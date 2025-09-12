L’estate non è ancora finita e se hai la possibilità di concederti un ultimo scampolo di vacanze tra sole, mare e relax, senza prosciugare le tue finanze, puoi farti ispirare dall’“indice delle spiagge economiche” creato dalla compagnia aerea easyJet. Si tratta di un ranking che premia le destinazioni balneari più accessibili d’Europa, che vede al primo posto Nessebar, la “Perla del Mar Nero” in Bulgaria, seguita dalla vivace Riviera di Budva in Montenegro e dalla soleggiata Costa di Almería in Spagna. La Spagna piazza ben quattro località nella top 10, confermandosi regina delle vacanze low-cost, mentre l’Italia resta a guardare, senza neanche una rappresentante in classifica.

Cos’è l’“indice delle spiagge economiche”

L’indice sviluppato da easyJet si basa su una combinazione di fattori che incidono direttamente sul budget dei viaggiatori. Sono stati analizzati i prezzi medi di una birra, di un gelato, di una cena di tre portate, di un pasto per una famiglia, di una notte in hotel a tre stelle e dei voli di andata e ritorno. Ogni località ha ottenuto un punteggio che indica quanto sia conveniente rispetto alle altre: più il punteggio è alto, più la spiaggia è “friendly” per il portafoglio.

Nessebar, Bulgaria – La Perla del Mar Nero

In cima alla classifica troviamo Nessebar, una cittadina bulgara che unisce mare e storia. Dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, la sua parte antica conserva chiese bizantine e stradine lastricate, mentre la zona costiera offre una bella spiaggia di sabbia dorata che si sviluppa per circa 8 chilometri. In quella che viene definita la “perla del Mar Nero”, una birra costa circa 1,84 euro, un gelato 1,38 euro e una notte in hotel 51,85 euro. Il suo punteggio è di 94,1 su 100.

Riviera di Budva, Montenegro – Mare, sole e nightlife

Al secondo posto si colloca la Riviera di Budva, conosciuta per la sua energia vibrante e le spiagge che si alternano tra calette rocciose e lunghe distese di sabbia. La città vecchia, con mura medievali e vicoli pittoreschi, regala un fascino irresistibile. Di sera, Budva si trasforma in una delle capitali del divertimento dei Balcani: discoteche sul mare, cocktail bar e feste sulla spiaggia attirano giovani da tutta Europa. Il tutto senza rinunciare alla convenienza, basti pensare che un pasto di tre portate si aggira intorno ai 34,50 euro: il punteggio per questo gioiello balcanico del low-cost è di 73,6.

Costa di Almería, Spagna – Natura e poca folla

Sul terzo gradino del podio troviamo la Costa di Almería, una delle zone più autentiche e meno affollate della Spagna meridionale. Qui si alternano spiagge di sabbia fine, calette selvagge e il Parco Naturale di Cabo de Gata, perfetto per escursioni e immersioni. Oltre al mare, la zona offre villaggi bianchi, tapas a prezzi contenuti e un’atmosfera rilassata. Il punteggio totalizzato dalla Costa di Almería è di 60,9.

La top 10 delle spiagge economiche secondo easyJet

Ecco la classifica completa delle località balneari più convenienti d’Europa secondo l’indice delle spiagge economiche” di easyJet:

Nessebar, Bulgaria Riviera di Budva, Montenegro Costa di Almería, Spagna Costa Dorada, Spagna Medolino, Croazia Nin, Croazia Costa Blanca, Spagna Costa del Sol, Spagna Calcidica, Grecia Zante, Grecia

