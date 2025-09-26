Nel 2026, l’aurora boreale promette di regalare spettacoli mozzafiato. Si tratterà infatti dell’anno più favorevole del decennio per osservare questo fenomeno straordinario, grazie all’intensificazione dell’attività solare. Se deciderai di organizzare un viaggio verso il Circolo Polare Artico avrai alte probabilità di trovarti sotto cieli esplosivi di luce. I mesi di gennaio e febbraio si preannunciano i più spettacolari: lunghi, bui e con un’atmosfera magica che rende ogni avvistamento ancora più emozionante.

Che cos’è l’aurora boreale

L’aurora boreale è il risultato della collisione tra particelle cariche rilasciate dal Sole e particelle gassose nell’atmosfera terrestre. Le particelle cariche della nostra stella, spinte a velocità vertiginosa, vengono catturate dal campo magnetico terrestre e guidate verso i poli. Qui collidono con gli atomi di ossigeno e azoto dell’atmosfera, sprigionando scie luminose che oscillano tra il verde, il rosso, il viola e l’azzurro. Uno spettacolo che non smette di sorprendere e che ogni anno attira verso il Nord Europa centinaia di migliaia di turisti speranzosi di assistere a questo magico evento.

Il ruolo del massimo solare

Ogni undici anni il Sole attraversa un periodo di attività più intensa, chiamato massimo solare. In questa fase aumentano le macchie solari, i brillamenti e i fenomeni magnetici che spediscono nello spazio enormi quantità di particelle. Il risultato, per chi si trova sulla Terra, è un aumento della frequenza e della brillantezza delle aurore. Nel 2026 il picco sarà particolarmente marcato e renderà i cieli artici più luminosi che mai.

I periodi migliori per osservare l’aurora boreale

La stagione dell’aurora si estende da ottobre a marzo, quando le notti lunghe e buie offrono le condizioni ideali. Tuttavia, i mesi di pieno inverno restano i più affidabili: gennaio e febbraio garantiscono cieli limpidi e notti profonde, perfette per godersi lo spettacolo. Anche se in primavera e autunno le aurore sono possibili, le probabilità calano con l’accorciarsi delle ore di oscurità.

Le destinazioni top per un viaggio indimenticabile

Nonostante l’eccezionale evento verificatosi nel 2023 nel Nord Italia, l’Europa del Nord rimane la fascia geografica per eccellenza per osservare l’aurora boreale. L’Islanda, con i suoi paesaggi lunari fatti di vulcani, ghiacciai e cascate, regala oltre 200 notti l’anno di aurore boreali. Reykjavik è un ottimo punto di partenza, ma è spostandosi verso zone più remote che il cielo diventa davvero spettacolare. Tromsø, in Norvegia, è considerata la capitale europea dell’aurora, mentre Abisko, in Svezia, è celebre per il suo “buco blu”, un fenomeno che garantisce cieli sereni anche in pieno inverno. In Finlandia, Rovaniemi combina il fascino della Lapponia con attività artiche, mentre Utsjoki, all’estremo nord, offre cieli tra i più bui d’Europa. Scenari ancora più selvaggi e drammatici si trovano alle isole Lofoten e alle Svalbard, sempre in Norvegia. Oltre oceano Canada e Alaska rappresentano altre aree che assicurano alte probabilità per osservazioni indimenticabili.

Come vivere al meglio l’esperienza

Ammirare l’aurora boreale richiede pazienza e qualche accorgimento. Lontananza dalle luci artificiali, cieli sereni e notti fredde sono ingredienti indispensabili. È utile consultare le previsioni geomagnetiche, che segnalano i momenti di maggiore attività, e affidarsi a guide locali, spesso esperte nel condurre i viaggiatori nei punti di osservazione migliori. Prepararsi a lunghe attese al freddo è parte dell’esperienza, così come lasciarsi sorprendere dall’imprevedibilità del fenomeno. Perché, nonostante la scienza, l’aurora rimane una magia che non si lascia mai catturare del tutto.

Leggi anche Luna Rosa, tutto quello che devi sapere e come influenza il tuo segno zodiacale