Sono passati quasi 30 anni dal primo capitolo, e Adam Sandler è tornato a vestire i panni di Happy Gilmore il Un tipo imprevedibile 2. Il film, diretto da Kyle Newacheck, ha debuttato su Netflix il 25 luglio: un ritorno attesissimo per tanti fan che hanno adorato le avventure dell’improbabile golfista. La pellicola è stata girata interamente in New Jersey e permette di scoprire alcuni luoghi nascosti ma imperdibili, soprattutto per gli amanti del golf ma non solo.

La trama di «Un tipo imprevedibile 2»

Un tipo imprevedibile 2 vede il ritorno di Adam Sandler ma anche quello di Christopher McDonald e Ben Stiller. Tra le new entry invece ci sono Margaret Qualley, Bad Bunny, Kid Cudi, Nick Swardson e persino le figlie di Sandler, Sadie e Sunny. La storia è quella di Happy Gilmore che è ormai diventato un padre di famiglia con nuove responsabilità e motivazioni personali. Ha abbandonato le competizioni e vive con Virginia, nel frattempo diventata sua moglie, e i loro cinque figli. La loro vita scorre tranquilla finché la maggiore non ha l’opportunità di entrare in una prestigiosa accademia di danza e Happy decide di tornare al golf per poterla aiutare economicamente. I tempi però sono cambiati tra influencer e giovani talenti arroganti. La sfida quindi per Happy non è solo sportiva, ma anche personale.

Montclair Golf Club, New Jersey

Alcune scene fondamentali di Un tipo imprevedibile 2 sono ambientate al Montclair Golf Club. Si tratta di uno dei più antichi campi da golf americani, punto di riferimento per chi pratica questo tipo di sport nel nord del New Jersey. Costruito nel 1893, si trova a Verona (NJ) ha 36 buche ed è stato teatro di importanti campionati di golf. Offre servizi completi, tra cui strutture per la pratica, un rinomato programma di caddie, e un’elegante clubhouse con ristorazione e lounge.

Pleasantdale Château, New Jersey

Il Pleasantdale Château appariva già nel teaser di Un tipo imprevedibile 2. Si tratta di una tenuta storica di 40 acri la cui costruzione risale all’inizio del XX secolo. La struttura è nota per la sua architettura in stile francese con un grande salone da ballo con soffitto a volta, una sala della fontana in stile mediterraneo, l’Orangerie e il giardino d’inverno. Offre un’atmosfera romantica e incantevole, con ampi giardini, boschi, prati, stagni e il maestoso Chateau. Dopo l’acquisto da parte Charles Walter Nichols nel 1912 si è trasformato in una tenuta per eventi privati.

Fiddler’s Elbow Country Club, New Jersey

Anche il Fiddler’s Elbow Country Club fa da sfondo alle avventure di Happy Gilmore in Un tipo imprevedibile 2. La struttura vanta una villa che funge da club house e tre campi da 18 buche. Non solo offre la possibilità di giocare a golf, ma ospita anche eventi, centro fitness e piscina.

Ideal Beach, New Jersey

Ma non ci sono solo golf club in Un tipo imprevedibile 2. A volte Happy Gilmore abbandona il green per andare al mare. La produzione ha scelto Ideal Beach, a Middletown, una spiaggia idilliaca e adatta ai cani sulla costa del New Jersey. Tranquilla, pulita e adatta alle famiglie, è un’ottima opzione per chi cerca una fuga dalle spiagge più affollate della costa del New Jersey.

Verona, New Jersey

Anche la cittadina di Verona, nel New Jersey, ha accolto la produzione di Un tipo imprevedibile 2 e potrebbe meritare una breve tappa durante il tuo viaggio. Attraversata dal fiume Peckham e immersa nel verde, ospita una comunità vivace, con molti negozi e ristoranti e un’atmosfera tranquilla e rilassante. Potresti riconoscerla per averla già vista ne I Soprano.

Kearny, New Jersey

Kearny è un sobborgo di Newark in New Jersey. In Un tipo imprevedibile 2 ha ospitato alcune scene con Adam Sandler e Ben Stiller. Ha una storia ricca, con influenze che risalgono al periodo coloniale e alla Guerra Civile, ed è nota per la diversità culturale che ospita.

Closter, New Jersey

In alcune scene di Un tipo imprevedibile 2 potresti riconoscere la cittadina di Closter che avrai sicuramente visto in The Family Man e anche in Wolf of Wall Street. Si trova nella contea di Bergen ma è a soli 30 km da New York City. È considerata uno dei migliori posti in cui vivere nel New Jersey grazie al suo ambiente tranquillo e suburbano. Fu inizialmente un insediamento di immigrati olandesi nel XVIII secolo, e si sviluppò come città di pendolari verso la Grande Mela con l’arrivo della ferrovia. Un posto in cui regna la pace, circondato da bellissimi boschi.