Come ogni anno Lonely Planet ha pubblicato la sua guida “Best in Travel”, con la selezione delle spiagge più affascinanti al mondo. Si tratta di una classifica che non si basa unicamente sulla bellezza naturalistica dei luoghi, ma anche sull’esperienza e i servizi unici che ogni destinazione offre. Se hai finalmente deciso di regalarti una vacanza da sogno, dai un’occhiata a queste imperdibili destinazioni.

1 – Whitehaven Beach, Queensland, Australia

In cima alla lista di Lonely Planet c’è Whitehaven Beach, incastonata nel Whitsundays National Park, patrimonio dell’umanità, nel Queensland, in Australia. Come se non bastassero le splendide acque turchesi, la sabbia qui è composta per il 98% da silice che la rende più morbida e brillante di qualsiasi altro posto al mondo. Raggiungibile esclusivamente in barca o idrovolante, mantiene tutto l’anno una temperatura dell’acqua costante e piacevole.

2 – Squeaky Beach, Victoria, Australia

Al secondo posto c’è un’altra destinazione australiana: Squeaky Beach, nello stato di Victoria. La sua costa di 700 metri è delimitata dal più grande parco nazionale marino dello Stato e deve il suo nome al suono stridulo prodotto quando si cammina sulla sabbia di quarzo della spiaggia. Le rocce rosse circostanti la trasformano in una delle delle mete più affascinanti del continente.

3 – Anse Source d’Argent, Seychelles

Sul gradino più basso del podio c’è Anse Source d’Argent, nelle Seychelles. Descritta da Lonely Planet come “paradiso in terra“, alterna sabbia bianchissima a rocce di granito levigate. Le acque cristalline regalando uno scenario da sogno.

4 – Sarakiniko, Milos, Grecia

Situata sull’isola di Milos, in Grecia, Sarakiniko rappresenta una spiaggia unica nel suo genere, famosa per il suo paesaggio quasi lunare grazie alle rocce vulcaniche bianche. Le formazioni rocciose, modellate dal vento e dall’acqua nel corso dei millenni, offrono un contrasto spettacolare con le acque turchesi del Mar Egeo. Le grotte naturali aggiungono ulteriore fascino.

5 – Haukland Beach, Isole Lofoten, Norvegia

Haukland Beach, situata nelle Isole Lofoten in Norvegia, è un vero gioiello naturale. Con la sua sabbia bianca e le acque cristalline, offre un contrasto mozzafiato con le montagne circostanti. In inverno, l’aurora boreale illumina la spiaggia, mentre in estate il sole di mezzanotte crea un’atmosfera magica.

6 – Playa Balandra, Messico

Le acque turchesi, le dune di sabbia bianca e la suggestiva formazione rocciosa di El Hongo, fanno di Playa Balandra una delle più incantevoli del Paese. La tranquillità del luogo è ideale per chi cerca un po’ di pace lontano dai circuiti turistici tradizionali.

7 – Pfeiffer Beach, California, USA

Pfeiffer Beach, situata lungo la costa di Big Sur in California, è famosa per il suo Keyhole Arch, una formazione rocciosa che assume riflessi dorati al tramonto, creando uno spettacolo naturale mozzafiato. Suggestiva la visione del paesaggio dopo le piogge con la sabbia che assume sfumature viola grazie ai minerali presenti.

8 – Hanalei Bay, Hawaii, USA

Sull’isola di Kauai, nelle Hawaii, sorge Hanalei Bay. Lo scenario è unico: oltre tre chilometri di sabbia dorata e montagne verdeggianti sullo sfondo. La baia è il luogo ideale per passeggiate rilassanti lungo la spiaggia, soprattutto al tramonto quando il cielo si tinge di colori unici.

9 – Sunset Beach (Pak Meng Beach), Trang, Thailandia

Sunset Beach, conosciuta anche come Pak Meng Beach, si trova nella provincia di Trang, in Thailandia. Circondata da colline coperte di vegetazione, Sunset Beach è famosa per i suoi tramonti spettacolari e rappresenta un luogo perfetto per chi cerca pace e bellezza naturale in un ambiente incontaminato.

10 – Platja Illetes, Formentera, Spagna

Chiude la Top ten Platja Illetes, a Formentera, in Spagna. Si trova sulla punta settentrionale dell’isola e si caratterizza per sabbia bianca e acque cristalline. La vista mozzafiato è l’ideale per rilassarsi e godersi il sole.

