“Un anfiteatro mistico in Italia”. Cala Goloritzè, la distesa di ciottoli bianchi e dall’acqua cristallina in Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna, è la spiaggia più bella al mondo tra le 50 del The World’s 50 Best Beaches del 2025 (le 50 spiagge più belle al mondo). Supera alcune delle più belle località al mondo tra le quali Filippine, Tailandia, Polinesia Francese e Seychelles. Nella classifica mondiale compare al 50esimo posto un’altra spiaggia italiana, anch’essa in Sardegna: La Pelosa di Stintino, nel Sassarese.

La bellezza di Cala Goloritzè

Cala Goloritzè, raggiungibile solo a piedi attraverso un percorso di trekking abbastanza agevole o via mare, ma a nuoto lasciando l’imbarcazione oltre il cavo tarozzato a 200 metri dalla battigia, ha conquistato il primo posto nel podio per «la sua bellezza selvaggia» che «ha il potere di emozionare fin dal primo sguardo. Che si guardi dall’alto o si stia in riva al mare con i piedi immersi nell’acqua, lo scenario è davvero mozzafiato», si legge nelle motivazioni.

Perché Cala Goloritzè è la spiaggia più bella al mondo

Nelle motivazioni del primo premio si legge ancora: «Sebbene l’intera costa di Baunei sia splendida, Cala Goloritzé si distingue, in parte grazie al suo spettacolare pinnacolo calcareo di 143 metri, che ricorda una cattedrale. L’acqua qui è incredibilmente limpida e perfetta per nuotare, ma ciò che distingue davvero questa spiaggia sono i grandi sforzi di conservazione che la proteggono. Dichiarata monumento naturale negli anni ’90, Cala Goloritzé rimane straordinariamente preservata. È il perfetto connubio tra una bellezza naturale incontaminata e un’esperienza balneare senza pari».

Nella classifica delle spiagge anche La Pelosa a Stintino

Lodi anche per La Pelosa a Stintino: «Nota per le sue splendide acque turchesi e poco profonde, La Pelosa viene spesso paragonata alle spiagge tropicali, pur trovandosi nel Mediterraneo. La spiaggia è protetta da una baia poco profonda, che rende le acque calme e ideali per nuotare e rilassarsi. La sua posizione unica, con vista sull’iconica Torre della Pelosa del XVI secolo e sulla piccola isola di Piana, contribuisce al suo fascino unico».

Le 50 spiagge più belle del mondo

Le spiagge sono state valutate in base a otto criteri: caratteristiche particolari, fauna selvatica, natura incontaminata, colonna sonora naturale, facilità di accesso all’acqua, frequenza di condizioni di calma, mancanza di sovraffollamento e coerenza di scenari idilliaci. Ecco la classifica completa:

1) Cala Goloritze, Italia

2) Spiaggia di Entalula, Filippine

3) Spiaggia di Bang Bao, Thailandia

4) Spiaggia di Fteri, Grecia

5) PK 9 Beach, Polinesia francese

6) Canto de la Playa, Repubblica Dominicana

7) Anse Source d’Argent, Seychelles

8) Nosy Iranja, Madagascar

9) Spiaggia di Ofu, Samoa americane

10) Grace Bay, Turks e Caicos

11) Baia Turchese, Australia

12) Boulders Beach, Sudafrica

13) Spiaggia Rosa, Indonesia

14) Shoal Bay East, Anguilla

15) Laguna di Detwah, Yemen

16) Spiaggia di Voutoumi, Grecia

17) One Foot Island, Isole Cook

18) Playa de Rodas, Spagna

19) Playa Balandra, Messico

20) Pontal do Atalaia, Brasile

21) Wharton Beach, Australia

22) Cayo de Agua, Venezuela

23) Seven Mile Beach, Isole Cayman

24) Cayo Zapatilla, Giappone

25) Baia do Sancho, Brasile

26) Baia di Horseshoe, Bermuda

27) Isola di Palambak, Indonesia

28) Freedom Beach, Thailandia

29) The Baths, Isole Vergini britanniche

30) Anse Georgette, Seychelles

31) Spiaggia di Ffryes, Antigua e Barbuda

32) Grand Anse, Grenada

33) Spiaggia di Le Morne, Mauritius

34) Bahia de las Aguilas, Repubblica Dominicana

35) Baia di Meads, Anguilla

36) Porto Katsiki, Grecia

37) Spiaggia di Nudey, Australia

38) Bon Bon Beach, Filippine

39) Spiaggia di Saadiyat, Emirati Arabi Uniti

40) Spiaggia di Goyambokka, Sri Lanka

41) Playa Punta Uva, Costa Rica

42) Siesta Beach, Stati Uniti

43) Spiaggia di Paje, Zanzibar

44) Piccola spiaggia di Bonaire, Bonaire

45) Cathedral Cove Beach, Nuova Zelanda

46) Santa Giulia, Francia

47) Gardner Bay, Ecuador

48) Keem Beach, Irlanda

49) Banco di sabbia di Kuramanthi, Maldive

50) La Pelosa, Italia

