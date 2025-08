Lontano dalle rotte turistiche più battute, l’Europa custodisce una rete di sentieri nascosti che attraversano paesaggi mozzafiato, borghi incantati e angoli incontaminati spesso ignorati dalle guide tradizionali. Hellotickets, piattaforma globale specializzata nella vendita di biglietti per attività di viaggio in diverse città del mondo ha esplorato alcuni dei percorsi meno conosciuti ma incredibilmente affascinanti del continente: itinerari che rappresentano un modo autentico e suggestivo per riscoprire l’Europa a passo lento.

Alpe-Adria Trail (Austria, Slovenia e Italia)

Tra i percorsi consigliati da Hellotickets c’è l’Alpe-Adria Trail. Si tratta di un affascinante sentiero di lunga percorrenza che inizia in Austria dalle pendici del monte Grossglockner, il più alto del Paese, prima di scendere verso le valli glaciali slovene, fino al Carso e alla costa adriatica, in Italia. I 750 chilometri totali suddivisi in 43 tappe, ciascuna lunga circa 20 km e con durata di circa 6 ore, rendono il sentiero accessibile anche a escursionisti con esperienza moderata.

GR 34 (Francia)

Il GR 34, noto anche come Sentier des Douaniers (il percorso dei doganieri), è il più celebre sentiero costiero di lunga percorrenza in Francia. Si articola per circa 2 mila chilometri lungo la costa della Bretagna, da Mont‑Saint‑Michel fino a Saint‑Nazaire, lambendo l’Oceano Atlantico e il Golfo di Morbihan. Il percorso fonde natura selvaggia, storia, cultura e panorami suggestivi tra la Baia del Mont‑Saint‑Michel, la celebre Costa d’Émeraude con città come Saint‑Malo e Cancale, la Côte de Goëlo e la Côtede Granit Rose, fino alla penisola di Crozon e il Golfo di Morbihan. Adatto a escursionisti di livello da moderato a intermedio richiede una percorrenza di 20 km al giorno, pari a circa 100 giorni di cammino per completare l’intero itinerario.

Camí de Cavalls (Spagna)

Il Camí de Cavalls è un suggestivo sentiero costiero che percorre l’intero perimetro dell’isola di Minorca, nelle Baleari. Si tratta di un anello storico lungo circa 185 km, suddiviso in 20 tappe da 5 a 13 km ciascuna, che abbracciano spiagge incontaminate, scogliere, boschi e habitat naturali che hanno fatto di Minorca una Riserva della Biosfera UNESCO.

Arcipelago delle Åland (Finlandia)

Se ami le due ruote, l’arcipelago finlandese delle Åland è formato da oltre 6.500 isolette che sembrano un ponte di passaggio tra la Finlandia e la Svezia. Pedala fino al villaggio di South Vartsala, in Finlandia, per immergerti nella cultura del museo di Kustavi oppure dirigiti verso Brändö e imbarcati nel tour alla ricerca delle foche. Prosegui il tuo itinerario in bicicletta raggiungendo il castello di Kastelholm, una delle cinque roccaforti medievali della Finlandia. Il tutto attraversando paesaggi magnifici, corsi d’acqua cristallini, coste rocciose e filari di betulle e pini.

EuroVelo 6 (Austria)

Altra esperienza cicloturistica perfetta per chi cerca un viaggio tra natura, cultura e gastronomia è quella rappresentata dall’EuroVelo 6. Nota come Rivers Route, è una delle ciclabili di lunga percorrenza europee più iconiche, che dal Golfo di Biscaglia in Francia raggiunge il Mar Nero attraversando dieci Paesi, seguendo fiumi come la Loira, il Reno e – per la maggior parte – il Danubio fino in Romania. Nella sua disamina Hellotickets prende in considerazione il solo il tratto austriaco che si snoda lungo un sentiero pianeggiante, ben organizzato e ricco di soste indimenticabili come Linz, Melk, Krems e Vienna. La lunghezza totale della tappa austriaca è di circa 380 km, ideale per cicloturismo accessibile a tutti.

Via Verde de la Sierra (Spagna)

Il percorso cicloturistico Via Verde de la Sierra, lungo circa 36 chilometri, è ricavato dal sedime dell’antica linea ferroviaria tra Puerto Serrano (provincia di Cadice) e Olvera (provincia di Siviglia). Attraversa circa 30 gallerie e quattro viadotti sospesi su vallate e fiumi, sviluppandosi tra colline mediterranee, uliveti, boschetti di sughere, querce e carrubi, lungo i corsi del fiume Guadalete e Guadalporcún.

