isola attira turisti da ogni parte del globo grazie alle sue spiagge sorprendenti, la ricca cultura, la musica vibrante e la storia ricchissima. Tra le città sono imperdibili L’Havana, patrimonio dell’Unesco e un vero museo a cielo aperto, e Trinidad. Varadero è una delle spiagge più famose, ideale per il relax. Ma vale la pena dedicare del tempo anche alla scoperta della regione montagnosa del Vinales, nel centro dell’isola, celebre per le piantagioni di tabacco.

Sri Lanka

Medaglia d’argento per lo Sri Lanka, un’isola piccolissima eppure ricca di storia. Non è un caso se da secoli i viaggiatori ne restano sedotti: offre incantevoli paesaggi e un’atmosfera di serenità e spiritualità. È circondata da spiagge bellissime in cui rilassarsi, ma se ami il trekking puoi salire sull’Adam’s Peak o attraversare l’altopiano di Horton Plains. Le tipiche feste buddhiste, hindu, cristiane e musulmane sapranno conquistare non solo chi è affascinato dalle atmosfere religiose.

Bali

L’isola più pittoresca del mondo, secondo la classifica di Travelbag.uk è Bali. Un’isola ricoperta da una fitta vegetazione tropicale in cui si trovano baie incontaminate, mare cristallino e una cultura ricca e affascinante. Barriera corallina, spiagge, montagne vulcaniche e risaie sono solo alcune delle cose da scoprire. Frequentata ogni anno da milioni di turisti, è la meta perfetta per una vacanza indimenticabile.

