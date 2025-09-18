Ogni anno, tra ottobre e novembre, quando il paesaggio si trasforma in un mosaico di colori, il Treno del Foliage della Ferrovia Vigezzina‑Centovalli offre uno dei viaggi panoramici più suggestivi d’Europa. Il convoglio collega in due ore circa i 52 chilometri che sperano Domodossola, in Piemonte, a Locarno, nel Canton Ticino, attraversando vallate, boschi, borghi alpini e ponti sospesi. Uno spettacolo naturale che celebra l’autunno in tutta la sua bellezza, un’esperienza lenta e immersiva perfetta per chi cerca una fuga tra natura e poesia.

Quando viaggiare

La storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli collega Italia e Svizzera dal 1923, ed è stata inserita da Lonely Planet tra le 10 linee ferroviarie più belle del mondo. Collega Domodossola a Locarno dal 1923 tutti i giorni dell’anno, ma in autunno vengono proposte corse straordinarie con un biglietto turistico. Un’esperienza resa unica dalla stagione, dal paesaggio che si fa pittura vivente, dai colori caldi che incendiano il panorama e che nel 2025 sarà fruibile dall’11 ottobre al 16 novembre.

Il percorso in treno: le tappe

Prima di partire da Domodossola, capolinea italiano, vale la pena passeggiare sotto i portici di piazza Mercato, tra palazzi medievali e musei civici (come Palazzo San Francesco) per assaporare l’antico fascino dell’Ossola. Nel percorso in treno si attraversa la Val Vigezzo, nota come la «Valle dei Pittori»: qui ogni borgo, ogni baita in pietra, ogni ponte diventa incantevole, specialmente quando le foglie si accendono di mille tonalità. Tra le fermate consigliate: Santa Maria Maggiore, con i suoi affreschi, la tradizione dello spazzacamino e la sua atmosfera suggestiva. Altra tappa consigliata è quella del Santuario di Re, che domina la valle, mentre oltre il confine il Cantone Ticino regala scorci sul lago Maggiore ricchi di atmosfera: da Intragna a Verdasio fino a Locarno, meta finale, con il suo centro elegante, Piazza Grande, e la dolce lentezza che accompagna la riva del lago.

Biglietti, prezzi e consigli utili

Il biglietto per il Treno del Foliage è in vendita online sul sito vigezzinacentovalli.com: consente un viaggio di andata e ritorno sulla tratta (Domodossola-Locarno o viceversa), con la possibilità di una sosta intermedia facoltativa o all’andata o al ritorno. I posti a sedere sono garantiti solo se prenotati: è consigliabile farlo nei periodi di forte affluenza (fine settimana, festività, mercatini di Natale…).

L’acquisto è possibile anche presso le biglietterie fisiche. In Italia direttamente nella stazione ferroviaria di Domodossola o in quella di Santa Maria Maggiore. Nel caso entrambe fossero chiuse, è possibile acquistare i biglietti a bordo treno. In Svizzera i biglietti sono in vendita presso la Biglietteria FART, in Piazza Stazione a Locarno e ai distributori automatici di biglietti posizionati nelle stazioni. Anche in questo caso è possibile comperare i biglietti direttamente in treno.

Quanto ai prezzi, nei giorni feriali gli adulti pagano 46 euro in prima classe, 36 euro in seconda. Nei weekend, festivi e prefestivi la prima classe costa 51 euro, la seconda 41. I bambini dai 6 ai 16 anni hanno uno sconto del 50%, quelli sotto i 6 anni viaggiano gratis se non occupano un posto a sedere. Gli orari coprono sostanzialmente l’arco della giornata: ci sono treni tra le 8 del mattino e le 20 circa nelle due direzioni.

