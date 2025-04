Viaggiare in treno non è solo un modo comodo per spostarsi, ma anche un’opportunità unica per godere di panorami straordinari lungo il tragitto. A differenza dell’aereo, che spesso riduce l’esperienza del viaggio a una semplice attesa tra un terminal e l’altro, il treno consente di immergersi in paesaggi mozzafiato, offrendo un’esperienza rilassante e coinvolgente. Ma quali sono i percorsi ferroviari più spettacolari del mondo? Una recente classifica stilata da Titan Travel ha selezionato i migliori basandosi su recensioni di TripAdvisor, costo dei biglietti e numero di fermate. I risultati rivelano quali siano i viaggi su rotaia più affascinanti del pianeta.

La vetta della classifica: il fascino dell’Himalaya

Il titolo di percorso ferroviario più suggestivo del mondo va all’Himalayan Queen, che ha ottenuto un punteggio di 7,35 su 10 per la sua bellezza paesaggistica. Questo treno attraversa la regione montuosa dell’India settentrionale, collegando Kalka a Shimla lungo un itinerario costellato di valli rigogliose. Dal 2008, il percorso è stato inserito nella lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO, a conferma del suo valore storico e naturale.

Dalle Alpi all’Australia: i viaggi in treno indimenticabili

In seconda posizione troviamo il Bernina Express, con un punteggio di 7,10. Questo treno collega Coira, in Svizzera, a Tirano, in Italia, attraversando le Alpi e offrendo viste spettacolari su luoghi iconici come il ghiacciaio del Morteratsch e i laghi alpini Lej Pitschen, Lej Nair e Lago Bianco. Il terzo posto è occupato dalla Kuranda Scenic Railway, in Australia. Questo percorso si snoda attraverso la linea Cairns-Kuranda, passando per il Barron Gorge National Park e le maestose Barron Falls. Il nome stesso di questa ferrovia sottolinea il suo carattere pittoresco, rendendola una scelta perfetta per chi desidera un viaggio immerso nella natura.

La top 10 dei percorsi ferroviari più spettacolari

Nella lista delle esperienze imperdibili rientrano anche la Sagano Scenic Railway in Giappone, famosa per i suoi paesaggi autunnali, e l’Aurora Winter Train dell’Alaska Railroad, che permette di ammirare le aurore boreali in un’atmosfera magica. Non mancano poi il celebre trenino Darjeeling in India, il suggestivo Bergensbanen in Norvegia e il TranzAlpine in Nuova Zelanda, che regala viste incredibili sulle Alpi meridionali. Chi ama il fascino dei treni storici non può perdersi il Jacobite Steam Train in Scozia, reso celebre dalla saga di Harry Potter, mentre gli appassionati di tecnologia possono lasciarsi conquistare dal velocissimo Shinkansen Tokaido in Giappone, simbolo di innovazione ed efficienza.

I vantaggi di viaggiare in treno

Viaggiare in treno offre numerosi vantaggi rispetto ad altri mezzi di trasporto. A differenza di aerei e autobus, i treni garantiscono maggiore comfort grazie a sedili più spaziosi e la libertà di muoversi tra le carrozze. Uno degli aspetti più affascinanti è la possibilità di ammirare panorami mozzafiato durante il tragitto, rendendo il viaggio un’esperienza in sé. Inoltre, il treno elimina lo stress tipico degli aeroporti: niente lunghe code per i controlli, nessuna attesa per l’imbarco e meno restrizioni sui bagagli. È anche una scelta ecologica, con emissioni di CO₂ molto inferiori rispetto ad auto e aerei, contribuendo così alla sostenibilità ambientale.

