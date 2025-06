Viaggiare in treno di notte potrebbe presto diventare un’abitudine molto confortevole e green per spostarsi all’interno dell’Europa. La startup berlinese Nox Mobility ha annunciato, per il 2027, la partenza dei primi treni che disporranno di vere e proprie “stanze” su rotaia, per una o due persone.

Una rivoluzione per chi viaggia in treno di notte

Attualmente viaggiare sui vagoni letto può comportare qualche disagio e sicuramente non garantisce il massimo della privacy. A meno che non si prenoti una rara cabina singola o si viaggi in un gruppo di 4 persone, ci si ritrova spesso a condividere lo spazio con sconosciuti, in ambienti piuttosto angusti e spartani. Al contrario, Nox intende proporre treni pensati per offrire cabine dal design elegante per rilassarsi durante un suggestivo viaggio su rotaia a scopo turistico o uno spostamento per lavoro.

«Dormire su un treno che ti porta attraverso l’Europa è fantastico»

Thibault Constant, co-fondatore di Nox, ha dichiarato in un comunicato stampa: «Dormire mentre un treno ti porta attraverso l’Europa è un’idea fantastica. Ma oggi le persone devono condividere le loro cabine con sconosciuti, i letti sono stretti e spesso è più costoso del viaggio in aereo. Vogliamo cambiare questa situazione e rendere i treni notturni una componente essenziale dei viaggi in Europa».

I due fondatori di Nox Mobility

Constant è un volto noto nel mondo dei viaggi ferroviari, conosciuto come Simply Railway su YouTube e Instagram, con oltre mezzo milione di follower e più di 400 viaggi notturni in treno all’attivo. Con lui, Janek Smalla, co-fondatore di FlixTrain ed ex responsabile per il mercato tedesco del ridesharing di Bolt.

Treni di notte a tariffe accessibili

L’offerta di Nox si preannuncia accessibile a tutti. Le cabine private avranno un prezzo iniziale competitivo, pensato per far concorrenza ai voli a corto raggio: le cabine singole avranno un prezzo a partire da 79 euro e le cabine doppie da 149 euro.

Treni notturni: un’alternativa più sostenibile rispetto agli aerei

I treni letto, secondo la startup berlinese, sono anche una risposta concreta all’emergenza climatica. Con la sua iniziativa, Nox mira infatti a ridurre drasticamente l’impronta di carbonio dei voli brevi. Offrendo collegamenti tra centro città e centro città, i suoi treni si pongono anche l’obiettivo di ridurre il disagio degli spostamenti da e verso gli aeroporti.

I treni secondo Nox, tre tipologie di cabine

I treni Nox non offriranno semplici cuccette, ma ambienti ispirati a piccoli boutique hotel. Ci saranno tre configurazioni disponibili: Single, Double Loft e Double Vista. Le prime due prevedono letti in posizione rialzata, accessibili tramite una scala, con angolo salotto e tavolo separati. Le Double Vista, invece, hanno un letto a livello del petto, facilmente accessibile e convertibile in due sedute. In tutte le configurazioni, i letti saranno lunghi due metri.

Un’Europa interconnessa su rotaia entro il 2035

L’obiettivo di Nox non è solo rivoluzionare il modo di viaggiare, ma anche collegare l’intero continente. Entro il 2035, la rete notturna della startup dovrebbe coprire oltre 100 città europee, tra cui Stoccolma, Berlino, Roma, Barcellona, Milano, Monaco, Budapest, Amsterdam e Parigi.

