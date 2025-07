Viaggiare in solitaria non è più un tabù e anzi molte persone scelgono di farlo. Secondo un sondaggio commissionato da Booking.com è il 66% degli uomini a desiderare di fare un viaggio da solo, e lo stesso vale per il 61% delle donne. Per loro è meno semplice partire senza nessuna compagnia, per motivi legati soprattutto alla sicurezza. Per questo motivo TimeOut.com ha stilato una classifica delle destinazioni più indicate per il tuo viaggio da sola.

Inghilterra

L’Inghilterra potrebbe essere un’ottima opzione, con una rete di trasporti efficiente che collega le incantevoli cittadine di cui è disseminata la campagna. Certo Londra non è esente da rischi, come tutte le metropoli, ma le opzioni al di fuori della grande città sono varie e ti permettono di vivere con più tranquillità il tuo viaggio da sola. Puoi valutare un’escursione al Peak District o una nuotata nei mari della Cornovaglia, oppure una visita al Lake District. Insomma le alternative non mancano fuori dal caos cittadino, e potrai goderle in assoluta serenità anche se sei in solitaria.

Svezia

La sua fama la precede e per un viaggio da sola la Svezia può essere la tua meta ideale. Dal centro storico di Stoccolma ai paesaggi innevati della Lapponia, troverai sicuramente il panorama che fa per te. Classificata come il quarto paese più felice al mondo, vanta un’assistenza sanitaria accessibile e trasporti puliti e affidabili. Spesso le persone parlano perfettamente inglese e sono gentili e cordiali, il che rende il Paese nordico un posto in cui trovare aiuto in caso di bisogno non sarà difficile.

Giappone

La sua cultura del rispetto e il suo galateo rendono il Giappone indubbiamente una delle mete ideali per il tuo viaggio da sola in tutta tranquillità. I treni hanno vagoni riservati alle donne e anche alcuni hotel sono dedicati a una clientela esclusivamente femminile. Inoltre mangiare da soli al ristorante è considerato assolutamente normale, perciò non avrai nemmeno l’imbarazzo che a volte capita di provare quando ci si siede a tavola senza commensali. Una meta perfetta, da tenere sicuramente in considerazione.

Grecia

Una visita culturale ad Atene o un po’ di relax in riva al mare su un’isola: qualunque sia il tuo piano di vacanza in Grecia potrai godertelo in tutta tranquillità. Il Paese del Mediterraneo è uno dei più sicuri per un viaggio da sola e offre molte opportunità per un’esperienza tailor made. I prezzi accessibili sono un vantaggio da non sottovalutare.

Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda è una meta fantastica per gli amanti della natura e se un viaggio da sola è il tuo obiettivo non puoi chiedere nulla di più. A una donna non accompagnata è garantito il massimo della sicurezza, sia durante le tappe a Auckland, Wellington e Christchurch che mentre attraversi i paesaggi selvaggi o fai escursioni in montagna.

Irlanda

Un viaggio da sola in Irlanda è un’esperienza che non ti deluderà, soprattutto se ami attraversare a piedi la campagna. I sentieri sono molti, semplici e ben battuti, e ti permetteranno di scoprire paesaggi incantevoli. Anche le città sono abbastanza sicure da essere esplorate in solitaria senza dover temere per la propria sicurezza, certo sempre a patto di tenere gli occhi bene aperti!

Vietnam

A rendere particolarmente sicuro il Vietnam per una donna che sceglie di viaggiare da sola, è il fatto di essere una meta molto battuta dagli amanti delle solo adventures. Questo ti garantisce di non trovarti mai totalmente isolata ma, qualunque sia il tuo itinerario o il mezzo di trasporto scelto, troverai sicuramente molti viaggiatori e viaggiatrici che hanno avuto la stessa idea.

Portogallo

Storia, natura, arte, architettura rendono il Portogallo una meta imperdibile e molto adatta a chi decide di visitarla in solitaria. Dagli sport acquatici nell’Algarve alle passeggiate tra le vie di Lisbona, troverai facilmente lo stile di viaggio giusto per te. È un Paese semplice da esplorare e la cordialità e ospitalità delle persone renderanno la tua vacanza indimenticabile ma soprattutto sicura.

Repubblica Ceca

La criminalità bassa, l’alta concentrazione di turisti e la facilità di muoversi anche a piedi, rendono Praga una meta ideale per te che vuoi viaggiare da sola. Ma non solo la Capitale è una meta che vale la pena: tutto il Paese è da scoprire e offre degli spunti interessanti da esplorare. I costi contenuti sono un plus che ti permetteranno di goderti l’esperienza con maggior tranquillità.

Guatemala

Non sempre l’America Centrale gode di buona fama relativamente alla sicurezza, ma il Guatemala è particolarmente popolare tra chi decide di viaggiare da sola. Ostelli e percorsi turistici sono numerosi e le infrastrutture sono buone e a prezzi contenuti. Fare amicizia e conoscere persone nuove è molto semplice, e i luoghi che ti ruberanno il cuore di certo non mancano.

Le regole per viaggiare da sola in sicurezza

Qualunque sia la tua meta, se decidi di fare un viaggio da sola è meglio tenere a mente qualche regola per non metterti in pericolo. Informati per bene sul Paese che intendi visitare, sulle sue usanze e costumi, e pianifica gli spostamenti principali. Condividi l’itinerario con qualcuno di cui ti fidi, e tienilo informato regolarmente sui tuoi spostamenti. Stipula un’assicurazione di viaggio che copra qualunque evenienza. Scegli alloggi in posizioni centrali e ben servite, e cerca di non andare in giro da sola di notte soprattutto in quartieri poco raccomandabili. Affidati all’istinto ma soprattutto al buon senso, e goditi al massimo la tua vacanza.

